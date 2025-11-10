Попрощайтесь с лишними звонками: один трюк, который перевернёт вашу борьбу со спамом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:03
Наука

Спам-звонки — одна из самых раздражающих проблем современности. Даже несмотря на многочисленные попытки борьбы с ними, они продолжают доставлять неудобства. Однако теперь есть решение, которое обещает навсегда избавить от спам-звонков.

Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном
Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном

Почему спам-звонки так трудно искоренить

В последнее время было сделано немало попыток решения проблемы спам-звонков. Однако колл-центры и мошенники всегда находят способы обойти даже самые строгие запреты. Важно понимать, что не все спам-звонки одинаковы. Хотя коммерческие звонки могут быть раздражающими, они не всегда опасны. Однако есть и более серьёзные угрозы — звонки от мошенников, которые могут обмануть даже самых внимательных. Иногда достаточно простого "да" для того, чтобы подписать договор или передать свои данные, что приведет к последствиям вроде опустошения банковского счета.

Ситуация с телефонными мошенничествами ухудшилась настолько, что потребовались государственные меры для её урегулирования. Европейский союз создал реестры номеров и принял законодательно закрепленные меры, чтобы замедлить распространение ботов и телемаркетинга. Однако эти меры не привели к окончательному прекращению спам-звонков, и проблема продолжала существовать.

Сравнение типов звонков

Тип звонка Опасность для пользователя Меры защиты
Коммерческие звонки Не представляют угрозы Блокировка через настройки телефона
Мошенничества Высокий риск потери денег Блокировка и отчёт о звонке
Спам-звонки от ботов Раздражающие, но не опасные Автоматическое фильтрование с помощью приложений

Как легко и быстро избавиться от спам-звонков

На сегодняшний день существует простая и эффективная система, которая поможет каждому избавиться от раздражающих звонков — это автономный спам-фильтр, обеспечивающий полную безопасность. Вот как его настроить:

  • Откройте приложение "Телефон" или "Вызовы".
  • Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Настройки".
  • Перейдите в раздел "Определитель номера и спам".
  • Включите функцию "Фильтр спама при звонках".

После активации фильтра, телефон автоматически будет блокировать нежелательные звонки. Вызывающий абонент продолжит слышать звонок, но ваш телефон не будет звонить. В журнале вызовов вы сможете увидеть информацию о том, был ли звонок с неизвестного или спам-номера.

Советы шаг за шагом

Как настроить спам-фильтр на телефоне

  • Откройте приложение "Телефон".
  • Перейдите в "Настройки" через меню с тремя точками.
  • Включите функцию "Фильтр спама при звонках".
  • Дополнительно, активируйте блокировку вызовов с неизвестных номеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорирование настроек спам-фильтра Пропуск нежелательных звонков Включить фильтр и блокировать спам
Отказ от обновлений системы защиты Уязвимость к новым методам спам-звонков Регулярно обновлять фильтр для защиты

А что если…

Что если вы всё же получите звонок с неизвестного номера? Использование фильтра позволяет не только заблокировать нежелательные звонки, но и сообщить о них, помогая защитить других пользователей от мошенничества. Если бы все пользователи активно сообщали о таких вызовах, можно было бы существенно сократить количество спам-звонков.

Плюсы и минусы спам-фильтра

Плюсы Минусы
Автоматическая блокировка спам-звонков Может заблокировать звонки от незнакомых людей
Обновление фильтра в реальном времени Не гарантирует полное устранение проблемы
Простота настройки Требует наличия обновлений для максимальной эффективности

FAQ

Как эффективно блокировать все спам-звонки

Для этого нужно включить функцию "Фильтр спама при звонках" в настройках вашего телефона. Это автоматически заблокирует звонки с известными спам-номерами.

Как блокировать все звонки с неизвестных номеров

Включив настройку блокировки всех неизвестных номеров, вы можете полностью заблокировать звонки от личных и неопознанных абонентов.

Что делать, если фильтр не блокирует все звонки

Обязательно обновляйте фильтр, так как база данных обновляется, что позволяет улучшить защиту от новых методов спам-звонков.

Мифы и правда

  • Миф: спам-фильтры неэффективны против всех видов звонков.
  • Правда: фильтры активно обновляются, что позволяет защищать от новых типов звонков, включая звонки с неизвестных номеров и ботов.
  • Миф: блокировка всех звонков с неизвестных номеров мешает важным вызовам.
  • Правда: вы можете настроить фильтр так, чтобы блокировка касалась только подозрительных номеров, оставляя возможность для важных звонков.

Блок с 3 интересными фактами

  • Спам-звонки составляют большую часть телефонных звонков, которые люди получают ежедневно.
  • В 2025 году было зафиксировано более 10 миллиардов спам-звонков только в США.
  • Ожидается, что до конца 2026 года количество спам-звонков снизится на 30% благодаря улучшению фильтрации.

Исторический контекст

  • В 2009 году Федеральная комиссия США приняла первые меры для борьбы с телефонным мошенничеством, включая создание реестров номеров.
  • В 2018 году появились первые автоматические фильтры для блокировки спам-звонков, но они ещё не были массово внедрены.
  • В 2025 году мобильные операторы начали активное внедрение технологий для борьбы с мошенниками и ботовыми звонками.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
