Попрощайтесь с лишними звонками: один трюк, который перевернёт вашу борьбу со спамом

Спам-звонки — одна из самых раздражающих проблем современности. Даже несмотря на многочисленные попытки борьбы с ними, они продолжают доставлять неудобства. Однако теперь есть решение, которое обещает навсегда избавить от спам-звонков.
В последнее время было сделано немало попыток решения проблемы спам-звонков. Однако колл-центры и мошенники всегда находят способы обойти даже самые строгие запреты. Важно понимать, что не все спам-звонки одинаковы. Хотя коммерческие звонки могут быть раздражающими, они не всегда опасны. Однако есть и более серьёзные угрозы — звонки от мошенников, которые могут обмануть даже самых внимательных. Иногда достаточно простого "да" для того, чтобы подписать договор или передать свои данные, что приведет к последствиям вроде опустошения банковского счета.
Ситуация с телефонными мошенничествами ухудшилась настолько, что потребовались государственные меры для её урегулирования. Европейский союз создал реестры номеров и принял законодательно закрепленные меры, чтобы замедлить распространение ботов и телемаркетинга. Однако эти меры не привели к окончательному прекращению спам-звонков, и проблема продолжала существовать.
|Тип звонка
|Опасность для пользователя
|Меры защиты
|Коммерческие звонки
|Не представляют угрозы
|Блокировка через настройки телефона
|Мошенничества
|Высокий риск потери денег
|Блокировка и отчёт о звонке
|Спам-звонки от ботов
|Раздражающие, но не опасные
|Автоматическое фильтрование с помощью приложений
На сегодняшний день существует простая и эффективная система, которая поможет каждому избавиться от раздражающих звонков — это автономный спам-фильтр, обеспечивающий полную безопасность. Вот как его настроить:
После активации фильтра, телефон автоматически будет блокировать нежелательные звонки. Вызывающий абонент продолжит слышать звонок, но ваш телефон не будет звонить. В журнале вызовов вы сможете увидеть информацию о том, был ли звонок с неизвестного или спам-номера.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование настроек спам-фильтра
|Пропуск нежелательных звонков
|Включить фильтр и блокировать спам
|Отказ от обновлений системы защиты
|Уязвимость к новым методам спам-звонков
|Регулярно обновлять фильтр для защиты
Что если вы всё же получите звонок с неизвестного номера? Использование фильтра позволяет не только заблокировать нежелательные звонки, но и сообщить о них, помогая защитить других пользователей от мошенничества. Если бы все пользователи активно сообщали о таких вызовах, можно было бы существенно сократить количество спам-звонков.
|Плюсы
|Минусы
|Автоматическая блокировка спам-звонков
|Может заблокировать звонки от незнакомых людей
|Обновление фильтра в реальном времени
|Не гарантирует полное устранение проблемы
|Простота настройки
|Требует наличия обновлений для максимальной эффективности
Для этого нужно включить функцию "Фильтр спама при звонках" в настройках вашего телефона. Это автоматически заблокирует звонки с известными спам-номерами.
Включив настройку блокировки всех неизвестных номеров, вы можете полностью заблокировать звонки от личных и неопознанных абонентов.
Обязательно обновляйте фильтр, так как база данных обновляется, что позволяет улучшить защиту от новых методов спам-звонков.
