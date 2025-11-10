Загадочный гость из космоса: что несет Земле пролет межзвездного объекта 3I/ATLAS

Пролет космического тела 3I/ATLAS не представляет угрозы для планеты, но имеет особую научную ценность из-за своего межзвездного происхождения. Об этом Pravda.Ru сообщил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова Марат Абубекеров.

Он пояснил, что 3I/ATLAS пройдет на значительном расстоянии от Земли — примерно в полтора раза дальше, чем планета находится от Солнца. Ученый подчеркнул, что его траектория полностью просчитана, и сближения с Землей не произойдет.

"Он пройдет мимо Земли на расстоянии примерно в полтора раза больше, чем наше расстояние до Солнца. Это тело не принадлежит Солнечной системе, оно было сформировано в другой звездной системе. Оно пролетит мимо и улетит, так как движется вне гравитационного захвата Земли", — отметил астрофизик.

Ученый подчеркнул, что объект представляет интерес для исследователей как редкий пример камня, прибывшего из другой звездной системы. По его словам, такие тела позволяют лучше понять процессы формирования планетных систем за пределами Солнечной.

"Можно сказать, что это камень от другой звезды. Он был сформирован в иной звездной системе и теперь просто пролетает мимо, как послание нашему Солнцу. Никаких признаков управления или искусственного происхождения у него нет — орбита чисто баллистическая, описывается законами Ньютона", — заключил Абубекеров.