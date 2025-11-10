Проект пережил царей, холодную войну и санкции: почему тоннель под Беринговым проливом жив

История о тоннеле под Беринговым проливом снова набрала обороты. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поделился старинным чертежом, присланным в Россию американцем Дагом Сандстремом вскоре после убийства Джона Кеннеди. Рисунок назывался символично — "Мост мира во всём мире Кеннеди-Хрущёва". Сегодня эту идею обсуждают уже под другим брендом — "тоннель Путина-Трампа". Но насколько реален этот инженерный замах и может ли он стать не только утопией?

Подводный тоннель

От мечты к расчётам

Концепция соединить Россию и США под Беринговым проливом родилась не вчера. Ещё в 1890 году американец Уильям Гилпин предложил построить "Космополитическую железную дорогу", охватывающую весь земной шар. Через пару лет инженер Джозеф Штраус, будущий автор "Золотых ворот" в Сан-Франциско, направил в Петербург проект железнодорожного моста между континентами.

"Американцы предлагали возвести это грандиозное сооружение без гарантий, но с условием предоставления им земель по обе стороны пути. Россия тогда отказала, решив, что это расточительно", — вспоминал военный министр Александр Редигер.

Царь Николай II вернулся к идее спустя 15 лет, однако с началом Первой мировой войны она вновь канула в историю. В 1950-е проект возродили в США — уже под лозунгом "мира и сотрудничества". Инженер Тунг-Йен Линь предлагал создать мост "для взаимопонимания между народами" и даже основал организацию, продвигавшую инициативу. Но и тогда всё ограничилось концепцией на бумаге.

Вторая жизнь идеи

После распада советской системы интерес к проекту вспыхнул вновь. Главным энтузиастом стал инженер Виктор Разбегин, который собрал под крылом ассоциации "Фундамент" координационный комитет и научный совет. В 1993 году в США была зарегистрирована международная корпорация Interhemispheric Bering Strait Tunnel & Railroad Group (IBSTRG). Она занялась техническими и экономическими исследованиями, консультируя правительства России и США.

"Создание подводных тоннелей такой длины давно освоено. Природные условия здесь благоприятные: глубины до 60 метров, сейсмостойкость высокая, грунты удобны", — пояснил Виктор Разбегин.

По его расчётам, длина тоннеля составит около 100 км, а промежуточные острова Ратманова и Крузенштерна позволят вести проходку с четырёх сторон. Это ускоряет стройку и создаёт естественные площадки для вентиляции и обслуживания.

"Сто километров — не расстояние. По сложности этот тоннель не будет труднее Северомуйского на БАМе или Лефортовского в Москве", — добавил инженер Виктор Разбегин.

Железные дороги и Hyperloop

Главная задача — подвести железнодорожные пути с обеих сторон. Со стороны России ветку нужно протянуть от Якутска до села Уэлен — примерно 3700 км. В США придётся добавить около 2000 км до канадского Форт-Нельсона.

Разница колеи между системами двух стран давно не проблема: современные поезда автоматически меняют колесные пары на ходу. А если использовать вакуумную технологию Hyperloop, о которой говорит Дмитриев, строительство и эксплуатация могут стать ещё дешевле.

"Шесть тысяч километров железной дороги — не такой уж объём. Китай строит больше за два года. Основное время займёт сам тоннель", — отмечает Виктор Разбегин.

По разным оценкам, срок реализации проекта — от 5,5 до 10 лет.

Доктор технических наук Армен Тер-Мартиросян из НИУ МГСУ подтверждает: технических барьеров нет, решающим остаётся вопрос экономики.

"Да, технически строительство возможно. Определяющим является экономический фактор", — считает эксперт.

Экономика и политика

Сегодня США почти не используют железные дороги для пассажирских перевозок, а Чукотка остаётся слабозаселённым регионом. Чтобы проект окупился, по тоннелю должен пойти мощный грузопоток. Однако Разбегин уверен, что камнем преткновения всегда была не экономика, а политика.

"Проект давно признан экономически целесообразным. Проблема в том, смогут ли договориться две стороны. То мы боялись пускать американцев, то они опасались нас", — подчеркнул Виктор Разбегин.

Сколько это будет стоить

Кирилл Дмитриев оценил проект традиционно — в $65 млрд, но считает, что новые технологии могут снизить затраты до $8 млрд. Эксперты IBSTRG более реалистичны: $15-20 млрд на сам тоннель, ещё около $25-30 млрд на Трансконтинентальную магистраль и $10 млрд на автодороги и инфраструктуру.

По оценке Тер-Мартиросяна, проходка тоннеля и инженерное оборудование обойдутся в $6-10 млрд.

"Только проходка с учётом логистики и оборудования — это уже 3-5 млрд. Полная смета — не меньше десяти", — уточнил он.

Потенциал мирового масштаба

Если проект состоится, к нему могут подключиться Китай, Канада и Япония. Возникнет единая сухопутная сеть между Азией и Америкой, где путь от Харбина до Чикаго сократится на 3-4 тыс. км. Это ускорит перевозки на две недели и снизит себестоимость доставки.

Главные преимущества:

• надёжность и круглогодичная работа;

• минимальное количество границ;

• снижение затрат на перевалку и складирование.

По прогнозам IBSTRG, уже через два-три года после запуска грузооборот тоннеля может превысить 100 млн тонн в год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать проект исключительно как политический символ.

Последствие: потеря десятилетий на спорах и утрата лидерства в инфраструктуре Арктики.

Альтернатива: разделить инициативу на этапы — начать с логистического коридора Якутск — Уэлен — Фэрбенкс и по мере развития строить тоннель.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Реальное техническое воплощение возможно Гигантские вложения и длительные сроки Соединение рынков Азии и Америки Политические риски и санкционные барьеры Потенциал для международного консорциума Сложная логистика в арктических условиях Повышение статуса России как инфраструктурного центра Неопределённость экономического эффекта

Советы шаг за шагом: как реализовать мегапроект

Разделить этапы: сначала модернизация ж/д на Дальнем Востоке. Создать международный консорциум: подключить Китай, Канаду, Японию. Согласовать стандарты колеи и безопасности. Разработать экологическую оценку региона. Применить инновационные технологии бурения и мониторинга.

А что если…

Если тоннель действительно построят, он станет крупнейшим инженерным объектом в истории человечества. Он объединит две сверхдержавы не только рельсами, но и общими интересами в Арктике. А если нет — идея останется в череде утопий, о которых с восхищением вспоминают будущие поколения инженеров.

Мифы и правда

Миф: тоннель через Берингов пролив невозможен из-за сейсмичности.

Правда: район стабилен — подводные объекты работают и в зонах с большей активностью.

Миф: он никогда не окупится.

Правда: при росте перевозок и участии нескольких стран срок окупаемости может быть менее 20 лет.

Миф: проект — фантазия.

Правда: уже существует детальная технико-экономическая документация, признанная на уровне РАН.

Интересные факты

Расстояние между островами Ратманова и Крузенштерна — всего 4 км. Разница во времени между берегами пролива — ровно сутки. Если проект реализуют, поезд сможет за сутки добираться от Якутска до Аляски.

От первых эскизов конца XIX века до современных расчетов прошло более ста лет. За это время построены тоннели под Ла-Маншем, Сэйканом и Босфором — все считались невозможными на старте. Берингов пролив — следующий логичный шаг, символ XXI века, где политические границы уступают место инженерному прогрессу.