Орбита стала минным полем: чем обернулось столкновение китайского корабля с космическим мусором

Наука

Плановая посадка китайского корабля "Шэньчжоу-20", намеченная на 5 ноября, была сорвана из-за вероятного столкновения со случайным фрагментом космического мусора. Экипаж, находящийся на орбите уже более полугода, вынужден остаться на станции "Тяньгун" до выяснения обстоятельств. Для Китая это первая столь серьёзная задержка в истории пилотируемой программы — и она напомнила о проблеме, с которой раньше уже сталкивались российские космонавты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Неожиданная задержка миссии

Китайское управление пилотируемых космических полётов (CMS) официально подтвердило, что возвращение "Шэньчжоу-20" откладывается на неопределённый срок. Причина — анализ повреждения, вызванного вероятным попаданием микрочастицы мусора в спускаемый модуль. Решение принято ради безопасности трёх тайконавтов — Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе.

"Предполагается, что пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-20" столкнулся с крошечным космическим мусором, и проводится анализ воздействия и оценка рисков", — говорится в заявлении CMS.

Экипаж провёл на орбите уже 196 дней. За это время тайконавты успели выполнить десятки экспериментов по физике, медицине, биологии и материаловедению. Их миссия стала частью масштабной программы Китая по созданию долговременной обитаемой станции "Тяньгун".

Что делали тайконавты на орбите

Корабль стартовал 24 апреля с космодрома Цзюцюань, а его экипаж сменил "Шэньчжоу-19". За полгода работы на станции тайконавты четыре раза выходили в открытый космос. Один из выходов был посвящён установке экранов для защиты "Тяньгуна" от мусора — ироничная деталь на фоне нынешней аварии.

"Тайконавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе провели за пределами станции почти шесть с половиной часов, установили экраны для защиты от космического мусора и провели профилактику оборудования", — сообщал телеканал CGTN.

Накануне инцидента, 1 ноября, к станции пристыковался новый корабль "Шэньчжоу-21". Два экипажа должны были провести совместно пять дней для передачи экспериментов и подготовки к возвращению. Однако вместо плавного завершения миссии произошёл форс-мажор.

Жизнь на орбите: не только работа

Несмотря на сложности, китайская миссия стала одной из самых бытово обустроенных. Экипаж даже провёл первое в истории барбекю на орбитальной станции. В духовке они приготовили куриные крылышки и стейк — для командира миссии Чэнь Дуна.

Эти бытовые детали — часть программы психологической адаптации: жизнь в замкнутом пространстве требует моральной разгрузки не меньше, чем научных задач.

Когда вернутся домой

Космонавты-ветераны уверены: экипаж "Шэньчжоу-20" обязательно вернётся на Землю, но позже. Проблема, с которой столкнулся Китай, не уникальна — подобное уже происходило с российским "Союзом".

"У нас была точно такая же ситуация, когда космический мусор пробил систему охлаждения на корабле "Союз", и экипаж Сергея Прокопьева задержался на полгода на станции", — рассказал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Он отметил, что загрязнение орбиты стало глобальной угрозой: каждый новый запуск добавляет десятки фрагментов, которые летают со скоростью пули. Даже микрочастица может повредить обшивку корабля.

"Космический мусор увеличивается по экспоненте. Мы загадили Землю и космос, а как бороться с этим — никто не знает", — добавил Михаил Корниенко.

Почему мусор стал угрозой

По оценкам NASA и ESA, на орбите Земли находится свыше 130 миллионов частиц размером от миллиметра до нескольких сантиметров. Они движутся со скоростью до 8 км/с. Любое столкновение даже с крошечным фрагментом способно вызвать пробой обшивки, нарушение герметичности или повреждение систем охлаждения.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: игнорирование накопления мусора при планировании орбит.

Последствия: повреждение аппаратов, задержки миссий, риск для экипажа.

Альтернатива: разработка систем активного удаления мусора — сетей, лазеров, буксиров — и ужесточение требований к утилизации ступеней ракет.

Подход России и Китая: общее и различия

Обе страны сталкивались с внештатными ситуациями на орбите. Российский опыт показал, что даже при утрате части систем экипаж может безопасно оставаться на станции, дожидаясь замены корабля. Китайцы, по словам экспертов, действуют схожим образом — не спешат с возвращением, пока не уверены в безопасности спускаемого модуля.

"Какие-то вещи отрабатываются заранее ещё на Земле, а какие-то невозможно предусмотреть. Тогда специалисты Центра управления полётами решают в реальном времени", — отметил летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

Сравнение: Россия и Китай в нештатных ситуациях

Параметр Россия ("Союз-МС-22", 2023) Китай ("Шэньчжоу-20", 2025) Причина аварии Пробой системы охлаждения мусором Повреждение спускаемого аппарата Действия экипажа Продление миссии, ожидание нового корабля Ожидание анализа и решения CMS Время задержки 6 месяцев пока неизвестно Риски для экипажа Повышенная температура, но стабильное состояние Контролируемая обстановка, запас ресурсов Вывод Необходима защита кораблей и новые стандарты орбитальной чистоты Те же выводы применимы для Китая

А что, если ситуация затянется?

Если повреждение окажется серьёзным, возвращение экипажа может быть перенесено на месяцы. В этом случае к станции доставят запас топлива, продовольствия и новый спускаемый модуль. Подобные сценарии отрабатываются заранее — у "Тяньгуна" есть автономные системы жизнеобеспечения на несколько месяцев.

Однако затяжка миссии может повлиять на график следующих запусков: Китай планировал новую экспедицию уже весной 2026 года. Кроме того, происшествие ставит под вопрос защиту станции от мусора, несмотря на установленные экраны.

Плюсы и минусы китайской стратегии

Плюсы Минусы Высокая автономность станции и экипажа Отсутствие эффективных систем очистки орбиты Быстрая реакция CMS и приоритет безопасности Недостаток прозрачности — нет точных данных о повреждении Поддержка международного имиджа космической державы Риск репутационных потерь при длительной задержке

Советы шаг за шагом: как действуют при повреждении корабля

Фиксация инцидента. Датчики регистрируют отклонения в давлении или температуре. Изоляция участка. Экипаж перекрывает магистрали и проверяет герметичность. Передача данных на Землю. Анализируются параметры, принимается решение о действиях. Режим ожидания. При угрозе возвращение откладывается до полной диагностики. Доставка нового корабля. При необходимости производится замена спускаемого аппарата.

Мифы и правда

Миф: космический мусор — мелочь, не влияющая на миссии.

Правда: даже частица размером 1 мм может пробить корпус со скоростью пули.

Миф: все такие аварии скрывают.

Правда: большинство случаев фиксируются открыто, особенно после миссий с экипажем.

Миф: можно просто собрать мусор спутниками-пылесосами.

Правда: это технически сложно и требует колоссальных затрат.

Интересные факты

На орбите Земли летает более 10 тонн активных аппаратов и около 9 тысяч тонн мусора. Скорость столкновения микрочастицы может превышать 28 000 км/ч. Китай уже установил на "Тяньгуне" более десяти защитных экранов, но ни одна система не даёт стопроцентной гарантии.

Исторический контекст

Проблема космического мусора возникла ещё в середине XX века, после первых запусков спутников. С тех пор на орбите скопились тысячи обломков старых ракет и аппаратов. В 2009 году столкновение спутников Iridium-33 и "Космос-2251" стало поворотной точкой — количество фрагментов резко возросло.

Россия, США и Китай сейчас активно обсуждают создание международных стандартов по очистке орбиты, но реальные меры пока ограничены. Инцидент с "Шэньчжоу-20" может стать стимулом к ускорению этих программ.