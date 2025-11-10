Россия готовит три удара по депрессии и инфаркту: в Уфе рождаются лекарства нового поколения

В Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) в Уфе разрабатывают препараты, которые могут стать прорывом для отечественной медицины. В лаборатории поиска малых таргетных молекул ученые работают над тремя направлениями: новым антидепрессантом, веществом против некроза сердечной ткани и контрастом для диагностики ишемии сердца. Все проекты находятся на стадии доклинических исследований, но уже вызывают интерес у специалистов.

Как выглядит лаборатория

В белоснежных комнатах с яркими красными клетками живут подопытные крысы — главные участники экспериментов. Именно на них ученые тестируют молекулы, которые могут лечь в основу будущих лекарств. Эти грызуны — не обычные лабораторные животные, а специально выведенные модели для исследования психиатрических и кардиологических заболеваний. В рамках десятилетия науки и технологий команда БГМУ уже получила более двадцати патентов на активные соединения.

Новый подход к лечению депрессии

Депрессия остаётся одной из самых распространённых и социально значимых проблем в мире. Многие пациенты не получают эффекта от существующих препаратов, а побочные реакции снижают качество жизни. В России 85% антидепрессантов импортируются, а отечественные аналоги в основном представляют собой дженерики. Поэтому создание собственного оригинального лекарства — стратегическая задача.

"Будущий препарат будет первым в своём классе — никто в мире ещё не разработал такое средство", — рассказала заведующая лабораторией БГМУ Галина Розит.

Учёные сосредоточились на соединениях с тиетановым циклом — структурном элементе, который делает вещество менее токсичным и помогает ему проходить через клеточную мембрану. Эта особенность особенно важна для лекарств, воздействующих на мозг: молекула должна преодолеть гематоэнцефалический барьер, чтобы подействовать.

"Одна из главных фишек новой молекулы — тиетановый цикл. Он помогает соединению попасть в мозг и проявить активность", — пояснила Галина Розит.

Эксперименты на лабораторных крысах уже показали, что соединение улучшает поведение животных при моделировании стресса и способствует восстановлению активности. Теперь учёным предстоит изучить метаболизм и токсичность молекулы, чтобы перейти к доклиническим испытаниям.

Сравнение: существующие антидепрессанты и новая молекула

Параметр Обычные антидепрессанты Молекула БГМУ Тип воздействия Серотонинергическое или норадренергическое Мультифакторное, через новый механизм Побочные эффекты Сонливость, снижение либидо, тревожность Минимальные (по предварительным данным) Проникновение в мозг Ограниченное Высокое благодаря тиетановому циклу Токсичность Средняя Низкая Потенциал оригинальности Дженерики Принципиально новое соединение

Борьба с некрозом сердца

Не менее перспективна разработка, направленная на борьбу с некрозом сердечной мышцы после инфаркта. В отдельной лаборатории специалисты используют установку по методу Лангендорфа, в которой сердце крысы продолжает биться вне организма. Такой эксперимент позволяет точно оценить действие вещества, уменьшающего зону некроза.

"Мы выявили роль белка убиквитина в развитии ишемического повреждения миокарда. Новая молекула снижает его активность и сохраняет жизнеспособные клетки", — рассказала ассистент кафедры фармакологии БГМУ Ирина Крылова.

Учёные объясняют: при инфаркте часть клеток сердца погибает, а часть остаётся в "спящем" состоянии. Белок убиквитин помечает их как мёртвые, и организм начинает их удалять. Новое вещество тормозит этот процесс, давая шанс клеткам восстановиться. Таким образом, оно может предотвратить расширение зоны некроза и увеличить выживаемость пациентов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на стентирование и тромболитики.

Последствие: некроз продолжает увеличиваться, снижается функция сердца.

Альтернатива: использование молекулы, снижающей активность убиквитина, в комплексе с традиционной терапией.

Импортозамещение в диагностике

Третье направление исследований — создание отечественного контраста для ПЭТ/КТ при ишемической болезни сердца. Сейчас в России применяются только зарубежные препараты, что делает диагностику дорогой и зависимой от поставок.

"Мы разрабатываем линейку радиофармацевтических препаратов для диагностики ишемической болезни сердца. Это часть программы импортозамещения", — добавила Галина Розит.

Разработка позволит выявлять участки сердца с нарушенным кровоснабжением без использования иностранных аналогов. Пока проект находится на стадии прототипирования, но первые результаты обещающие.

Плюсы и минусы разработок

Категория Плюсы Минусы Новый антидепрессант Оригинальный механизм, низкая токсичность, быстрый эффект Долгий путь клинических испытаний Препарат против некроза Возможность сохранить "спящие" клетки миокарда Сложность точного дозирования Контраст для КТ Импортозамещение, высокая точность диагностики Пока не прошёл клинические тесты

Советы шаг за шагом: как проходят исследования

Поиск молекулы. С помощью химического моделирования отбираются соединения с нужными свойствами. Испытания на клетках. Проверяется активность и токсичность. Тестирование на животных. Оцениваются поведенческие реакции и физиологические изменения. Доклиническая фаза. Определяются дозировки и безопасность. Клинические испытания. Проводятся в несколько этапов с участием добровольцев.

Полный цикл может занять до 15 лет, но каждый этап приближает ученых к созданию препаратов нового поколения.

А что если…

Что будет, если исследования удастся довести до конца? Россия сможет не только снизить зависимость от импортных лекарств, но и выйти на мировой рынок оригинальных препаратов. Для пациентов это шанс получать более эффективное и безопасное лечение, а для отечественной науки — возможность закрепиться среди лидеров фармацевтических инноваций.

В лаборатории БГМУ используется более 200 крыс для разных серий экспериментов. Учёные уже получили 23 патента на активные соединения. Первый контраст отечественного производства может появиться на рынке к 2028 году.

Фармацевтическая школа Уфы имеет более полувековую историю. Именно здесь в советское время создавались препараты для скорой помощи и нейрофармакологии. Сегодня БГМУ продолжает эти традиции, делая ставку на инновационные молекулы и оригинальные соединения.