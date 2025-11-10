Россия готовит три удара по депрессии и инфаркту: в Уфе рождаются лекарства нового поколения

В Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) в Уфе разрабатывают препараты, которые могут стать прорывом для отечественной медицины. В лаборатории поиска малых таргетных молекул ученые работают над тремя направлениями: новым антидепрессантом, веществом против некроза сердечной ткани и контрастом для диагностики ишемии сердца. Все проекты находятся на стадии доклинических исследований, но уже вызывают интерес у специалистов.
В белоснежных комнатах с яркими красными клетками живут подопытные крысы — главные участники экспериментов. Именно на них ученые тестируют молекулы, которые могут лечь в основу будущих лекарств. Эти грызуны — не обычные лабораторные животные, а специально выведенные модели для исследования психиатрических и кардиологических заболеваний. В рамках десятилетия науки и технологий команда БГМУ уже получила более двадцати патентов на активные соединения.
Депрессия остаётся одной из самых распространённых и социально значимых проблем в мире. Многие пациенты не получают эффекта от существующих препаратов, а побочные реакции снижают качество жизни. В России 85% антидепрессантов импортируются, а отечественные аналоги в основном представляют собой дженерики. Поэтому создание собственного оригинального лекарства — стратегическая задача.
"Будущий препарат будет первым в своём классе — никто в мире ещё не разработал такое средство", — рассказала заведующая лабораторией БГМУ Галина Розит.
Учёные сосредоточились на соединениях с тиетановым циклом — структурном элементе, который делает вещество менее токсичным и помогает ему проходить через клеточную мембрану. Эта особенность особенно важна для лекарств, воздействующих на мозг: молекула должна преодолеть гематоэнцефалический барьер, чтобы подействовать.
"Одна из главных фишек новой молекулы — тиетановый цикл. Он помогает соединению попасть в мозг и проявить активность", — пояснила Галина Розит.
Эксперименты на лабораторных крысах уже показали, что соединение улучшает поведение животных при моделировании стресса и способствует восстановлению активности. Теперь учёным предстоит изучить метаболизм и токсичность молекулы, чтобы перейти к доклиническим испытаниям.
|Параметр
|Обычные антидепрессанты
|Молекула БГМУ
|Тип воздействия
|Серотонинергическое или норадренергическое
|Мультифакторное, через новый механизм
|Побочные эффекты
|Сонливость, снижение либидо, тревожность
|Минимальные (по предварительным данным)
|Проникновение в мозг
|Ограниченное
|Высокое благодаря тиетановому циклу
|Токсичность
|Средняя
|Низкая
|Потенциал оригинальности
|Дженерики
|Принципиально новое соединение
Не менее перспективна разработка, направленная на борьбу с некрозом сердечной мышцы после инфаркта. В отдельной лаборатории специалисты используют установку по методу Лангендорфа, в которой сердце крысы продолжает биться вне организма. Такой эксперимент позволяет точно оценить действие вещества, уменьшающего зону некроза.
"Мы выявили роль белка убиквитина в развитии ишемического повреждения миокарда. Новая молекула снижает его активность и сохраняет жизнеспособные клетки", — рассказала ассистент кафедры фармакологии БГМУ Ирина Крылова.
Учёные объясняют: при инфаркте часть клеток сердца погибает, а часть остаётся в "спящем" состоянии. Белок убиквитин помечает их как мёртвые, и организм начинает их удалять. Новое вещество тормозит этот процесс, давая шанс клеткам восстановиться. Таким образом, оно может предотвратить расширение зоны некроза и увеличить выживаемость пациентов.
Ошибка: полагаться только на стентирование и тромболитики.
Последствие: некроз продолжает увеличиваться, снижается функция сердца.
Альтернатива: использование молекулы, снижающей активность убиквитина, в комплексе с традиционной терапией.
Третье направление исследований — создание отечественного контраста для ПЭТ/КТ при ишемической болезни сердца. Сейчас в России применяются только зарубежные препараты, что делает диагностику дорогой и зависимой от поставок.
"Мы разрабатываем линейку радиофармацевтических препаратов для диагностики ишемической болезни сердца. Это часть программы импортозамещения", — добавила Галина Розит.
Разработка позволит выявлять участки сердца с нарушенным кровоснабжением без использования иностранных аналогов. Пока проект находится на стадии прототипирования, но первые результаты обещающие.
|Категория
|Плюсы
|Минусы
|Новый антидепрессант
|Оригинальный механизм, низкая токсичность, быстрый эффект
|Долгий путь клинических испытаний
|Препарат против некроза
|Возможность сохранить "спящие" клетки миокарда
|Сложность точного дозирования
|Контраст для КТ
|Импортозамещение, высокая точность диагностики
|Пока не прошёл клинические тесты
Поиск молекулы. С помощью химического моделирования отбираются соединения с нужными свойствами.
Испытания на клетках. Проверяется активность и токсичность.
Тестирование на животных. Оцениваются поведенческие реакции и физиологические изменения.
Доклиническая фаза. Определяются дозировки и безопасность.
Клинические испытания. Проводятся в несколько этапов с участием добровольцев.
Полный цикл может занять до 15 лет, но каждый этап приближает ученых к созданию препаратов нового поколения.
Что будет, если исследования удастся довести до конца? Россия сможет не только снизить зависимость от импортных лекарств, но и выйти на мировой рынок оригинальных препаратов. Для пациентов это шанс получать более эффективное и безопасное лечение, а для отечественной науки — возможность закрепиться среди лидеров фармацевтических инноваций.
Как выбрать антидепрессант?
Только врач определяет схему лечения. Перспективная молекула БГМУ в будущем может стать альтернативой импортным средствам.
Сколько стоит разработка нового лекарства?
По оценкам специалистов, полный цикл — от идеи до регистрации — может стоить сотни миллионов рублей и занять более десяти лет.
Что лучше — импортное или отечественное?
Импортные препараты пока преобладают, но новые отечественные разработки обещают сопоставимую эффективность и меньшую токсичность.
Миф: все антидепрессанты вызывают зависимость.
Правда: современные препараты не формируют физической зависимости, а лишь требуют постепенной отмены.
Миф: после инфаркта сердце не восстанавливается.
Правда: новые подходы позволяют сохранить часть клеток и улучшить прогноз.
Миф: отечественные лекарства всегда хуже импортных.
Правда: современные исследования в России выходят на международный уровень качества.
В лаборатории БГМУ используется более 200 крыс для разных серий экспериментов.
Учёные уже получили 23 патента на активные соединения.
Первый контраст отечественного производства может появиться на рынке к 2028 году.
Фармацевтическая школа Уфы имеет более полувековую историю. Именно здесь в советское время создавались препараты для скорой помощи и нейрофармакологии. Сегодня БГМУ продолжает эти традиции, делая ставку на инновационные молекулы и оригинальные соединения.
