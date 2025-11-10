Байкал стал не только озером, но и глазом Галактики: здесь охотятся за вспышками инопланетных лазеров

8:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда человечество запустило первый спутник в 1957 году, стало ясно — Вселенная больше не выглядит недосягаемой. И вместе с этим пришел главный вопрос: если мы смогли достичь космоса, значит ли это, что где-то есть и другие разумные существа? Именно на этот вопрос десятилетиями пытаются ответить исследователи программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рендлшемский лес и НЛО

По словам астрофизика Александра Панова, в России создан инструмент, который может изменить ход всей этой охоты за внеземным разумом.

От первых радиосигналов к лазерным лучам

Идея искать сигналы из глубин галактики родилась в середине XX века, когда радиотелескопы стали частью астрономических наблюдений. Ученые быстро осознали: эти антенны способны не только принимать, но и посылать радиоволны. Так родилась мысль, что можно установить контакт с другой цивилизацией.

В 1959 году астрономы Филип Моррисон и Джузеппе Коккони предложили конкретные частоты для поиска внеземных сигналов. Казалось, что межзвездная радиосвязь — вопрос нескольких десятилетий. Но время шло, антенны "прослушали" тысячи звезд — и ни одного сигнала не нашли.

"Мы даже не начали настоящую программу поиска внеземных цивилизаций", — отметил астрофизик Александр Панов.

Почему "подслушать" соседей почти невозможно

Чтобы уловить радиопередачу с другой планеты, нужно, чтобы кто-то сознательно направил сигнал в нашу сторону. А если таких цивилизаций поблизости нет? Даже самые мощные радиолокационные сигналы с Земли затухают через несколько световых лет.

Астрономы подсчитали: ближайшая возможная цивилизация находится минимум в тысяче световых лет от нас. Чтобы услышать ее "переговоры", потребуется гигантская антенна диаметром около 50 километров. Это технически возможно, но не в ближайшие годы.

От радио к оптике

Традиционные радиопоиски оказались малоэффективными. Поэтому внимание ученых сместилось к оптическим сигналам - коротким лазерным вспышкам, которые могут распространяться на огромные расстояния и при этом легко фиксироваться.

Такие технологии уже существуют. Например, лазеры в установке National Ignition Facility (NIF) в США создавались для термоядерных экспериментов, но обладают мощностью, достаточной для передачи межзвездных сообщений.

"Если направить подобный лазер в небо, он сможет достичь другой звезды", — пояснил астрофизик Александр Панов.

Российский прорыв: TAIGA и Байкал

Новый импульс поискам внеземного разума дала Россия. В Тункинской долине у Байкала построен уникальный оптический комплекс TAIGA-HiSCORE - инструмент, способный фиксировать вспышки света, которые могут быть следами инопланетных лазеров.

Этот массив из сотен оптических станций занимает около квадратного километра и изначально был создан для изучения космических лучей. Однако оказалось, что он идеально подходит и для поиска сигналов SETI.

Главное преимущество TAIGA — широкое поле зрения. Прибор охватывает участок неба шириной до 60 градусов и способен определять направление источника света.

"Подобные установки относительно недорогие, их можно построить по всему миру и вести непрерывное наблюдение", — добавил Панов.

Если подобные системы объединить в глобальную сеть, человечество впервые получит шанс вести постоянный мониторинг всего небосвода.

Шкала Кардашева и типы цивилизаций

Астрофизик Николай Кардашев предложил классификацию цивилизаций по уровню энергетического развития:

Тип I - использует энергию своей планеты. Тип II - энергию своей звезды. Тип III - энергию всей галактики.

Современное человечество находится ближе к типу I. Чтобы излучать мощный радиосигнал, видимый на тысячи световых лет, цивилизации пришлось бы владеть энергией уровня типа II. Поэтому SETI сегодня делает ставку именно на поиск "земноподобных" цивилизаций — наших энергетических аналогов.

"Галактическое культурное поле": теория Панова

По словам Панова, даже если цивилизации разделены тысячами световых лет, контакт все же возможен — но в виде ретрансляции информации.

"Одна цивилизация может передавать полученные сигналы другим — так формируется культурное поле галактики", — считает астрофизик Александр Панов.

Это поле может существовать миллионы лет, даже если сами цивилизации исчезнут. Их знания и сигналы будут "путешествовать" между звездами, создавая своеобразную базу данных галактического масштаба.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться радиопоиском узкого диапазона.

Последствие: десятилетия безрезультатных наблюдений.

Альтернатива: переход к оптическим методам и созданию глобальной сети детекторов.

А что если сигнал уже был?

Среди ученых не исключают, что сигналы уже регистрировались, но были приняты за природные явления — вспышки квазаров, гамма-всплески, выбросы пульсаров. Современные алгоритмы обработки данных могут изменить картину: новые нейросетевые методы позволяют пересматривать старые записи и искать в них закономерности.

Плюсы и минусы подходов

Подход Плюсы Минусы Радио SETI Отработанная технология, точные частоты Ограниченное расстояние, слабый сигнал Оптический SETI Широкое покрытие, высокая чувствительность Требует сложной синхронизации и атмосферных условий Комбинированный Возможность перекрестной проверки сигналов Высокая стоимость инфраструктуры

Мифы и правда

• Миф: инопланетяне наверняка уже выходили на связь.

Правда: ни одного достоверного искусственного сигнала не зафиксировано.

• Миф: радиопередачи с Земли можно услышать на другом конце галактики.

Правда: они теряют мощность уже через несколько световых лет.

• Миф: SETI — бессмысленная трата денег.

Правда: эти исследования развивают радиоастрономию, лазерную технику и нейроаналитику.

FAQ

Как выбрать направление поиска сигналов?

Учёные используют каталоги ближайших звёзд с экзопланетами, похожими на Землю.

Сколько стоит оборудование для SETI?

Один детектор TAIGA обходится в десятки тысяч долларов, но проект окупается научным потенциалом.

Что лучше — радио или оптика?

Сегодня предпочтение отдают оптическим методам: они позволяют охватить большее пространство и фиксировать краткие вспышки.

Интересные факты

Сигналы с радиолокационных установок Земли уже покинули Солнечную систему. Аресибо до разрушения в 2020 году считался символом программы SETI. Российская TAIGA — первый в мире комплекс, который сочетает исследования космических лучей и поиски инопланетных лазеров.

Поиски внеземного разума — это не просто научное любопытство, а отражение стремления человечества понять своё место во Вселенной. Россия сегодня действительно выдвинулась в авангард этих исследований, предложив новую стратегию, где на смену радиосигналам приходят оптические технологии. Возможно, именно такие установки, как TAIGA-HiSCORE у Байкала, первыми уловят тот самый короткий, но судьбоносный импульс, доказывающий, что мы во Вселенной — не одни.