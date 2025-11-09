На вид — свежая, на вкус — смертельная: под кожей рыбы скрывается наследие химической эпохи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:55
Наука

Жителей американского штата Мичиган предупредили: рыбу из четырёх озёр в округе Кент теперь нельзя употреблять в пищу. Причина — опасное загрязнение водой стойким химическим соединением из группы ПФАС, известным как перфтороктановый сульфонат (ПФОС). Его концентрация в образцах достигла 514 частей на миллиард, что в десять раз превышает допустимые значения.

Вечер рыбака с сетью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вечер рыбака с сетью

Что произошло в Мичигане

Департамент здравоохранения штата Мичиган (MDHHS) обновил методику оценки безопасности рыбы. Теперь ограничения вступают в силу, если среднее содержание ПФОС в филе превышает 49,6 ppb (частей на миллиард). Новые данные показали, что рыба из четырёх озёр в округе Кент значительно превышает этот порог.

"Мы рекомендуем никому не употреблять в пищу рыбу, указанную в списке запрещённых, независимо от возраста и состояния здоровья", — сказала главный врач штата Наташа Багдасарян.

Местные власти разместят по берегам предупреждающие знаки Do Not Eat Fish ("Не есть рыбу"), чтобы проинформировать рыболовов и семьи, отдыхающие у воды. При этом ловить рыбу ради удовольствия или отпускать улов обратно разрешено.

Почему рыба оказалась заражена

ПФОС — искусственное вещество, десятилетиями применявшееся в промышленных покрытиях, противопожарных пенах и текстильных пропитках. Эти соединения почти не разрушаются в природе и способны накапливаться в почве, воде и живых организмах.

Когда химикат попадает в водоём, он быстро проникает в пищевую цепочку. Мелкие водные организмы поглощают микрочастицы, затем их поедает рыба, а со временем концентрация вещества в её тканях только растёт.

Такой процесс называется биоаккумуляцией — постепенным накоплением химических веществ в тканях живых существ. Особенно уязвимы крупные и возрастные особи: чем дольше они живут, тем выше уровень токсинов в их организме.

ПФОС прочно связывается с белками мышечной ткани, поэтому удалить его невозможно ни термической обработкой, ни очисткой рыбы от кожи и жира.

Как влияет ПФОС на здоровье человека

По данным независимых медицинских организаций, длительное воздействие ПФАС может вызвать:

  • нарушения работы щитовидной железы;

  • ослабление иммунной системы;

  • повышение уровня "плохого" холестерина;

  • осложнения во время беременности и влияние на развитие плода.

Связь между повышенным уровнем ПФАС в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями подтверждена рядом исследований. Эти вещества накапливаются в организме и выводятся крайне медленно — иногда за годы.

Как работают рекомендации MDHHS

Службы здравоохранения штата анализируют средние концентрации ПФОС в филе, то есть в той части рыбы, которую люди действительно едят.
Затем специальные калькуляторы сравнивают результаты с установленными порогами риска. Если показатели превышают допустимые, выносится рекомендация — Do Not Eat.

Это не запрет в юридическом смысле, а мера предосторожности, направленная на информирование населения. Списки заражённых водоёмов и видов рыбы публикуются на официальном сайте штата и регулярно обновляются.

Таблица сравнения: безопасная и опасная рыба

Категория Содержание ПФОС Статус Рекомендации
< 9,8 ppb Низкое Без ограничений Можно употреблять умеренно
9,8-49,6 ppb Среднее С осторожностью Не чаще 1 раза в месяц
> 49,6 ppb Высокое Не есть Полный запрет

Что делать рыболовам

  1. Соблюдайте принцип "поймал — отпусти” до снятия ограничений.

  2. Проверяйте актуальные списки водоёмов на сайте штата перед каждой рыбалкой.

  3. Если в озере нет предупреждающих знаков, выбирайте молодую мелкую рыбу, в ней меньше загрязнителей.

  4. По возможности, чередуйте виды — это помогает снизить общий уровень химических веществ в организме.

  5. Даже при ловле в "чистых" водоёмах удаляйте жир и кожу, чтобы уменьшить воздействие других токсинов (но ПФОС это не устранит).

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: употреблять рыбу без проверки происхождения.
    Последствия: накопление токсинов и рост риска хронических заболеваний.
    Альтернатива: следить за актуальными рекомендациями и выбирать сертифицированные источники рыбы.

  • Ошибка: полагаться на готовку как способ обезвредить рыбу.
    Последствия: ПФОС не разрушается при жарке или варке.
    Альтернатива: избегать употребления рыбы из заражённых водоёмов.

  • Ошибка: давать такую рыбу детям и беременным.
    Последствия: возможное воздействие на развитие и иммунитет.
    Альтернатива: выбирать безопасные источники белка (курица, индейка, морепродукты из проверенных хозяйств).

А что если…

Такие случаи уже происходили в других штатах — от Висконсина до Мэна. По мере совершенствования методов анализа уровень допустимого содержания ПФОС в рыбе снижается, и список водоёмов с пометкой Do Not Eat расширяется.

По мнению экспертов, в ближайшие годы контроль за ПФАС станет таким же жёстким, как и за ртутью. Ведутся программы по очистке водоёмов и модернизации сточных систем, где чаще всего концентрируются эти химикаты.

Плюсы и минусы новых ограничений

Плюсы Минусы
Повышение осведомлённости населения Возможные экономические потери для местных рыболовов
Защита здоровья уязвимых групп Необходимость постоянного мониторинга
Более точные стандарты безопасности Рост тревожности у населения

Частые вопросы

Можно ли есть рыбу из магазинов Мичигана?
Да, если она промышленного происхождения и прошла сертификацию. Под запретом только рыба, выловленная в указанных четырёх озёрах.

Поможет ли замачивание рыбы в уксусе или солёной воде?
Нет. ПФОС устойчив к химическим реакциям и не вымывается при обработке.

Когда снимут ограничения?
После повторных исследований, подтверждающих безопасный уровень вещества. Обычно проверки проводят каждые полгода.

Мифы и правда

Миф: заражённую рыбу можно безопасно съесть, если хорошо прожарить.
Правда: ПФОС не разрушается при нагревании и остаётся в мясе.

Миф: предупреждения касаются только местных жителей.
Правда: даже туристам не следует есть рыбу из этих водоёмов.

Миф: загрязнение — временное явление.
Правда: ПФАС способны сохраняться в воде десятилетиями.

Три интересных факта

  1. Эти вещества называют вечными химикатами — они почти не разлагаются в природе.

  2. Содержание ПФАС в крови фиксируется у 97% американцев.

  3. Многие производители постепенно отказываются от ПФОС в пользу безопасных аналогов.

Исторический контекст

Проблема ПФАС началась в середине XX века, когда синтетические соединения стали массово использоваться в промышленности. Только спустя десятилетия выяснилось, что эти вещества устойчивы к разложению и опасны для здоровья. Сегодня правительства разных стран вводят строгие нормы и программы по ликвидации загрязнений — от США до Европы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
