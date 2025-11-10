Город, где металл светился как золото богов: найдены мастерские, изменившие историю искусства

6:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи Нигерии совершили открытие, которое позволяет заглянуть в сердце одного из величайших культурных центров Африки. В Бенин-Сити, древней столице могущественного Бенинского королевства, завершились крупнейшие за последние полвека раскопки. Исследователи нашли следы дворцов, храмов и мастерских, где создавались легендарные Бенинские бронзы — произведения искусства, поразившие Европу еще в XIX веке.

Фото: commons.wikimedia.org by sailko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бенинская бронзовая скульптура

Археологическое открытие в Бенин-Сити

Раскопки в столице древнего королевства стали частью масштабного проекта MOWAA (Museum of West African Art and Archaeology). Ученые обнаружили культурные слои глубиной до трёх метров, отражающие историю этого места на протяжении тысячи лет — от первых поселений до современного города.

"Эти находки — редкое физическое доказательство сложных технологий, которые использовались для создания всемирно известных бенинских бронз", — пояснили исследователи проекта MOWAA.

Самые древние слои указывают на существование поселения задолго до основания королевства. Это говорит о том, что регион был важным центром торговли и ремесел уже в раннем средневековье.

Центр ремесла и верований

Основные открытия относятся к XIV-XVII векам — периоду расцвета королевства. Археологи нашли остатки ритуальных святилищ, выложенных горшками, раковинами каури и мелом — традиционными символами очищения и поклонения. Эти находки дают новое представление о религиозных практиках того времени.

Особенно ценными стали следы металлургических мастерских — фрагменты тиглей, остатки свинцового шлака и медных сплавов. Это прямое доказательство того, что именно здесь создавались знаменитые бронзовые и латунные скульптуры, украшавшие дворцы и храмы Бенина.

Сравнение технологий

Период Материалы Технология Продукция XIV-XVII вв. медь, латунь, бронза литьё по выплавляемым моделям ритуальные маски, пластины, статуэтки XIX в. импортные сплавы усовершенствованное литьё монументальные скульптуры XXI в. лабораторный анализ металлов реконструкция древних техник музейные копии и исследования

Как создавались Бенинские бронзы

В мастерских ремесленники применяли уникальную технологию литья по восковой модели. На глиняную основу наносили слой воска, из которого формировали узоры, после чего заготовку обжигали и заливали расплавленным металлом. Эта техника позволяла создавать невероятно детализированные изображения правителей и духовных символов.

Следы трагедии

Раскопки также зафиксировали следы пожаров и разрушений. Это подтверждает исторические свидетельства о британском вторжении в 1897 году, когда армия разграбила Бенин и вывезла тысячи бронзовых артефактов в Европу. Среди находок — европейское кладбище и фрагменты колониальных построек, свидетельствующие о последующем восстановлении города.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : использование огня для очистки археологических слоёв.

Последствие : разрушение тонких слоев металла и керамики.

Альтернатива : применение ручной зачистки и щадящих методов.

Ошибка: хранение находок без консервации.

Последствие: окисление бронзы и потеря формы.

Альтернатива: временное покрытие восковыми растворами до лабораторной обработки.

А что если Бенин был технологическим центром Африки

Исследователи предполагают, что Бенин-Сити не просто производил бронзу для себя, а был центром международной торговли. Обнаруженные образцы металла указывают на возможные контакты с Египтом и Суданом — регионами, где развивались схожие технологии плавки и литья.

Плюсы и минусы археологических раскопок

Плюсы Минусы Восстановление истории древних цивилизаций Риск утраты хрупких артефактов Возврат культурного наследия на родину Большие расходы на консервацию Развитие музейного дела и туризма Политические споры вокруг репатриации находок

FAQ

Что такое Бенинские бронзы

Это коллекция скульптур, пластин и ритуальных предметов из бронзы и латуни, созданных мастерами королевства Бенин между XIV и XIX веками.

Где их можно увидеть

Часть артефактов находится в музеях Лондона, Берлина и Вены, но многие уже возвращены в Нигерию.

Что будет с новыми находками

Все предметы планируется хранить в Институте MOWAA, который станет исследовательским центром и музеем мирового уровня.

Мифы и правда

Миф : бронзы Бенина делали европейцы.

Правда : технологии литья были местного происхождения и развивались задолго до контактов с Европой.

: бронзы Бенина делали европейцы. : технологии литья были местного происхождения и развивались задолго до контактов с Европой. Миф: бронзовые изделия не имели религиозного значения.

Правда: каждая скульптура отражала веру народа в духов, предков и власть короля.

3 интересных факта

Некоторые бронзы содержат следы золота, что указывает на особый статус изделий.

Восковые модели для литья использовались повторно — их переплавляли для новых фигур.

Современные мастера Нигерии до сих пор используют методы, сходные с древними технологиями Бенина.

Исторический контекст

Королевство Бенин существовало с XIII по XIX век и было одним из самых богатых государств Западной Африки.

В период расцвета (XIV-XVII вв.) Бенин контролировал торговые пути между внутренними районами и побережьем Гвинейского залива.

После британского вторжения 1897 года многие произведения искусства были вывезены, но сейчас они возвращаются на родину.