Город, где металл светился как золото богов: найдены мастерские, изменившие историю искусства

Археологи Нигерии совершили открытие, которое позволяет заглянуть в сердце одного из величайших культурных центров Африки. В Бенин-Сити, древней столице могущественного Бенинского королевства, завершились крупнейшие за последние полвека раскопки. Исследователи нашли следы дворцов, храмов и мастерских, где создавались легендарные Бенинские бронзы — произведения искусства, поразившие Европу еще в XIX веке.
Раскопки в столице древнего королевства стали частью масштабного проекта MOWAA (Museum of West African Art and Archaeology). Ученые обнаружили культурные слои глубиной до трёх метров, отражающие историю этого места на протяжении тысячи лет — от первых поселений до современного города.
"Эти находки — редкое физическое доказательство сложных технологий, которые использовались для создания всемирно известных бенинских бронз", — пояснили исследователи проекта MOWAA.
Самые древние слои указывают на существование поселения задолго до основания королевства. Это говорит о том, что регион был важным центром торговли и ремесел уже в раннем средневековье.
Основные открытия относятся к XIV-XVII векам — периоду расцвета королевства. Археологи нашли остатки ритуальных святилищ, выложенных горшками, раковинами каури и мелом — традиционными символами очищения и поклонения. Эти находки дают новое представление о религиозных практиках того времени.
Особенно ценными стали следы металлургических мастерских — фрагменты тиглей, остатки свинцового шлака и медных сплавов. Это прямое доказательство того, что именно здесь создавались знаменитые бронзовые и латунные скульптуры, украшавшие дворцы и храмы Бенина.
|Период
|Материалы
|Технология
|Продукция
|XIV-XVII вв.
|медь, латунь, бронза
|литьё по выплавляемым моделям
|ритуальные маски, пластины, статуэтки
|XIX в.
|импортные сплавы
|усовершенствованное литьё
|монументальные скульптуры
|XXI в.
|лабораторный анализ металлов
|реконструкция древних техник
|музейные копии и исследования
В мастерских ремесленники применяли уникальную технологию литья по восковой модели. На глиняную основу наносили слой воска, из которого формировали узоры, после чего заготовку обжигали и заливали расплавленным металлом. Эта техника позволяла создавать невероятно детализированные изображения правителей и духовных символов.
Раскопки также зафиксировали следы пожаров и разрушений. Это подтверждает исторические свидетельства о британском вторжении в 1897 году, когда армия разграбила Бенин и вывезла тысячи бронзовых артефактов в Европу. Среди находок — европейское кладбище и фрагменты колониальных построек, свидетельствующие о последующем восстановлении города.
Ошибка: использование огня для очистки археологических слоёв.
Последствие: разрушение тонких слоев металла и керамики.
Альтернатива: применение ручной зачистки и щадящих методов.
Ошибка: хранение находок без консервации.
Последствие: окисление бронзы и потеря формы.
Альтернатива: временное покрытие восковыми растворами до лабораторной обработки.
Исследователи предполагают, что Бенин-Сити не просто производил бронзу для себя, а был центром международной торговли. Обнаруженные образцы металла указывают на возможные контакты с Египтом и Суданом — регионами, где развивались схожие технологии плавки и литья.
|Плюсы
|Минусы
|Восстановление истории древних цивилизаций
|Риск утраты хрупких артефактов
|Возврат культурного наследия на родину
|Большие расходы на консервацию
|Развитие музейного дела и туризма
|Политические споры вокруг репатриации находок
Это коллекция скульптур, пластин и ритуальных предметов из бронзы и латуни, созданных мастерами королевства Бенин между XIV и XIX веками.
Часть артефактов находится в музеях Лондона, Берлина и Вены, но многие уже возвращены в Нигерию.
Все предметы планируется хранить в Институте MOWAA, который станет исследовательским центром и музеем мирового уровня.
