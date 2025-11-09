Искал, искал и наконец-то нашёл: как одна мошка из Австралии переписала историю эволюции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:50
Наука

Юрский период в Австралии долго считался "немой зоной" для исследований насекомых: хороших местонахождений мало, финансирование палеонтологии в Южном полушарии скромнее, чем в Европе, Китае или США, и большинство классических эволюционных схем строились по северным данным.

отпечатки в породе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
отпечатки в породе

История школьного учителя

На этом фоне история Роберта Битти выглядит почти как сюжет из фильма. Впервые он нашёл окаменелость ребёнком — раковину в Геррингонге — и с конца 1940-х буквально "заболел" ископаемыми. Параллельно с работой школьным учителем он десятилетиями ездил по восточным штатам Австралии, собирал материал и носил находки в Австралийский музей.

Особенно важным стало местонахождение Талбрагар на центральном плоскогорье Нового Южного Уэльса — древний иловый пруд юрского возраста. Именно там Битти в течение примерно десяти лет поднимал крошечные окаменевшие насекомые, которые долго лежали в коллекции без подробного описания.

Лишь в 2010-х, после его доклада в Эдинбурге и сотрудничества с международными специалистами, стало ясно: перед учёными — самый старый в Южном полушарии отпечаток мошки из подсемейства Podonominae, возрастом около 151 млн лет, да ещё и новый вид. Эта находка не просто пополняет список видов — она вынуждает переписать сценарий эволюции целой группы насекомых.

Советы шаг за шагом: как "прочитать" эту находку

1. Посмотрите на возраст и место
151 миллион лет — конец юрского периода. В это время Австралия ещё часть суперконтинента Гондваны. Важно не только "сколько лет", но и "где": Южное полушарие, а не привычная для палеонтологии "северная" сцена.

2. Разберитесь, кто такие Podonominae
Это подсемейство некусающих мошек, питающихся не кровью, а нектаром и органикой в пресной воде. Они до сих пор живут по всему миру и важны для экосистем как участники круговорота веществ и, вероятно, опылители.

3. Сравните с предыдущими находками
До работы Битти и его коллег самые древние подономины были известны из Китая и Сибири. Отсюда и гипотеза: группа возникла в Лавразии (северный суперконтинент). Австралийская юрская мошка такого же возраста и родства показывает: картина была неполной.

4. Обратите внимание на человеческий фактор
Ископаемые лучше изучены там, где больше денег и исследователей. Когда начинают серьёзно копать в Южном полушарии, сразу появляются находки, способные скорректировать глобальные схемы.

Три факта

1. Самая древняя подономина южнее экватора

Образцы Telmatomyia talbragarica — на сегодня старейшая окаменелость подсемейства Podonominae в Южном полушарии и одна из древнейших в мире. Это не "ещё одна мушка", а ключевая точка для калибровки эволюционных часов группы.

2. Группа, возникшая, вероятно, в Гондване

Раньше юрские подономины были известны только из Китая и Сибири, откуда и идея лавразийского происхождения. Австралийский материал, плюс то, что 80 % современного разнообразия приходится на Южное полушарие, поддерживает гипотезу: родина группы — древний суперконтинент Гондвана.

3. Любитель-энтузиаст, который "передвинул" карту эволюции

Роберт Битти — не штатный научный сотрудник университета, а бывший школьный учитель, посвятивший палеонтологии свободное время. Его десятилетний сбор насекомых в Талбрагаре стал основой для публикации в престижном журнале Gondwana Research и пересмотра эволюционных сценариев мошек.

Мифы и правда

Миф 1. "Серьёзные открытия делают только большие институты"

Правда: систематическая работа энтузиастов, сотрудничество с музеями и учёными вполне могут привести к открытиям мирового уровня. Битти десятилетиями приносил образцы в Австралийский музей, и именно эта связка "любитель — институция" дала научный результат.

Миф 2. "Мы уже примерно знаем, откуда происходят основные группы организмов"

Правда: даже для столь распространённых насекомых, как мошки, одна юрская окаменелость меняет географию происхождения. Эволюционные схемы сильно зависят от того, где именно мы ищем и что находим.

Миф 3. "Южное полушарие бедно на ископаемые"

Правда: бедно не на ископаемые, а на внимание. Там меньше "горячих точек" с мощным финансированием и традицией раскопок, чем в Северной Америке или Европе. Как только исследования активизируются, выясняется, что южные материки хранят массу ключевых данных.

FAQ

Что именно нашли в Талбрагаре?
Крошечные, но хорошо сохранившиеся окаменелости мошек подсемейства Podonominae, возрастом около 151 млн лет. Сохранились разные стадии развития, что говорит о существовании в юре стоячего водоёма с устойчивой экосистемой.

Почему это важно именно для эволюции насекомых?
Потому что помогает понять, где и когда возникла крупная группа двукрылых. Такие "опорные" точки позволяют строить более точные "семейные деревья" и модели расселения по планете.

Кто такие подономины сегодня?
Это некусающие мошки, связанные с пресной водой. Они не нападают на людей и животных, питаются нектаром и органикой и играют существенную роль в водных и прибрежных экосистемах как часть пищевых цепей.

Что такое Гондвана и Лавразия?
Это два древних суперконтинента. Лавразия включала нынешнюю Северную Америку, Европу и часть Азии; Гондвана — Южную Америку, Африку, Австралию, Антарктиду и Индию. Вопрос "где возникла группа" часто сводится к выбору между этими двумя древними блоками.

Значит ли это, что все подобные насекомые "южные" по происхождению?
Пока речь идёт именно о подсемействе Podonominae. Но пример Telmatomyia talbragarica показывает: как только Южное полушарие изучают тщательнее, оно начинает активно "вклиниваться" в глобальные эволюционные схемы. И, скорее всего, такие сюрпризы нас ждут и для других групп.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
