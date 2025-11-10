Пляж, под которым спал Рим: на Майорке нашли корабль с сокровищами древних торговцев

Археологи Испании сделали одно из самых поразительных открытий последних десятилетий. Всего в двух метрах от поверхности, у берегов популярного пляжа Плайя-де-Пальма на Майорке, они обнаружили древнеримский торговый корабль, затонувший около 1700 лет назад. Судно с сотнями амфор оказалось настоящей "капсулой времени", сохранившей следы жизни и торговли поздней Римской империи.
Обнаружение произошло совершенно случайно. Местный житель Феликс Аларкон заметил в песке под водой необычные деревянные фрагменты во время утреннего плавания. После сообщения властям археологи приступили к обследованию и нашли корабль длиной около 12 метров. Судно, получившее название Ses Fontanelles, было построено в IV веке нашей эры и, по данным исследователей, перевозило оливковое масло, вино и знаменитый рыбный соус гарум — популярный продукт античной кухни.
"После того как корабль затонул, он быстро покрылся песком, который защитил его от доступа кислорода и предотвратил биологическое разложение", — пояснил профессор Университета Балеарских островов Энрике Гарсия.
Именно этот песчаный слой стал причиной уникальной сохранности корпуса и груза.
При обследовании судна археологи обнаружили сотни амфор — многие из них целые и даже запечатанные. В некоторых сохранились остатки масла и вина, а также следы гарума. На стенках сосудов найдены надписи, где указаны имена производителей и уплаченные налоги.
"Эти надписи свидетельствуют о существовании административных и коммерческих сетей, которые поддерживали римскую торговлю", — отметил профессор Университета Кадиса Дарио Берналь.
Помимо амфор, под водой нашли предметы личного обихода: кожаные туфли, плотницкое сверло и масляную лампу с изображением богини Дианы. Эти находки рассказывают о быте римских моряков и о переходной эпохе — на некоторых предметах уже видны раннехристианские символы.
|Параметр
|Корабль Ses Fontanelles
|Современные исследования
|Эпоха
|IV век н. э.
|XXI век
|Место находки
|Майорка, Испания
|Средиземное море
|Груз
|Амфоры с вином, гарумом и маслом
|-
|Состояние
|Почти идеальное
|-
|Методы
|Древняя навигация, деревянный корпус
|Подводные дроны, 3D-сканирование
После обнаружения началась долгая работа по сохранению артефакта. Судно решено поднимать частями. Каждая деталь проходит этап очистки, промывки пресной водой и пропитки специальными составами, чтобы удалить соль и укрепить древесину.
Полное восстановление займет не менее пяти лет. После завершения работ корабль займет место в музее морской археологии Майорки.
Ошибка: поднятие артефактов без предварительной фиксации.
Последствие: утрата данных о расположении фрагментов.
Альтернатива: использование подводного 3D-сканирования.
Ошибка: хранение амфор на воздухе.
Последствие: разрушение глины от высыхания.
Альтернатива: помещение сосудов в воду до обработки.
Ошибка: попытка реставрации без удаления соли.
Последствие: кристаллизация и разрушение древесины.
Альтернатива: постепенное обезсоливание в лабораторных условиях.
Археологи предполагают, что судно могло искать укрытие от шторма в прибрежной лагуне, существовавшей на месте современного пляжа. Возможно, оно пыталось добраться до берега, но волны разметали груз, и корабль затонул. Этот факт подтверждает, насколько оживленным был регион в эпоху Римской империи.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная сохранность предметов
|Сложность и дороговизна раскопок
|Возможность изучить древние технологии
|Риск повреждения артефактов при подъеме
|Рост интереса к культурному туризму
|Долгий процесс реставрации
У пляжа Плайя-де-Пальма на Майорке, всего в двух метрах от поверхности моря.
Оливковое масло, вино и соус гарум — популярные товары Римской империи.
Ориентировочно через пять лет, после чего судно станет музейным экспонатом.
