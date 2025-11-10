Пляж, под которым спал Рим: на Майорке нашли корабль с сокровищами древних торговцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Археологи Испании сделали одно из самых поразительных открытий последних десятилетий. Всего в двух метрах от поверхности, у берегов популярного пляжа Плайя-де-Пальма на Майорке, они обнаружили древнеримский торговый корабль, затонувший около 1700 лет назад. Судно с сотнями амфор оказалось настоящей "капсулой времени", сохранившей следы жизни и торговли поздней Римской империи.

затонувший корабль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
затонувший корабль

Как нашли корабль Ses Fontanelles

Обнаружение произошло совершенно случайно. Местный житель Феликс Аларкон заметил в песке под водой необычные деревянные фрагменты во время утреннего плавания. После сообщения властям археологи приступили к обследованию и нашли корабль длиной около 12 метров. Судно, получившее название Ses Fontanelles, было построено в IV веке нашей эры и, по данным исследователей, перевозило оливковое масло, вино и знаменитый рыбный соус гарум — популярный продукт античной кухни.

"После того как корабль затонул, он быстро покрылся песком, который защитил его от доступа кислорода и предотвратил биологическое разложение", — пояснил профессор Университета Балеарских островов Энрике Гарсия.

Именно этот песчаный слой стал причиной уникальной сохранности корпуса и груза.

Что нашли в трюмах

При обследовании судна археологи обнаружили сотни амфор — многие из них целые и даже запечатанные. В некоторых сохранились остатки масла и вина, а также следы гарума. На стенках сосудов найдены надписи, где указаны имена производителей и уплаченные налоги.

"Эти надписи свидетельствуют о существовании административных и коммерческих сетей, которые поддерживали римскую торговлю", — отметил профессор Университета Кадиса Дарио Берналь.

Помимо амфор, под водой нашли предметы личного обихода: кожаные туфли, плотницкое сверло и масляную лампу с изображением богини Дианы. Эти находки рассказывают о быте римских моряков и о переходной эпохе — на некоторых предметах уже видны раннехристианские символы.

Древний корабль и современные методы раскопок

Параметр Корабль Ses Fontanelles Современные исследования
Эпоха IV век н. э. XXI век
Место находки Майорка, Испания Средиземное море
Груз Амфоры с вином, гарумом и маслом -
Состояние Почти идеальное -
Методы Древняя навигация, деревянный корпус Подводные дроны, 3D-сканирование

Как сохраняют корабль

После обнаружения началась долгая работа по сохранению артефакта. Судно решено поднимать частями. Каждая деталь проходит этап очистки, промывки пресной водой и пропитки специальными составами, чтобы удалить соль и укрепить древесину.

Пошагово: процесс реставрации

  • Подъем фрагментов корпуса с морского дна.
  • Промывание и обезсоливание древесины в пресной воде.
  • Обработка химическими растворами для консервации.
  • Медленная сушка и сборка элементов.
  • Подготовка к музейной экспозиции.

Полное восстановление займет не менее пяти лет. После завершения работ корабль займет место в музее морской археологии Майорки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поднятие артефактов без предварительной фиксации.
    Последствие: утрата данных о расположении фрагментов.
    Альтернатива: использование подводного 3D-сканирования.

  • Ошибка: хранение амфор на воздухе.
    Последствие: разрушение глины от высыхания.
    Альтернатива: помещение сосудов в воду до обработки.

  • Ошибка: попытка реставрации без удаления соли.
    Последствие: кристаллизация и разрушение древесины.
    Альтернатива: постепенное обезсоливание в лабораторных условиях.

А что если корабль шел не в порт, а искал убежище

Археологи предполагают, что судно могло искать укрытие от шторма в прибрежной лагуне, существовавшей на месте современного пляжа. Возможно, оно пыталось добраться до берега, но волны разметали груз, и корабль затонул. Этот факт подтверждает, насколько оживленным был регион в эпоху Римской империи.

Плюсы и минусы подводных находок

Плюсы Минусы
Уникальная сохранность предметов Сложность и дороговизна раскопок
Возможность изучить древние технологии Риск повреждения артефактов при подъеме
Рост интереса к культурному туризму Долгий процесс реставрации

FAQ

Где нашли корабль

У пляжа Плайя-де-Пальма на Майорке, всего в двух метрах от поверхности моря.

Что перевозил корабль

Оливковое масло, вино и соус гарум — популярные товары Римской империи.

Когда завершится реставрация

Ориентировочно через пять лет, после чего судно станет музейным экспонатом.

Мифы и правда

  • Миф: все древние суда разграблены.
    Правда: Ses Fontanelles сохранился благодаря слою песка, защитившему его от разрушения.
  • Миф: амфоры не имеют научной ценности.
    Правда: их надписи помогают воссоздать торговые маршруты и систему налогообложения Рима.

3 интересных факта

  • В некоторых амфорах сохранились кристаллизованные остатки гарума — редчайшая находка.
  • Масляная лампа с изображением Дианы указывает на религиозные традиции экипажа.
  • На судне нашли монету 320 года, по которой ученые определили дату гибели корабля.

Исторический контекст

  • Майорка в IV веке н. э. была частью Римской провинции Балеарика и служила ключевым торговым пунктом между Иберией и Италией.
  • Остров использовался как перевалочная база для перевозки продуктов, металлов и амфор из Картахены в другие регионы империи.
  • В прибрежных лагунах у Плайя-де-Пальма существовали естественные гавани, где корабли укрывались от бурь — вероятно, именно там и затонул Ses Fontanelles.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
