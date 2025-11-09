Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Либо крестик сними, либо трусы надень: Анна Седокова рассказала о скрытой стороне футбольного мира
План действий против ос: как избавиться от гнезд на даче и обезопасить свой участок
Бекон миллионера делает яйца, картошку и супы роскошными: простой рецепт из сахара и специй
Ливень, туман и первая каша на асфальте: автомобили, которые не сдаются, когда погода объявляет войну
Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев
Кошка молча терпит боль, пока хозяин в неведении: главные признаки, что питомцу плохо
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Праздничные рейсы без хаоса: лайфхаки, которые спасают нервы в новогодние перелёты
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут

Враг оказался другом: иммунные клетки мозга могут спасти от Альцгеймера

1:15
Наука

Клетки-защитники мозга оказались сильнее, чем думали врачи. Международная группа исследователей обнаружила особую разновидность микроглии — иммунных клеток мозга, которые способны остановить развитие болезни Альцгеймера. Открытие переворачивает представления о том, как наш организм борется с деменцией.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лаборатория

Двуликие стражи мозга

Микроглия — это армия клеток-уборщиков в нашем мозге. Они патрулируют нервную ткань, убирают мусор и борются с инфекциями. Но при болезни Альцгеймера эти защитники иногда превращаются в разрушителей.

Долгое время считалось, что микроглия при деменции только усугубляет ситуацию. Клетки вызывают воспаление, повреждают нейроны и ускоряют гибель мозговой ткани. Но команда из Медицинской школы Икана и Института Макса Планка в Германии доказала обратное.

Среди миллионов микроглиальных клеток нашлась особая группа с уникальными свойствами. У них понижен уровень белка PU.1 и повышена экспрессия рецептора CD28. Именно эта комбинация превращает обычные иммунные клетки в супергероев мозга.

"Микроглия не просто реагирует разрушительно при болезни Альцгеймера — она может защищать мозг", — говорит профессор Энн Шефер из Медицинской школы Икана.

Как работает защитный механизм

Исследователи провели эксперименты на мышах с моделью болезни Альцгеймера и изучили образцы человеческого мозга. Результаты поразительные: защитная микроглия составляет всего несколько процентов от общего числа, но её влияние распространяется на весь мозг.

Эти клетки работают как пожарная команда. Они гасят воспалительные процессы, замедляют образование амилоидных бляшек и препятствуют распространению токсичных тау-белков. Мыши с активной защитной микроглией жили дольше и сохраняли память лучше контрольной группы.

Молекулярный переключатель

PU.1 работает как генетический выключатель. Когда его уровень падает, микроглия начинает производить рецепторы, которые обычно встречаются только у лимфоцитов. CD28 на поверхности этих клеток действует как антенна, улавливающая сигналы опасности и координирующая защитный ответ.

Когда учёные искусственно удалили CD28 из защитной микроглии, воспаление резко усилилось, а количество бляшек выросло вдвое. Это доказывает ключевую роль рецептора в защите мозга.

Советы шаг за шагом

Как поддержать работу защитной микроглии:

  1. Принимайте витамин D3 — он регулирует активность иммунных клеток мозга
  2. Включите в рацион омега-3 жирные кислоты из рыбьего жира или льняного масла
  3. Используйте куркумин в виде БАДов или специй — он снижает воспаление в мозге
  4. Попробуйте ноотропные комплексы с гинкго билоба для улучшения мозгового кровообращения
  5. Регулярно посещайте СПА-процедуры с массажем головы для стимуляции лимфотока

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование ранних признаков снижения памяти.
Последствие: Упущенное время для активации защитных механизмов мозга.
Альтернатива: Когнитивные тренажёры и приложения для тренировки памяти с первых симптомов.

Ошибка: Отказ от противовоспалительных добавок после 50 лет.
Последствие: Хроническое воспаление ускоряет накопление амилоидных бляшек.
Альтернатива: Курсы антиоксидантных сывороток и витаминных комплексов два раза в год.

Ошибка: Самолечение ноотропами без консультации врача.
Последствие: Нарушение баланса нейромедиаторов и усиление симптомов.
Альтернатива: Профессиональный подбор нейропротекторов после анализов и МРТ.

А что если...

А что если научиться активировать защитную микроглию искусственно? Тогда можно будет остановить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Препараты, снижающие уровень PU.1, уже разрабатываются в лабораториях.

А что если генная терапия сможет перепрограммировать обычную микроглию в защитную? Одна инъекция модифицированного вируса — и мозг получит армию супер-клеток, способных бороться с деменцией десятилетиями.

FAQ

Как выбрать добавки для профилактики деменции?
Ищите комплексы с витаминами группы B, магнием и цинком. Оптимальная дозировка B12 — 1000 мкг в день. Стоимость качественного комплекса — от 2000 рублей за месячный курс.

Сколько стоит генетический тест на предрасположенность к Альцгеймеру?
Анализ на ген APOE стоит 5-10 тысяч рублей. Полное генетическое секвенирование с анализом гена SPI1 обойдётся в 30-50 тысяч.

Что лучше для мозга — медитация или когнитивные тренировки?
Идеально сочетать оба подхода. Медитация снижает стресс и воспаление, тренировки стимулируют нейропластичность. По 15 минут каждого в день дают максимальный эффект.

Мифы и правда

Миф: Болезнь Альцгеймера — неизбежность при старении.
Правда: Только у 5% людей старше 65 лет развивается деменция, остальные сохраняют ясность ума.

Миф: Кроссворды защищают от деменции.
Правда: Эффективнее изучение новых навыков — языков, музыкальных инструментов, танцев.

Миф: Алюминиевая посуда вызывает Альцгеймера.
Правда: Связь не доказана, гораздо опаснее хроническое воспаление от неправильного питания.

Три поразительных факта

  1. В мозге человека около 100 миллиардов микроглиальных клеток — это 10% от всех клеток мозга.
  2. Защитная микроглия может жить до 20 лет, постоянно патрулируя одну и ту же область мозга.
  3. Генетический вариант, снижающий риск Альцгеймера на 30%, встречается у каждого пятого европейца.

Исторический контекст

Первое описание болезни Альцгеймера сделал немецкий психиатр Алоис Альцгеймер в 1906 году. Он изучил мозг пациентки Августы Детер и обнаружил странные бляшки и клубки.

Микроглию открыли в 1919 году, но её роль в деменции начали изучать только в 1980-х. Долгое время эти клетки считались пассивными наблюдателями, пока не выяснилось, что они активно участвуют в развитии болезни.

"Эти результаты дают представление о механизме, объясняющем, почему более низкий уровень PU.1 связан со снижением риска развития болезни Альцгеймера", — сказал профессор Элисон М. Гоут.

Новое исследование, опубликованное 5 ноября в журнале Nature, открывает дверь для иммунотерапии деменции. Фармкомпании уже заинтересовались разработкой препаратов, активирующих защитную микроглию. Первые клинические испытания могут начаться через 2-3 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Сохраняйте розы живыми зимой: как обрезать их в ноябре для яркого цветения
Садоводство, цветоводство
Сохраняйте розы живыми зимой: как обрезать их в ноябре для яркого цветения
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Последние материалы
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов
Любовь прошла, осталась царапина: как кошка показывает, что вы — уже не её человек
Нет балкона и сушилки? Простой лайфхак, чтобы высушить постельное белье даже зимой
Смартфон держит мозг на коротком поводке: как уведомления тихо воруют интеллект и концентрацию
Код жизни оказался обманом: у ДНК нашли секретную функцию, которая изменит медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.