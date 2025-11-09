Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
План действий против ос: как избавиться от гнезд на даче и обезопасить свой участок
Бекон миллионера делает яйца, картошку и супы роскошными: простой рецепт из сахара и специй
Ливень, туман и первая каша на асфальте: автомобили, которые не сдаются, когда погода объявляет войну
Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев
Кошка молча терпит боль, пока хозяин в неведении: главные признаки, что питомцу плохо
Враг оказался другом: иммунные клетки мозга могут спасти от Альцгеймера
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Праздничные рейсы без хаоса: лайфхаки, которые спасают нервы в новогодние перелёты
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут

Код жизни оказался обманом: у ДНК нашли секретную функцию, которая изменит медицину

1:22
Наука

Молекула жизни оказалась талантливым химиком. Учёные из Сингапура заставили ДНК делать то, чего от неё никто не ожидал — управлять созданием лекарств с точностью ювелира.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Оказывается, генетический код умеет не только хранить информацию о цвете глаз и форме носа, но и работать миниатюрным сборочным цехом для медицинских препаратов.

Зеркальные близнецы в мире молекул

Представьте свои руки. Они одинаковые по строению, но левую перчатку на правую руку не наденешь. Точно так же устроены многие лекарственные молекулы — они существуют в двух зеркальных формах. И вот тут начинается самое интересное: одна форма лечит, а другая может навредить.

Классический пример — талидомид, препарат 1960-х годов. Одна его форма помогала беременным от тошноты, а зеркальная вызывала врождённые дефекты у детей. Трагедия унесла тысячи жизней и навсегда изменила подход к тестированию лекарств.

Получить только правильную форму молекулы — головная боль фармацевтов. Традиционные методы требуют дорогих катализаторов на основе редких металлов вроде палладия или родия. Процесс сложный, токсичный и оставляет горы химических отходов.

"В природе фосфаты ДНК никогда не используются в качестве катализаторов", — объяснил доцент Чжу Жу-И с факультета химии.

Как ДНК стала химиком

Команда из Национального университета Сингапура обнаружила удивительное свойство ДНК. Фосфатные группы в её структуре работают как магниты для положительно заряженных молекул. Они притягивают реагенты и выстраивают их в нужном порядке — как конвейер на заводе.

Процесс называется ионным связыванием. Отрицательно заряженные фосфаты ДНК захватывают положительные молекулы и удерживают их в правильном положении. Реакция идёт только в одном направлении, и получается именно та форма лекарства, которая нужна.

Метод PS-сканирования

Чтобы понять, какие именно фосфаты управляют процессом, исследователи придумали хитрый трюк. Они по очереди заменяли фосфатные группы в ДНК на похожие, но чуть другие элементы. Если после замены реакция шла хуже — значит, этот конкретный фосфат был критически важен.

Профессор Чжан Синлун из Гонконга проверил результаты компьютерным моделированием. Виртуальные эксперименты полностью подтвердили лабораторные данные.

Советы шаг за шагом

Как применить открытие в фармацевтической промышленности:

  1. Выберите целевое лекарство с хиральной структурой для синтеза
  2. Подберите последовательность ДНК с нужным расположением фосфатных групп
  3. Используйте метод PS-сканирования для определения ключевых участков
  4. Проведите компьютерное моделирование для оптимизации процесса
  5. Запустите реакцию при комнатной температуре без токсичных катализаторов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование металлических катализаторов для синтеза хиральных лекарств.
Последствие: Высокая стоимость, токсичные отходы, необходимость очистки продукта.
Альтернатива: ДНК-катализ работает при комнатной температуре и не требует редких металлов.

Ошибка: Игнорирование хиральности при производстве дженериков.
Последствие: Снижение эффективности или появление побочных эффектов.
Альтернатива: ДНК-управляемый синтез гарантирует получение только нужной формы.

Ошибка: Покупка дорогих установок для асимметричного синтеза.
Последствие: Огромные капитальные затраты на оборудование.
Альтернатива: Биокаталитические системы на основе ДНК стоят в разы дешевле.

А что если...

А что если каждая больница сможет синтезировать редкие лекарства прямо на месте? С ДНК-катализаторами не нужны сложные химические производства. Достаточно простой лаборатории с базовым оборудованием.

А что если отказаться от импорта дорогих катализаторов? Страны смогут наладить собственное производство жизненно важных препаратов. ДНК можно синтезировать где угодно — технология давно отработана для ПЦР-тестов.

FAQ

Как выбрать правильную последовательность ДНК для катализа?
Начните с коммерческих библиотек ДНК-последовательностей. Оптимальная длина — 20-30 нуклеотидов с высоким содержанием гуанина и цитозина. Стоимость синтеза — от 50 долларов за последовательность.

Сколько стоит переоборудование производства под ДНК-катализ?
Базовый комплект оборудования обойдётся в 100-200 тысяч долларов. Для сравнения: установка для металлокатализа стоит от миллиона. Окупаемость — 1-2 года за счёт экономии на катализаторах.

Что лучше — ферменты или ДНК для биокатализа?
Ферменты эффективнее, но требуют сложных условий хранения. ДНК стабильна при комнатной температуре месяцами. Для мелкосерийного производства ДНК практичнее.

Мифы и правда

Миф: ДНК слишком хрупкая молекула для промышленного применения.
Правда: Синтетическая ДНК выдерживает нагрев до 95°C и работает в широком диапазоне pH.

Миф: Биокатализ медленнее химического.
Правда: Реакции с ДНК идут часами, а не сутками, как с традиционными катализаторами.

Миф: Генетический материал в лекарствах опасен.
Правда: ДНК полностью удаляется при очистке продукта, в препарат не попадает.

Три удивительных факта

  1. Одна молекула ДНК может катализировать до 10 000 реакций, прежде чем разрушится — это выше, чем у многих промышленных катализаторов.
  2. Стоимость синтеза ДНК упала в миллион раз за последние 20 лет — сегодня это дешевле, чем покупка редкоземельных металлов.
  3. В человеческом теле ДНК ежедневно участвует в триллионах химических реакций, но никогда не работает катализатором — эту функцию открыли только в лаборатории.

Исторический контекст

История хиральных лекарств началась с открытия Луи Пастера в 1848 году. Он обнаружил, что кристаллы винной кислоты существуют в двух зеркальных формах. Но только через сто лет человечество осознало важность этого для медицины.

В 2001 году Нобелевскую премию по химии дали за разработку катализаторов для асимметричного синтеза. Методы Нойори и Шарплесса произвели революцию в фармацевтике, но требовали дорогих металлов.

Теперь сингапурские учёные предлагают третий путь. ДНК дешевле металлов, безопаснее для окружающей среды и проще в использовании. Публикация в Nature Catalysis от 31 октября 2024 года может стать началом новой эры в производстве лекарств. Фармкомпании уже заинтересовались технологией — первые промышленные испытания запланированы на следующий год.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Наука и техника
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Последние материалы
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов
Любовь прошла, осталась царапина: как кошка показывает, что вы — уже не её человек
Нет балкона и сушилки? Простой лайфхак, чтобы высушить постельное белье даже зимой
Смартфон держит мозг на коротком поводке: как уведомления тихо воруют интеллект и концентрацию
Код жизни оказался обманом: у ДНК нашли секретную функцию, которая изменит медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.