Технология из блокбастеров стала реальностью: этот лазер режет материалы без нагрева

Немецкие физики создали лазерную систему, которая помещается на ладони, но работает эффективнее огромных промышленных установок.

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лучи безопасных лазерных пушек

Разработка команды из Штутгарта переворачивает представления о том, какими должны быть мощные лазеры — оказывается, размер действительно не имеет значения.

Маленький, но удаленький

Традиционные короткоимпульсные лазеры занимают целые комнаты и стоят как квартира в центре города. При этом большая часть энергии уходит в никуда — коэффициент полезного действия редко превышает 35 процентов. Остальные 65 процентов превращаются в тепло, которое ещё нужно отводить дорогостоящими системами охлаждения.

Физики из Штутгартского университета вместе с местной компанией Stuttgart Instruments создали установку размером с большой смартфон. При этом КПД их детища достигает 80 процентов — цифра, которая раньше казалась фантастикой.

"С помощью нашей новой системы мы можем достичь уровня эффективности, который ранее был практически недостижим", — говорит профессор Харальд Гиссен из Штутгартского университета.

Секрет в хитром использовании физических законов. Вместо одного длинного кристалла или нескольких коротких исследователи заставляют луч многократно проходить через один компактный кристалл. После каждого прохода импульсы тщательно синхронизируются, чтобы не потерять когерентность излучения.

Зачем нужны сверхкороткие импульсы

Представьте вспышку света длительностью в фемтосекунду — квадриллионную долю секунды. За это время свет проходит расстояние меньше толщины человеческого волоса. Но именно такие ультракороткие импульсы открывают удивительные возможности.

Вся энергия концентрируется в невероятно малом промежутке времени. Это позволяет обрабатывать материалы с ювелирной точностью — лазер успевает испарить нужный участок, не нагревая соседние области. В медицине такие системы используют для операций на глазах, где ошибка в микрометр недопустима.

Революция в пяти деталях

Новая установка состоит всего из пяти оптических компонентов и занимает несколько квадратных сантиметров. Для сравнения: промышленные аналоги включают десятки элементов и требуют специальных помещений с климат-контролем.

"Наша многопроходная система демонстрирует, что чрезвычайно высокая эффективность не обязательно должна достигаться за счет пропускной способности", — объясняет доктор Тобиас Штайнле.

Советы шаг за шагом

Как выбрать лазерную систему для производства или лаборатории:

Определите требуемую длительность импульса — для резки металлов подойдут наносекундные лазеры, для прецизионной обработки нужны фемтосекундные Рассчитайте необходимую мощность исходя из толщины и типа обрабатываемого материала Учтите габариты помещения — компактные системы позволят сэкономить на аренде площадей Проверьте энергоэффективность — при КПД 80% затраты на электричество снизятся вдвое Уточните возможность перестройки длины волны для работы с разными материалами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка мощного стационарного лазера для небольшого производства.

Последствие: Огромные счета за электричество и необходимость в промышленном охлаждении.

Альтернатива: Компактные высокоэффективные системы нового поколения с воздушным охлаждением.

Последствие: Термические повреждения материала вокруг зоны обработки.

Альтернатива: Фемтосекундные лазеры с холодной абляцией без нагрева.

Последствие: Невозможность работы с прозрачными для видимого света материалами.

Альтернатива: Перестраиваемые системы с возможностью генерации ИК-излучения.

А что если...

А что если такие компактные лазеры станут доступны каждой клинике? Операции по коррекции зрения можно будет делать не в специализированных центрах, а в обычных поликлиниках. Портативность позволит врачам выезжать к пациентам на дом.

А что если эффективность достигнет 95 процентов? Лазерная обработка станет дешевле механической. Заводы откажутся от фрезерных станков в пользу лазерного оборудования. Это революция в машиностроении.

FAQ

Как выбрать длину волны лазера для конкретной задачи?

Для металлов оптимален ближний инфракрасный диапазон (1064 нм), для полимеров — ультрафиолет (355 нм), для биологических тканей — средний ИК (2-3 мкм). Перестраиваемые системы позволяют работать со всеми материалами.

Сколько стоит компактная лазерная система?

Цены начинаются от 50 тысяч евро для базовых моделей. Промышленные установки с похожими характеристиками стоят от 200 тысяч. Экономия на электричестве окупает разницу за 2-3 года.

Что лучше — волоконный или твердотельный лазер?

Волоконные лазеры компактнее и не требуют юстировки, но ограничены по пиковой мощности. Твердотельные системы мощнее, но требуют точной настройки. Новая технология объединяет преимущества обоих типов.

Мифы и правда

Миф: Мощный лазер обязательно должен быть большим.

Правда: Современные технологии позволяют концентрировать огромную мощность в компактных устройствах.

Миф: Короткие импульсы нужны только в науке.

Правда: Фемтосекундные лазеры широко применяются в производстве смартфонов, медицинских имплантов и солнечных панелей.

Миф: Высокая эффективность означает низкое качество луча.

Правда: Новые многопроходные системы обеспечивают и рекордный КПД, и отличные параметры излучения.

Три поразительных факта

За одну фемтосекунду свет проходит всего 0,3 микрометра — в 200 раз меньше толщины человеческого волоса. Пиковая мощность фемтосекундного импульса может достигать тераватт — как у крупной электростанции, но длится квадриллионную долю секунды. Лазерная обработка одной детали потребляет меньше энергии, чем работа электрочайника в течение минуты.

Исторический контекст

Первый лазер Теодора Меймана в 1960 году был размером с кулак и генерировал импульсы в миллисекунды. Через 20 лет появились наносекундные системы размером с холодильник. К 2000 году фемтосекундные установки занимали целые лаборатории.

Каждое десятилетие длительность импульса сокращалась в тысячу раз, а размеры оборудования росли. Казалось, это неизбежная плата за прогресс. Но штутгартская команда сломала тренд — их система меньше и эффективнее предшественников одновременно.

Открытие может изменить целые отрасли. Портативные хирургические лазеры, карманные спектрометры для анализа состава веществ, миниатюрные установки для квантовых вычислений — всё это становится реальностью. Технология уже запатентована, и Stuttgart Instruments готовится к серийному производству. Первые коммерческие образцы появятся уже в следующем году.