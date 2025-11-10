Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:22
Наука

Тропические циклоны часто воспринимаются как стихийные бедствия, оставляющие за собой только видимые разрушения — поваленные деревья, затопленные улицы, разрушенные дома. Но на самом деле их влияние продолжается гораздо дольше, чем кажется, и последствия для человеческого здоровья могут быть не менее разрушительными, чем сам шторм.

Циклон
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Циклон

Скрытая угроза после шторма

Когда циклон утихает, статистика смертности начинает расти. Люди погибают не только от травм, полученных во время удара стихии, но и от заболеваний, которые обостряются из-за перебоев в медицинской помощи, отсутствия лекарств и чистой воды. Исследования показали: после циклона увеличивается смертность от почечной недостаточности, сердечно-сосудистых болезней, диабета и даже психических расстройств.

Особенно уязвимыми оказываются бедные районы, где инфраструктура слабо развита. Там часто нет резервных источников энергии, надёжных больниц и систем экстренного реагирования. Любой перебой в электроснабжении или доставка медикаментов может стоить кому-то жизни.

"В целом существует острая необходимость в сборе дополнительных данных об эпидемиологии тропических циклонов для разработки стратегий реагирования на стихийные бедствия", — отметили авторы исследования.

Смерти судьбы

Учёные проанализировали данные о 14,9 миллионах смертей в девяти странах за 19 лет. Они сопоставили каждый из 217 тропических циклонов с изменениями в уровне смертности по основным болезням. Результаты оказались тревожными: с каждым днём циклона риск смерти от почечных заболеваний увеличивался на 92%, от травм — на 21%, а от диабета — на 15%.

Нарушения психического здоровья, болезни дыхательных путей, инфекции и сердечные патологии тоже демонстрировали рост. Исследователи объясняют это совокупностью факторов — стрессом, нехваткой медицинской помощи, нарушением сна и питания, загрязнением воды и воздуха.

Сравнение: где циклон опаснее всего

Регион Частота циклонов Уровень готовности Рост смертности после циклона
Австралия Высокая Средний Умеренный
Филиппины Очень высокая Низкий Значительный
Южная Корея Средняя Высокий Незначительный
Мексика Средняя Низкий Выше среднего

Как видно, больше всего страдают страны, где ураганы случаются редко — там просто не готовы к такому удару.

Осадки опаснее ветра

Вопреки распространённому мнению, не скорость ветра становится основной причиной роста смертности, а проливные дожди. Осадки вызывают наводнения, размывают дороги, нарушают водоснабжение и приводят к вспышкам инфекций. Вода может оказаться заражённой, а медицинская помощь — недоступной.

"Мы должны использовать результаты этих исследований для разработки мер по охране здоровья в условиях циклонов", — подчеркнули исследователи.

Советы: как действовать после циклона

  1. Проверить доступ к питьевой воде и при необходимости использовать фильтры или таблетки для очистки.
  2. Следить за состоянием здоровья — любые боли или жар после контакта с грязной водой требуют осмотра врача.
  3. Если есть хронические заболевания (например, диабет или почечная недостаточность) — держать под рукой запас лекарств хотя бы на неделю.
  4. Не употреблять пищу, которая могла контактировать с водой.
  5. Подключаться к официальным каналам связи, чтобы получать обновления о доступных медицинских пунктах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать профилактические меры и не готовить аптечку заранее.
    Последствие: отсутствие нужных лекарств и рост смертности.
    Альтернатива: создать "штормовой запас" медикаментов и предметов первой необходимости.
  • Ошибка: сосредотачиваться только на ветре, не обращая внимания на осадки.
    Последствие: наводнения, инфекции, обострения заболеваний.
    Альтернатива: усилить системы дренажа и заранее подготовить пути эвакуации.
  • Ошибка: недооценивать психологические последствия.
    Последствие: депрессия, панические атаки, ПТСР.
    Альтернатива: организовать помощь психологов и волонтёрские службы поддержки.

Если циклон станет сильнее

Изменение климата делает тропические циклоны всё более опасными. Из-за потепления океанов они движутся медленнее, набирают больше влаги и приносят разрушительные осадки. Учёные предупреждают, что количество пострадавших может вырасти, если системы здравоохранения не адаптируются к новым реалиям.

FAQ

Как подготовиться к сезону циклонов?
Соберите аптечку, запас воды и еды, продумайте эвакуационные маршруты и храните документы в водонепроницаемом пакете.

Сколько длится восстановление после циклона?
Всё зависит от региона и силы удара — от нескольких недель до нескольких лет.

Что делать, если отключили электричество, а лекарства требуют охлаждения?
Используйте термосумку с аккумуляторами холода или обратитесь в ближайший пункт помощи — там обычно есть генераторы.

Мифы и правда

Миф: циклоны убивают только во время удара стихии.
Правда: основная смертность наступает уже после, когда нарушаются медицинские и санитарные системы.

Миф: ветер — главный источник опасности.
Правда: осадки и наводнения чаще становятся причиной смертей и заболеваний.

Миф: развитые страны полностью защищены.
Правда: даже высокоразвитые регионы страдают от перебоев в медицинской помощи.

Исторический контекст

Первое масштабное исследование смертности после ураганов началось в 2000-х, когда учёные заметили странный рост смертей в районах, где ураган уже давно прошёл. С тех пор подобные наблюдения легли в основу новых стратегий по предотвращению катастроф и укреплению систем здравоохранения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
