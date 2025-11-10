Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало
Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра
Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка
Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины
В Киеве запахло переменами: кто претендует на кресло Зеленского
Антипригарное покрытие сдаётся без боя: один привычный жест сокращает жизнь сковороды вдвое
Паста, которая согревает душу: в каждом ингредиенте — уют, аромат и воспоминания о доме
Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала

Алмаз, в котором спрятан океан: случайная находка изменила представление о недрах планеты

1:54
Наука

Мы привыкли считать, что все океаны находятся на поверхности Земли. Но последние открытия показывают: глубоко под нашими ногами, на сотни километров ниже коры, существует ещё один — спрятанный внутри минералов мантии. Его нельзя увидеть или потрогать, но он влияет на всё - от движения континентов до вулканов и климата.

Планета Земля
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Земля

Мантия — сердце планеты

Мантия — это мощный слой между земной корой и ядром. Её толщина достигает почти трёх тысяч километров. Здесь рождаются горы, зарождаются землетрясения и формируется магма. Однако до недавнего времени считалось, что мантия абсолютно сухая.

Теперь мы знаем: это не так. В её глубинах обнаружены минералы, которые удерживают воду в своей кристаллической решётке. И эта вода может составлять целые океаны — только не в привычном виде, а "впаянная" в структуру горных пород.

От фантастики к реальности

Идея о скрытых подземных водах долго считалась фантастикой. Ещё Жюль Верн в "Путешествии к центру Земли" описывал подземные моря, полные жизни. Теперь выяснилось: в его вымысле есть доля истины. Современные методы анализа показывают, что глубинные породы действительно насыщены влагой — не в виде капель, а в виде атомов, встроенных в минералы.

Эта находка стала возможной благодаря неожиданному открытию — алмазу, который оказался "носителем" скрытой информации о недрах планеты.

Грязный алмаз, изменивший науку

В 2009 году аспирант из лаборатории Пирсона нашёл небольшой коричневый алмаз. Он выглядел неказисто: мутный, неровный, никому не нужный. Но анализ показал, что внутри находится редкий минерал рингвудит — вещество, которое может удерживать воду.

Оказалось, что 1,5% массы рингвудита — это именно вода. Для мантии Земли это колоссальная цифра. На глубине около 500 километров подобные минералы могут аккумулировать такие объёмы, которые сопоставимы со всеми океанами поверхности.

Алмаз вынесла на поверхность кимберлитовая магма — особый тип вулканической породы, поднимающейся из мантии. Его случайно нашли в речном русле в Бразилии и продали за символические 20 долларов, не подозревая, что держат в руках геологическую сенсацию.

Второе подтверждение: алмаз из Ботсваны

В 2022 году физик-минералог Тинтин Гу из Американского геммологического института обнаружила другой алмаз, ещё более загадочный. Он содержал не только рингвудит, но и два других минерала, способных формироваться лишь на глубине более 660 километров. Это стало окончательным доказательством того, что водосодержащие минералы распространены по всей мантии, а не сосредоточены в одном месте.

Что такое рингвудит и где он живёт

Рингвудит — минерал, названный в честь австралийского геофизика Теда Рингвуда. Он существует в особой "переходной зоне" между верхней и нижней мантией — на глубине от 410 до 660 километров. Там давление достигает 23 гигапаскалей, а температура — более 1500°C. В таких условиях молекулы воды не превращаются в жидкость или пар, а встраиваются в структуру кристалла.

До открытия Пирсона этот минерал находили лишь в метеоритах, но не на Земле. Его присутствие в земном алмазе стало прямым доказательством водного цикла внутри планеты.

Сравнение: обычные океаны и внутренний океан

Параметр Поверхностные океаны Внутренний океан мантии
Форма воды Жидкая Связанная в минералах
Объём 1,3 млрд км³ До 3 млрд км³ (по оценкам)
Глубина 0-11 км 410-660 км
Роль Климат, экосистемы Тектоника, вулканизм

Как вода управляет планетой

Вода в мантии — не просто "жидкость под землёй". Она участвует в глобальных процессах:

  1. Тектоника плит. Смазка между слоями коры, позволяющая континентам двигаться. Без воды Земля могла бы быть "застывшей".

  2. Вулканизм. Влажная магма легче поднимается, вызывая извержения и образование новых пород.

  3. Циркуляция тепла. Вода помогает переносить тепло из недр, влияя на энергетический баланс планеты.

Таким образом, "внутренний океан" — это часть гигантского цикла, который поддерживает жизнь на поверхности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что мантия абсолютно сухая.
    Последствие: неверные модели теплового баланса планеты.
    Альтернатива: учёт водосодержащих минералов в моделях внутренней динамики Земли.

  • Ошибка: игнорировать влияние глубинной воды на вулканизм.
    Последствие: непредсказуемые извержения.
    Альтернатива: наблюдение за минералогическим составом выбросов кимберлитов.

  • Ошибка: недооценивать находки "грязных" алмазов.
    Последствие: утрата уникальных образцов.
    Альтернатива: создание программ геологического сканирования речных отложений.

А что если…

Если воды в мантии действительно больше, чем во всех океанах, значит, часть привычного водного цикла протекает внутри Земли. Возможно, океаны на поверхности — это лишь "потёки" огромной внутренней системы, которая медленно, но непрерывно взаимодействует с корой.

Некоторые геофизики считают, что именно этот глубинный резервуар стабилизировал климат и дал возможность существовать жизни. Ведь без воды под поверхностью планета могла бы быть похожа на Марс.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новое понимание водного цикла Земли Неопределённость в моделях будущих процессов
Возможность прогнозирования вулканизма Сложность изучения на глубинах 600 км
Подтверждение теории живой планеты Риск искажения данных при интерпретации

FAQ

Где находится вода в мантии?
Она не свободна, а встроена в кристаллы минералов, таких как рингвудит и вадслеит.

Можно ли добыть эту воду?
Нет, она не существует в жидком виде и не может быть извлечена без разрушения структуры минералов.

Сколько воды под поверхностью Земли?
По оценкам, до трёх раз больше, чем во всех океанах вместе.

Мифы и правда

Миф: внутри Земли текут подземные моря.
Правда: вода находится в твёрдых породах, а не в виде озёр или рек.

Миф: алмазы "впитывают" влагу при образовании.
Правда: они лишь запечатывают минералы, которые уже содержат воду.

Миф: находка случайна.
Правда: подобные алмазы систематически изучаются геологами по всему миру.

Исторический контекст

До XX века представление о мантии было почти мистическим. Только с появлением сейсмологии учёные смогли "заглянуть" внутрь планеты. Но даже тогда данные были косвенными. И лишь открытие рингвудита в земном алмазе дало материальное подтверждение тому, что недра Земли — не сухие, а насыщенные влагой.

Три факта, которые удивят

  1. Масса воды в мантии может быть в три раза больше, чем во всех океанах.

  2. Алмазы — естественные "капсулы времени", сохраняющие минералы миллионы лет.

  3. Без воды мантия не смогла бы порождать континенты — планета была бы каменным шаром без жизни.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Наука и техника
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона
Дорога ровная — аварии нелепые: как дорожный гипноз крадёт секунды реакции и километры памяти
Трое детей перевернули мир Камбербэтча: актёр раскрыл сокровенную тайну
Сидеть больно, лежать невозможно: симптомы, которые выдают ишиас
Алмаз, в котором спрятан океан: случайная находка изменила представление о недрах планеты
Домашняя тренировка без оборудования меняет фигуру быстрее абонемента в зал: как работает табата
Отворачивается — не значит виновата: как понять, что на самом деле чувствует собака
Москва вызывает на ковёр: неработающие граждане попали под прицел налоговой
Домашний уход, способный пробудить сияние: средства, что делают волосы живыми и гладкими без салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.