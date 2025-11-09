Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:30
Наука

Сенсация о "радиосигнале из космоса" от кометы 3I/ATLAS, которая якобы "передала человечеству послание", оказалась обычной научной рутиной, разогретой до состояния сенсации.

3I/ATLAS
Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use
3I/ATLAS

24 октября южноафриканский радиотелескоп MeerKAT действительно зафиксировал "сигнал", но не от пришельцев.

Учёные увидели линии поглощения молекул гидроксила (ОН). Проще говоря, комета нагрелась при приближении к Солнцу, начала испарять воду, и молекулы пара поглощают радиоволны на характерных частотах.

Это стандартная физика (как у обычного чайника, только в космосе и на частоте 1667 мегагерц) а не "сигнал человечеству с кометы 3I/ATLAS".

Но стоило в отчёте учёных прозвучать фразе signal detected ("обнаружен сигнал"), и СМИ превращают сухие спектральные данные во "внеземную радиопередачу", а обыденная комета — то ли "разумным льдом", то ли "зондом, пытающимся докричаться до цивилизации".

Подлил масла в огонь и профессор Гарварда Ави Лёб — тот самый, который ещё в 2018 году утверждал, что межзвёздный объект Оумуамуа может быть зондом пришельцев.

Да, тогда эту версию не исключали даже в Пентагоне — признавая, что проверить её мы не можем и не успеем. Оумуамуа сделал совсем не астроидно-кометный разворот и… ушёл в бесконечность.

Теперь Лёб намекает на "аномальное поведение" 3I/ATLAS и "возможное искусственное происхождение". Его коллеги вежливо кивают, но в кулуарах признаются: Лёб "топит за НЛО на все деньги". Тем более, что в прошлый раз версия с "зондом" принесла ему гранты на книгу, колоссальную цитируемость, плату за участие в ток-шоу и т. д.

Факты же просты. 3I/ATLAS — это естественная комета возрастом около семи миллиардов лет, с "комой" из водяного пара и никеля, диаметром примерно 20 километров.

Она движется по гиперболической орбите и уже проходит пик активности. Никаких "сигналов разума" от неё нет — только эхо физики и химии, превращённое журналистами в "сигнал от кометы "Атлас".

В реальности 3I/ATLAS просто делает то, что делает любой кусок древнего межзвёздного льда: испаряется, блестит, теряет массу и уходит в вечную темноту.

Уточнения

3I/ATLAS — межзвёздный объект с кометными свойствами, который 29 октября 2025 года сблизился с Солнцем. Объект обладает самым большим эксцентриситетом орбиты из всех открытых межзвёздных объектов. Максимальное сближение с Землёй ожидается 19 декабря 2025 года

1I/Оумуамуа — первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему. Первоначально Оумуамуа считался кометой, но спустя неделю он был переклассифицирован как астероид, возникший миллиарды лет назад. Некоторые астрономы высказали и поддерживают спорную гипотезу о том, что этот объект является инопланетным космическим кораблём или внеземным космическим мусором.

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — ««волосатый», «косматый»») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
