Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству

Сенсация о "радиосигнале из космоса" от кометы 3I/ATLAS, которая якобы "передала человечеству послание", оказалась обычной научной рутиной, разогретой до состояния сенсации.
24 октября южноафриканский радиотелескоп MeerKAT действительно зафиксировал "сигнал", но не от пришельцев.
Учёные увидели линии поглощения молекул гидроксила (ОН). Проще говоря, комета нагрелась при приближении к Солнцу, начала испарять воду, и молекулы пара поглощают радиоволны на характерных частотах.
Это стандартная физика (как у обычного чайника, только в космосе и на частоте 1667 мегагерц) а не "сигнал человечеству с кометы 3I/ATLAS".
Но стоило в отчёте учёных прозвучать фразе signal detected ("обнаружен сигнал"), и СМИ превращают сухие спектральные данные во "внеземную радиопередачу", а обыденная комета — то ли "разумным льдом", то ли "зондом, пытающимся докричаться до цивилизации".
Подлил масла в огонь и профессор Гарварда Ави Лёб — тот самый, который ещё в 2018 году утверждал, что межзвёздный объект Оумуамуа может быть зондом пришельцев.
Да, тогда эту версию не исключали даже в Пентагоне — признавая, что проверить её мы не можем и не успеем. Оумуамуа сделал совсем не астроидно-кометный разворот и… ушёл в бесконечность.
Теперь Лёб намекает на "аномальное поведение" 3I/ATLAS и "возможное искусственное происхождение". Его коллеги вежливо кивают, но в кулуарах признаются: Лёб "топит за НЛО на все деньги". Тем более, что в прошлый раз версия с "зондом" принесла ему гранты на книгу, колоссальную цитируемость, плату за участие в ток-шоу и т. д.
Факты же просты. 3I/ATLAS — это естественная комета возрастом около семи миллиардов лет, с "комой" из водяного пара и никеля, диаметром примерно 20 километров.
Она движется по гиперболической орбите и уже проходит пик активности. Никаких "сигналов разума" от неё нет — только эхо физики и химии, превращённое журналистами в "сигнал от кометы "Атлас".
В реальности 3I/ATLAS просто делает то, что делает любой кусок древнего межзвёздного льда: испаряется, блестит, теряет массу и уходит в вечную темноту.
Уточнения
3I/ATLAS — межзвёздный объект с кометными свойствами, который 29 октября 2025 года сблизился с Солнцем. Объект обладает самым большим эксцентриситетом орбиты из всех открытых межзвёздных объектов. Максимальное сближение с Землёй ожидается 19 декабря 2025 года
1I/Оумуамуа — первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему. Первоначально Оумуамуа считался кометой, но спустя неделю он был переклассифицирован как астероид, возникший миллиарды лет назад. Некоторые астрономы высказали и поддерживают спорную гипотезу о том, что этот объект является инопланетным космическим кораблём или внеземным космическим мусором.
Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — ««волосатый», «косматый»») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.
