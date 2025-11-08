Тёмная материя больше не загадка? Найдены новые ответы о её поведении

История тёмной материи началась не вчера и даже не в XXI веке. Ещё в 1930-е годы астроном Фриц Цвикки заметил, что галактики в скоплении Кома двигаются так, словно там есть дополнительная, невидимая масса.
Позже Вера Рубин показала: звёзды на окраинах галактик вращаются слишком быстро, и их не удержала бы одна только видимая материя. Так появился термин "тёмная материя" — вещество, которое не светится, не поглощает свет, но явно участвует в гравитационной игре.
Долгое время физики исходили из простой идеи: тёмная материя подчиняется тем же законам гравитации, что и обычная, только почти ни с чем не взаимодействует кроме как через притяжение. Но по мере накопления космологических данных некоторые исследователи начали задавать неудобный вопрос: а что, если у тёмной материи есть свои, особые взаимодействия? Например, некая "пятая сила", действующая только в тёмном секторе и чуть-чуть меняющая движение галактик.
Команда из Женевского университета решила впервые напрямую проверить это допущение на космологических масштабах. В работе, опубликованной в Nature Communications, они сравнили, как галактики (в основном состоящие из тёмной материи) падают в гравитационные "колодцы" — области искривлённого пространства-времени вокруг массивных структур. Результат получился скупо-революционный: на доступных нам масштабах тёмная материя ведёт себя так, как будто на неё действует только гравитация.
Как "разобрать по полочкам" это исследование, если вы не космолог?
Массивные объекты — скопления галактик, крупные скопления материи — искривляют пространство-время. Визуально это часто рисуют как воронку или "колодец" в резиновой плёнке. Обычная материя падает в эти колодцы по законам общей теории относительности и уравнений Эйлера (если говорить языком гидродинамики).
Считается, что галактики сидят в гало тёмной материи. Поэтому их скорости и распределение по Вселенной можно использовать как косвенный индикатор того, как именно движется тёмная материя.
Учёные используют космологические данные, чтобы оценить:
насколько "глубоким" должен быть гравитационный колодец (это связано с распределением масс и гравитационным потенциалом);
с какими скоростями галактики в него "скатываются".
Если тёмная материя подчиняется только гравитации, связь между глубиной колодца и скоростью галактик будет описываться стандартными уравнениями. Если есть дополнительная сила, движения слегка "рассинхронизируются".
Женевская команда обнаружила, что в диапазоне красных смещений (z approx 0{,}3-0{,}8) данные хорошо согласуются с обычной гравитацией: тёмная материя, насколько можно судить, подчиняется уравнению Эйлера. Любая дополнительная "подталкивающая" сила, если она существует, должна быть не сильнее примерно 7 % гравитационной - иначе её след уже был бы заметен.
Следующий логичный шаг — собрать гораздо более детальные карты Вселенной. Здесь на сцену выходят обсерватория Веры Рубин (LSST) и прибор DESI, которые позволят искать отклонения на уровне всего 2 % от силы гравитации.
На доступных сегодня масштабах тёмная материя падает в гравитационные колодцы так, будто действует только гравитация и верны привычные уравнения Эйлера. Это усиливает доверие к стандартной космологической модели, где тёмная материя — холодная и слабо взаимодействующая.
Исследование не убивает идею новой фундаментальной силы полностью, но серьёзно сжимает ей пространство: влияние такой силы на движение тёмной материи не может превышать примерно 7 % гравитации. Сильные "экзотические" сценарии становятся маловероятными.
LSST и DESI дадут астрономам принципиально новый уровень детализации карт распределения галактик и их скоростей. Это позволит проверить, нет ли тонких отклонений от чисто гравитационного поведения — уже на уровне нескольких процентов, где и может прятаться слабая пятая сила.
Правда: всё как раз наоборот. Результат женевской команды подтверждает: то, что мы называем тёмной материей, ведёт себя как обычное вещество под действием гравитации, только невидимо в других диапазонах. То есть идея тёмной материи как дополнительного гравитирующего компонента получает ещё одну опору.
Правда: в космологии даже "копеечные" эффекты могут иметь значение. На масштабах миллиардов световых лет и миллиардов лет эволюции даже пара процентов отклонения в силе может изменить темп формирования структур или слегка скорректировать картину расширяющейся Вселенной.
Правда: работа показывает лишь, что на текущем уровне точности данные согласуются со стандартной гравитацией. Но остаются открытыми более тонкие вопросы: возможны ли крошечные отклонения, как ведёт себя гравитация на ещё больших или, наоборот, малых масштабах, и нет ли связи тёмной материи с тёмной энергией через какой-то общий механизм.
Что такое тёмная материя в двух словах?
Это гипотетический вид материи, который не излучает и не поглощает свет, поэтому его нельзя увидеть напрямую. О её существовании судят по гравитационным эффектам: скорости звёзд в галактиках, гравитационное линзирование, динамика скоплений.
Что за "гравитационные колодцы"?
Это образное название областей, где пространство-время искривлено массивными объектами. В таких областях всё - от газа до галактик — стремится "скатиться" вниз по гравитационному потенциалу.
Зачем здесь уравнения Эйлера, если есть общая теория относительности?
На больших масштабах движение материи (включая тёмную) удобно описывать как движение "жидкости". Уравнения Эйлера — базовое приближение для такой космической "гидродинамики" под действием гравитации, согласованное с ОТО в нужных границах.
Что за "пятая сила" и сколько у нас вообще сил?
К обычной материи применимы четыре фундаментальные взаимодействия: гравитация, электромагнетизм, слабое и сильное. "Пятая сила" — общее название для любой новой фундаментальной силы, которая пока не обнаружена. В данном контексте речь о гипотетической силе, действующей на тёмную материю и чуть изменяющей её движение.
Когда ждать новых результатов от LSST и DESI?
Оба проекта уже начали или начинают фазу активных наблюдений. В ближайшие годы они будут собирать огромные объёмы данных о галактиках и крупномасштабной структуре Вселенной. По мере обработки этих данных космологи смогут ещё точнее проверить, действительно ли тёмная материя подчиняется "только гравитации" или всё-таки в уравнения нужно добавить слабую, но фундаментальную новую силу.
