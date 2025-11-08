Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
То, что не должно было быть: найдены скрытые входы в пирамиду Менкаура в Гизе

8:12
Наука

Пирамиды Гизы кажутся изученными вдоль и поперёк, но на самом деле мы до сих пор плохо понимаем их "внутреннюю анатомию". Особенно это касается пирамиды Менкаура — самой маленькой из трёх, но отнюдь не самой простой с точки зрения архитектуры. Построенная около 2500 года до н. э., она заметно ниже пирамид Хуфу и Хафра, зато облицована гранитом и имеет сложную систему внутренних помещений.

Египет
Фото: flickr.com by Vincent Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Египет

Зоны особого качества

Последние годы эту пирамиду изучает международный проект ScanPyramids, команда египетских и европейских учёных, которая применяет к древним памятникам набор "медицинских" методов диагностики: сканирование, томографию, визуализацию внутренних дефектов, но в масштабе гигантского каменного сооружения. Их задача — заглянуть внутрь без сверления и раскопок, чтобы сохранить памятник в целости.

Особый интерес у исследователей давно вызывал восточный фасад пирамиды Менкаура. На участке примерно 4x6 метров гранитные блоки отполированы необычайно тщательно — резко лучше, чем соседние камни. Похожая "зона особого качества" гранита есть вокруг уже известного входа на северной стороне. Это сходство в 2019 году заметил исследователь Стейн ван ден Ховен и предположил, что на востоке может скрываться второй вход. Но тогда это была красивая, хоть и хорошо аргументированная гипотеза.

Теперь у неё появилось первое серьёзное научное подтверждение: с помощью высокоточных методов неразрушающего контроля под этим участком нашли две воздушные полости, расположенные всего в полутора метрах от поверхности гранитной облицовки.

Три факта об открытии

1. Найдены две "воздушные аномалии" за гранитной облицовкой

Команда Каирского университета и Мюнхенского технического университета обнаружила две отдельные полости, заполненные воздухом, за восточным фасадом пирамиды.

  • Первая начинается на глубине около 1,4 м и имеет размеры примерно 1,5x1 м.

  • Вторая — на глубине около 1,13 м, размером около 0,9x0,7 м.

Это первое прямое инструментальное доказательство того, что за идеально отполированными гранитными блоками действительно скрывается нечто искусственное, а не просто массив сплошной кладки.

2. Одна полость почти точно совпадает с "подозрительным" участком

Крупнейшая аномалия расположена непосредственно за тем участком гранита, который выделяется необычно тщательной полировкой. Именно на эту область указывал ван ден Ховен, предполагая там второй вход. Теперь геофизические данные показывают: за этими блоками действительно есть пустота с характерной формой, а не просто изменение плотности камня. Это сильно усиливает гипотезу о скрытом проходе или камере.

3. Прорыв обеспечило объединение трёх разных методов

Секрет успеха — в комбинации трёх независимых технологий неразрушающего контроля:

  • Электрорезистивная томография (ERT) показывает, как меняется электрическое сопротивление внутри массива камня. Воздушные полости дают заметно иной отклик, чем плотный гранит.

  • Георадар (GPR) посылает радиоволны и фиксирует отражения от границ сред — так выявляются скрытые границы, пустоты и трещины.

  • Ультразвуковое тестирование (UST) работает по тому же принципу, но с акустическими волнами.

Полученные изображения объединили с помощью алгоритмов "слияния изображений" — по сути, наложили три томографические "съёмки" друг на друга. Совпадение аномалий по данным всех трёх методов, подкреплённое численными моделями, и позволило уверенно говорить о заполненных воздухом пустотах, а не об артефактах измерений.

Мифы и правда

Миф 1. "Раз есть пустота — значит нашли тайную комнату с сокровищами"

Правда: найденные объёмы небольшие — порядка метра по высоте и ширине. Это слишком мало для полноценной камеры, но достаточно для фрагмента коридора, технологической ниши или части более сложной системы. Археологи сейчас говорят осторожно: открытие подтверждает сложность внутренней структуры пирамиды и реальность второго входа, но не обещает "зала сокровищ".

Миф 2. "Это могут быть просто трещины или разрыхлённый камень"

Правда: именно чтобы исключить такие варианты, команда использовала три метода и дополнительно провела численное моделирование разных сценариев — от пустот до участков иной плотности или влажности камня. Согласованность сигналов ERT, георадара и ультразвука, а также форма отражений, показали, что речь идёт именно о воздушных полостях с довольно чёткими границами, а не о просто "плохом" участке кладки.

Миф 3. "Раз всё ясно — можно завтра пробивать тоннель"

Правда: любая физическая интервенция в пирамиду — чрезвычайно чувствительный вопрос. Даже в случае с уже подтверждённым скрытым коридором в пирамиде Хеопса команда ScanPyramids сначала годами собирала данные, а затем предложила лишь тончайшее сверление с эндоскопом, чтобы минимизировать риск для структуры памятника. Скорее всего, с пирамидой Менкаура будет похожий подход: сначала максимум информации из неразрушающих методов, и только потом — дискуссия о точечных вмешательствах.

FAQ

Что такое проект ScanPyramids и зачем он нужен?
ScanPyramids — международная программа, запущенная в 2015 году. Её цель — изучить внутреннее устройство пирамид Гизы с помощью неразрушающих технологий: муонной томографии, георадара, ультразвука, электротомографии, инфракрасной съёмки и 3D-моделирования. Идея в том, чтобы получать новую научную информацию, не разбирая и не повреждая древние сооружения.

Чем это открытие важно для египтологии?
Если гипотеза о втором входе подтвердится, это покажет, что погребальные комплексы IV династии могли быть ещё сложнее, чем принято считать. Второй вход может быть связан с альтернативным ритуальным маршрутом, дополнительными камерами или инженерными решениями по разгрузке кладки. Всё это помогает уточнить наши представления о том, как египтяне планировали и строили пирамиды.

Почему восточный фасад вообще привлёк внимание?
Потому что на нём есть участок гранита с исключительной полировкой, резко отличающийся от остальной облицовки. Ровно так же оформлена зона вокруг северного входа. Такое повторение "подсказок" в архитектуре заставило исследователей задуматься: не скрывается ли за восточными блоками аналогичный вход? Теперь геофизика показала, что за этим местом действительно есть пустоты.

Будут ли туда пробираться физически?
Решение будут принимать египетские власти совместно с научным сообществом. Скорее всего, следующий шаг — дополнительное сканирование с других позиций, уточнение формы и конфигурации пустот и только потом обсуждение очень аккуратного доступа (например, через микроскопический канал для эндоскопа).

Меняется ли от этого статус пирамиды Менкаура?
Скорее, он усиливается: пирамида Менкаура перестаёт быть "младшей сестрой" в тени Хуфу и Хафра и превращается в самостоятельный ключ к пониманию эпохи IV династии. Новые данные показывают, что инженеры того времени экспериментировали с планировкой, входами и внутренними структурами гораздо смелее, чем мы привыкли думать.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
