То, что не должно было быть: найдены скрытые входы в пирамиду Менкаура в Гизе

Пирамиды Гизы кажутся изученными вдоль и поперёк, но на самом деле мы до сих пор плохо понимаем их "внутреннюю анатомию". Особенно это касается пирамиды Менкаура — самой маленькой из трёх, но отнюдь не самой простой с точки зрения архитектуры. Построенная около 2500 года до н. э., она заметно ниже пирамид Хуфу и Хафра, зато облицована гранитом и имеет сложную систему внутренних помещений.
Последние годы эту пирамиду изучает международный проект ScanPyramids, команда египетских и европейских учёных, которая применяет к древним памятникам набор "медицинских" методов диагностики: сканирование, томографию, визуализацию внутренних дефектов, но в масштабе гигантского каменного сооружения. Их задача — заглянуть внутрь без сверления и раскопок, чтобы сохранить памятник в целости.
Особый интерес у исследователей давно вызывал восточный фасад пирамиды Менкаура. На участке примерно 4x6 метров гранитные блоки отполированы необычайно тщательно — резко лучше, чем соседние камни. Похожая "зона особого качества" гранита есть вокруг уже известного входа на северной стороне. Это сходство в 2019 году заметил исследователь Стейн ван ден Ховен и предположил, что на востоке может скрываться второй вход. Но тогда это была красивая, хоть и хорошо аргументированная гипотеза.
Теперь у неё появилось первое серьёзное научное подтверждение: с помощью высокоточных методов неразрушающего контроля под этим участком нашли две воздушные полости, расположенные всего в полутора метрах от поверхности гранитной облицовки.
Команда Каирского университета и Мюнхенского технического университета обнаружила две отдельные полости, заполненные воздухом, за восточным фасадом пирамиды.
Первая начинается на глубине около 1,4 м и имеет размеры примерно 1,5x1 м.
Вторая — на глубине около 1,13 м, размером около 0,9x0,7 м.
Это первое прямое инструментальное доказательство того, что за идеально отполированными гранитными блоками действительно скрывается нечто искусственное, а не просто массив сплошной кладки.
Крупнейшая аномалия расположена непосредственно за тем участком гранита, который выделяется необычно тщательной полировкой. Именно на эту область указывал ван ден Ховен, предполагая там второй вход. Теперь геофизические данные показывают: за этими блоками действительно есть пустота с характерной формой, а не просто изменение плотности камня. Это сильно усиливает гипотезу о скрытом проходе или камере.
Секрет успеха — в комбинации трёх независимых технологий неразрушающего контроля:
Электрорезистивная томография (ERT) показывает, как меняется электрическое сопротивление внутри массива камня. Воздушные полости дают заметно иной отклик, чем плотный гранит.
Георадар (GPR) посылает радиоволны и фиксирует отражения от границ сред — так выявляются скрытые границы, пустоты и трещины.
Ультразвуковое тестирование (UST) работает по тому же принципу, но с акустическими волнами.
Полученные изображения объединили с помощью алгоритмов "слияния изображений" — по сути, наложили три томографические "съёмки" друг на друга. Совпадение аномалий по данным всех трёх методов, подкреплённое численными моделями, и позволило уверенно говорить о заполненных воздухом пустотах, а не об артефактах измерений.
Правда: найденные объёмы небольшие — порядка метра по высоте и ширине. Это слишком мало для полноценной камеры, но достаточно для фрагмента коридора, технологической ниши или части более сложной системы. Археологи сейчас говорят осторожно: открытие подтверждает сложность внутренней структуры пирамиды и реальность второго входа, но не обещает "зала сокровищ".
Правда: именно чтобы исключить такие варианты, команда использовала три метода и дополнительно провела численное моделирование разных сценариев — от пустот до участков иной плотности или влажности камня. Согласованность сигналов ERT, георадара и ультразвука, а также форма отражений, показали, что речь идёт именно о воздушных полостях с довольно чёткими границами, а не о просто "плохом" участке кладки.
Правда: любая физическая интервенция в пирамиду — чрезвычайно чувствительный вопрос. Даже в случае с уже подтверждённым скрытым коридором в пирамиде Хеопса команда ScanPyramids сначала годами собирала данные, а затем предложила лишь тончайшее сверление с эндоскопом, чтобы минимизировать риск для структуры памятника. Скорее всего, с пирамидой Менкаура будет похожий подход: сначала максимум информации из неразрушающих методов, и только потом — дискуссия о точечных вмешательствах.
Что такое проект ScanPyramids и зачем он нужен?
ScanPyramids — международная программа, запущенная в 2015 году. Её цель — изучить внутреннее устройство пирамид Гизы с помощью неразрушающих технологий: муонной томографии, георадара, ультразвука, электротомографии, инфракрасной съёмки и 3D-моделирования. Идея в том, чтобы получать новую научную информацию, не разбирая и не повреждая древние сооружения.
Чем это открытие важно для египтологии?
Если гипотеза о втором входе подтвердится, это покажет, что погребальные комплексы IV династии могли быть ещё сложнее, чем принято считать. Второй вход может быть связан с альтернативным ритуальным маршрутом, дополнительными камерами или инженерными решениями по разгрузке кладки. Всё это помогает уточнить наши представления о том, как египтяне планировали и строили пирамиды.
Почему восточный фасад вообще привлёк внимание?
Потому что на нём есть участок гранита с исключительной полировкой, резко отличающийся от остальной облицовки. Ровно так же оформлена зона вокруг северного входа. Такое повторение "подсказок" в архитектуре заставило исследователей задуматься: не скрывается ли за восточными блоками аналогичный вход? Теперь геофизика показала, что за этим местом действительно есть пустоты.
Будут ли туда пробираться физически?
Решение будут принимать египетские власти совместно с научным сообществом. Скорее всего, следующий шаг — дополнительное сканирование с других позиций, уточнение формы и конфигурации пустот и только потом обсуждение очень аккуратного доступа (например, через микроскопический канал для эндоскопа).
Меняется ли от этого статус пирамиды Менкаура?
Скорее, он усиливается: пирамида Менкаура перестаёт быть "младшей сестрой" в тени Хуфу и Хафра и превращается в самостоятельный ключ к пониманию эпохи IV династии. Новые данные показывают, что инженеры того времени экспериментировали с планировкой, входами и внутренними структурами гораздо смелее, чем мы привыкли думать.
