От ядерных отходов — к звёздам: новая технология даст космосу энергию из радиоактивного мусора

Проблема утилизации радиоактивных отходов остаётся одной из самых острых в атомной энергетике. С каждым годом количество накопленного материала растёт, а методы его долговременного хранения требуют колоссальных затрат и особых условий. Однако новая разработка учёных из Дальневосточного федерального университета и Национальной академии наук Белоруссии может перевернуть подход к обращению с "атомным мусором". Она не только решает проблему его захоронения, но и предлагает использовать радиоактивные элементы для создания полезных источников энергии.
В основе изобретения лежит синтетический цеолит — вещество с микропористой структурой, способной избирательно "улавливать" нужные атомы. Его разновидность, NaY, разработанная исследователями, особенно эффективна при извлечении ионов радиоактивного стронция-90 из воды.
"Этот изотоп — один из основных продуктов деления урана в ядерных реакторах. Он накапливается в отработанном топливе и жидких отходах. Опасность заключается в том, что он излучает бета-частицы с периодом полураспада около 29 лет", — пояснил, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий ДВФУ, Олег Шичалин.
Стронций — химический "близнец" кальция, и организм человека нередко "ошибается", встраивая его в костную ткань. Из-за этого элемент опасен: он поражает костный мозг и может вызвать онкологические заболевания. Поэтому его изоляция — приоритетная задача атомной промышленности.
Обычно жидкие радиоактивные отходы пропускают через специальные сорбенты. В новом методе цеолит не только собирает ионы стронция, но и становится частью финального продукта. После насыщения радиоактивными элементами материал подвергают электроимпульсному плазменному спеканию — процессу, при котором через массу пропускают миллисекундные импульсы тока, превращая её в сверхплотную керамику.
Эта керамика по структуре близка к природному полевому шпату — минералу, устойчивому к химическому воздействию и времени.
"В результате керамика надежно удерживает радионуклиды. В таком виде элементы можно хранить десятилетиями без риска утечки", — добавил Олег Шичалин.
Созданный материал не просто безопасен для хранения, но и пригоден для повторного извлечения радиоактивных элементов. Это открывает возможность использовать изотопы стронция для производства ритэгов — радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые обеспечивают энергией спутники, маяки, метеостанции и подводные зонды.
"Технология предлагает не только надёжное решение проблемы фиксации радиоактивных отходов, но и способствует развитию экологически устойчивой атомной энергетики будущего", — отметил академик РАН, профессор ДВФУ Иван Тананаев.
По его словам, уникальность подхода в том, что один и тот же материал выполняет двойную роль: сначала он собирает радиоактивные ионы, а затем сам превращается в безопасную матрицу для их хранения. Это сокращает технологический цикл и делает процесс экономически выгодным.
|Критерий
|Традиционные методы
|Новая технология ДВФУ
|Материал для сбора
|Ионообменные смолы
|Синтетический цеолит NaY
|Форма хранения
|Металлические контейнеры
|Сверхплотная керамика
|Срок безопасного хранения
|До 100 лет
|Свыше 1000 лет
|Возможность повторного использования
|Нет
|Да, извлечение изотопов
|Экологическая безопасность
|Условная
|Максимальная
Хрупкость радиоактивных материалов требует не только физической защиты, но и химической устойчивости. Поэтому после спекания керамические блоки проходят серию проверок: термические испытания, тестирование под давлением и воздействием влаги. Материал показал стабильность, сопоставимую с природными минералами, существующими миллионы лет.
Такой подход позволит хранить отходы без риска загрязнения почвы или подземных вод. Более того, керамические формы можно размещать компактно — они не требуют сложных контейнеров или специальных герметичных капсул.
Научное сообщество всё чаще говорит о переходе к замкнутому атомному циклу, когда отходы не захораниваются, а перерабатываются в новые источники энергии. Изотопы стронция, плутония и америция могут обеспечивать энергией автономные системы десятилетиями. Это особенно важно для космических миссий, где солнечные панели неэффективны.
Если подобные технологии выйдут на промышленный уровень, радиоактивный "мусор" перестанет быть угрозой — он станет ресурсом, обеспечивающим устойчивое развитие энергетики.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает экологическую безопасность
|Требует дорогого оборудования
|Позволяет использовать отходы повторно
|Не решает проблему других изотопов, например цезия
|Уменьшает расходы на хранение
|Метод находится в стадии испытаний
|Возможность создания источников энергии
|Необходим строгий контроль радиации
Это устройство, преобразующее тепло радиоактивного распада в электричество. Применяется на спутниках, маяках и в глубоководных станциях.
Он обладает достаточно высокой энергией распада и сравнительно долгим сроком службы, что делает его подходящим для автономных источников энергии.
Да. Кристаллическая структура надёжно удерживает изотопы, предотвращая их взаимодействие с водой и воздухом.
Проблема обращения с радиоактивными отходами появилась вместе с развитием атомной энергетики в середине XX века. В 1950–1960-х годах основным способом утилизации было глубокое захоронение. Позже появились идеи по переработке изотопов для научных и медицинских нужд. В СССР уже в 1970-х велись эксперименты с использованием стронция-90 в источниках питания для маяков и спутников.
Современные технологии, такие как керамическое спекание с цеолитами, стали логическим продолжением этой эволюции. Они объединяют безопасность и эффективность, превращая ядерные отходы из проблемы в ресурс для будущего энергетики и освоения космоса.
Открытие дальневосточных и белорусских учёных показывает, что даже самые опасные отходы могут стать ценным ресурсом, если подойти к ним с умом. Превращая радиоактивный стронций в безопасную керамику и потенциальный источник энергии, наука делает шаг к будущему, где атомная энергетика станет не угрозой, а опорой устойчивого развития.
Такие технологии не только снижают экологические риски, но и открывают путь к созданию новых, надёжных систем питания для спутников, маяков и других автономных устройств, работающих там, где нет места традиционным источникам энергии.
