От ядерных отходов — к звёздам: новая технология даст космосу энергию из радиоактивного мусора

Учёные ДВФУ преобразуют радиоактивные отходы в энергию

Проблема утилизации радиоактивных отходов остаётся одной из самых острых в атомной энергетике. С каждым годом количество накопленного материала растёт, а методы его долговременного хранения требуют колоссальных затрат и особых условий. Однако новая разработка учёных из Дальневосточного федерального университета и Национальной академии наук Белоруссии может перевернуть подход к обращению с "атомным мусором". Она не только решает проблему его захоронения, но и предлагает использовать радиоактивные элементы для создания полезных источников энергии.

Как работает технология

В основе изобретения лежит синтетический цеолит — вещество с микропористой структурой, способной избирательно "улавливать" нужные атомы. Его разновидность, NaY, разработанная исследователями, особенно эффективна при извлечении ионов радиоактивного стронция-90 из воды.

"Этот изотоп — один из основных продуктов деления урана в ядерных реакторах. Он накапливается в отработанном топливе и жидких отходах. Опасность заключается в том, что он излучает бета-частицы с периодом полураспада около 29 лет", — пояснил, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий ДВФУ, Олег Шичалин.

Стронций — химический "близнец" кальция, и организм человека нередко "ошибается", встраивая его в костную ткань. Из-за этого элемент опасен: он поражает костный мозг и может вызвать онкологические заболевания. Поэтому его изоляция — приоритетная задача атомной промышленности.

От сорбции к сверхплотной керамике

Обычно жидкие радиоактивные отходы пропускают через специальные сорбенты. В новом методе цеолит не только собирает ионы стронция, но и становится частью финального продукта. После насыщения радиоактивными элементами материал подвергают электроимпульсному плазменному спеканию — процессу, при котором через массу пропускают миллисекундные импульсы тока, превращая её в сверхплотную керамику.

Эта керамика по структуре близка к природному полевому шпату — минералу, устойчивому к химическому воздействию и времени.

"В результате керамика надежно удерживает радионуклиды. В таком виде элементы можно хранить десятилетиями без риска утечки", — добавил Олег Шичалин.

Потенциал вторичного использования

Созданный материал не просто безопасен для хранения, но и пригоден для повторного извлечения радиоактивных элементов. Это открывает возможность использовать изотопы стронция для производства ритэгов — радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые обеспечивают энергией спутники, маяки, метеостанции и подводные зонды.

"Технология предлагает не только надёжное решение проблемы фиксации радиоактивных отходов, но и способствует развитию экологически устойчивой атомной энергетики будущего", — отметил академик РАН, профессор ДВФУ Иван Тананаев.

По его словам, уникальность подхода в том, что один и тот же материал выполняет двойную роль: сначала он собирает радиоактивные ионы, а затем сам превращается в безопасную матрицу для их хранения. Это сокращает технологический цикл и делает процесс экономически выгодным.

Сравнение — традиционные и новые методы утилизации

Критерий Традиционные методы Новая технология ДВФУ Материал для сбора Ионообменные смолы Синтетический цеолит NaY Форма хранения Металлические контейнеры Сверхплотная керамика Срок безопасного хранения До 100 лет Свыше 1000 лет Возможность повторного использования Нет Да, извлечение изотопов Экологическая безопасность Условная Максимальная

Как обеспечить безопасность хранения

Хрупкость радиоактивных материалов требует не только физической защиты, но и химической устойчивости. Поэтому после спекания керамические блоки проходят серию проверок: термические испытания, тестирование под давлением и воздействием влаги. Материал показал стабильность, сопоставимую с природными минералами, существующими миллионы лет.

Такой подход позволит хранить отходы без риска загрязнения почвы или подземных вод. Более того, керамические формы можно размещать компактно — они не требуют сложных контейнеров или специальных герметичных капсул.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: хранить жидкие радиоактивные отходы без фиксации в твёрдую форму.

хранить жидкие радиоактивные отходы без фиксации в твёрдую форму. Последствия: высокий риск утечки и загрязнения.

высокий риск утечки и загрязнения. Альтернатива: спекание в керамику с цеолитами.

спекание в керамику с цеолитами. Ошибка: использовать одноразовые сорбенты.

использовать одноразовые сорбенты. Последствия: рост объёма радиоактивного мусора.

рост объёма радиоактивного мусора. Альтернатива: применять NaY, который совмещает сбор и долговременное хранение.

применять NaY, который совмещает сбор и долговременное хранение. Ошибка: захоранивать отходы без возможности повторного извлечения.

захоранивать отходы без возможности повторного извлечения. Последствия: потеря ценных изотопов.

потеря ценных изотопов. Альтернатива: сохранять их для будущих энергетических технологий.

А что, если "мусор" станет топливом будущего?

Научное сообщество всё чаще говорит о переходе к замкнутому атомному циклу, когда отходы не захораниваются, а перерабатываются в новые источники энергии. Изотопы стронция, плутония и америция могут обеспечивать энергией автономные системы десятилетиями. Это особенно важно для космических миссий, где солнечные панели неэффективны.

Если подобные технологии выйдут на промышленный уровень, радиоактивный "мусор" перестанет быть угрозой — он станет ресурсом, обеспечивающим устойчивое развитие энергетики.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы Повышает экологическую безопасность Требует дорогого оборудования Позволяет использовать отходы повторно Не решает проблему других изотопов, например цезия Уменьшает расходы на хранение Метод находится в стадии испытаний Возможность создания источников энергии Необходим строгий контроль радиации

Частые вопросы

Что такое ритэг и зачем он нужен?

Это устройство, преобразующее тепло радиоактивного распада в электричество. Применяется на спутниках, маяках и в глубоководных станциях.

Почему выбрали именно стронций-90?

Он обладает достаточно высокой энергией распада и сравнительно долгим сроком службы, что делает его подходящим для автономных источников энергии.

Безопасно ли хранить радиоактивные отходы в керамике?

Да. Кристаллическая структура надёжно удерживает изотопы, предотвращая их взаимодействие с водой и воздухом.

Мифы и правда

Миф: радиоактивные отходы нельзя использовать повторно.

радиоактивные отходы нельзя использовать повторно. Правда: часть из них подходит для производства энергетических генераторов.

часть из них подходит для производства энергетических генераторов. Миф: любое обращение с радиацией опасно.

любое обращение с радиацией опасно. Правда: при строгом контроле такие процессы безопасны и применяются в медицине и космосе.

при строгом контроле такие процессы безопасны и применяются в медицине и космосе. Миф: хранение отходов под землёй — единственное решение.

хранение отходов под землёй — единственное решение. Правда: современные технологии позволяют переводить их в устойчивые формы, пригодные для вторичного использования.

Исторический контекст

Проблема обращения с радиоактивными отходами появилась вместе с развитием атомной энергетики в середине XX века. В 1950–1960-х годах основным способом утилизации было глубокое захоронение. Позже появились идеи по переработке изотопов для научных и медицинских нужд. В СССР уже в 1970-х велись эксперименты с использованием стронция-90 в источниках питания для маяков и спутников.

Современные технологии, такие как керамическое спекание с цеолитами, стали логическим продолжением этой эволюции. Они объединяют безопасность и эффективность, превращая ядерные отходы из проблемы в ресурс для будущего энергетики и освоения космоса.

Открытие дальневосточных и белорусских учёных показывает, что даже самые опасные отходы могут стать ценным ресурсом, если подойти к ним с умом. Превращая радиоактивный стронций в безопасную керамику и потенциальный источник энергии, наука делает шаг к будущему, где атомная энергетика станет не угрозой, а опорой устойчивого развития.

Такие технологии не только снижают экологические риски, но и открывают путь к созданию новых, надёжных систем питания для спутников, маяков и других автономных устройств, работающих там, где нет места традиционным источникам энергии.