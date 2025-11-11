Древние мастера спрятали свой храм на 6 метров под землю — и почему никто не знал о нём 3000 лет

Новые археологические открытия продолжают доказывать, что под землёй до сих пор скрываются целые миры древних цивилизаций. Одним из таких открытий стало подземное святилище Урарту — государства, существовавшего три тысячи лет назад на территории современной Турции и Армении. Найденный комплекс удивил исследователей своей сохранностью, сложной архитектурой и загадочными фресками, пережившими века.
Комплекс обнаружен в окрестностях города Ван — исторического центра Урарту. Чтобы попасть внутрь, археологам пришлось спуститься на шесть метров под землю. Там, в лабиринте узких проходов и соединённых между собой залов, они нашли святилище, украшенное настенными росписями.
"Это открытие стало важной вехой в изучении урартской археологии", — сообщили исследователи порталу Arkeonews.
Фрески выполнены природными пигментами — красной охрой, чёрным и коричневым тоном. На стенах — божества, люди, звери и сцены, напоминающие ритуальные церемонии. Учёные полагают, что три горизонтальных уровня изображений символизируют небесный, земной и животный миры — концепцию, характерную для культур Месопотамии и Анатолии.
По уровню исполнения фрески оказались значительно выше тех, что находили ранее в урартских поселениях. Мастерство художников поражает: чёткие линии, точная анатомия, продуманная композиция. Для эпохи IX-VI веков до нашей эры это исключительная находка.
Археологи отмечают, что до нашего времени дошло крайне мало произведений урартской живописи. Известные примеры были найдены в середине XX века у города Эрзинджан и на армянском холме Арин-Берд, где располагалась древняя крепость Эребуни. Новое открытие, по словам специалистов, можно сравнить с обнаружением "подземного собора" — настолько редкой и ценной оказалась находка.
|Место находки
|Особенности
|Период
|Уникальные элементы
|Эрзинджан (Турция)
|Остатки крепости и фрески с божествами
|VIII век до н. э.
|Каменные храмы
|Арин-Берд (Армения)
|Настенные росписи и надписи на клинописи
|VII век до н. э.
|Царский дворец Эребуни
|Подземное святилище Ван
|Лабиринт из залов, трёхуровневые фрески
|IX-VI вв. до н. э.
|Сохранённые ритуальные изображения
Древнее царство Урарту существовало в высокогорьях между озером Ван, Арменией и Ираном. Его жители славились как искусные инженеры и мастера металлургии. Они строили крепости из базальта, создавали каналы для орошения, владели искусством бронзового литья. Столица Тушпа (ныне Ван) была окружена горами и считалась одним из самых укреплённых городов древнего Востока.
Урартские храмы и дворцы украшались фресками, барельефами и надписями на клинописных табличках. Однако большая часть памятников была разрушена землетрясениями и временем. Поэтому каждый новый фрагмент урартской живописи для историков — как окно в прошлое.
Сразу после обнаружения начались работы по консервации. Потолок лабиринта укрепили металлическими опорами, а стены оборудовали датчиками влажности и температуры. Эти приборы помогают контролировать микроклимат и защищают краску от разрушения.
Для защиты комплекса от осадков над ним возведут специальное перекрытие. Кроме того, вход в святилище строго ограничен — попасть внутрь могут только специалисты из Стамбульской лаборатории реставрации и консервации. Их главная задача — сохранить фрески в том виде, в каком они дошли до нас, не допустив контакта с воздухом и солнечным светом, которые могут повредить древние краски.
Археологи не исключают, что найденный лабиринт — лишь малая часть гигантского подземного центра. Возможно, поблизости скрываются другие помещения — хранилища артефактов, алтари или царские усыпальницы. Георадарные исследования уже показали наличие пустот под скалами рядом с местом раскопок. Если эти догадки подтвердятся, находка может стать одним из самых значимых открытий ближневосточной археологии XXI века.
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет знания о культуре Урарту
|Сложные условия консервации
|Сохранившиеся оригинальные фрески
|Риск разрушения при контакте с воздухом
|Возможность 3D-реконструкции комплекса
|Недоступность для широкой публики
|Новые данные о религиозных ритуалах
|Высокие затраты на охрану и сохранение
Боги, животные и сцены ритуалов. Вероятно, они отражают представление урартов о трёх мирах — небесном, земном и животном.
Есть версия, что его специально укрыли, чтобы защитить от врагов или сохранить после крушения государства.
Пока нет. Комплекс закрыт для туристов — учёные продолжают консервацию фресок и укрепление стен.
Царство Урарту возникло в IX веке до нашей эры на перекрёстке древних цивилизаций. Оно стало мощным культурным и инженерным центром своего времени. Урарты создали разветвлённую ирригационную систему, строили храмы, посвящённые божествам солнца, воды и гор, и оставили богатое наследие металлургии и архитектуры. После падения Урарту его земли были включены в состав Мидийского и позже Ахеменидского царств.
Открытие подземного святилища у Вана возвращает миру утерянную главу этой истории, напоминая, что наследие древних народов до сих пор дремлет под землёй, ожидая своего часа.
Открытие подземного святилища Урарту стало настоящим археологическим чудом, которое помогает взглянуть на древнюю цивилизацию по-новому. Эти фрески, спрятанные под землёй три тысячи лет, словно сохранили дыхание эпохи — веру, искусство и мировоззрение народа, стоявшего у истоков ближневосточной культуры. Благодаря усилиям учёных у нас появляется редкий шанс прикоснуться к тайнам прошлого и сохранить их для будущих поколений — чтобы история Урарту продолжала жить не только в камне, но и в памяти человечества.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.