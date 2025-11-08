Кулинарный прорыв в космосе: китайские астронавты готовят стейки в невесомости — как это возможно

Космическая станция "Тяньгун" неожиданно превратилась в кухню будущего: китайские астронавты впервые поджарили куриные крылышки и стейки в специальной духовке с горячим воздухом прямо на орбите.

Фото: commons.wikimedia.org by anokarina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённые крылышки

Новый прибор массой около 13 кг доставил корабль "Шэньчжоу-21"; теперь вместо вечного подогрева пакетиков экипаж может по-настоящему готовить — запекать мясо, овощи и даже пироги.

Комфортный рацион

До недавнего времени "космическая кухня" в любом государстве выглядела примерно одинаково: герметичные пакеты, сублимированные продукты, регидратированные супы и разогрев в микроволновке. Китайская орбитальная станция "Тяньгун" уже имела микроволновую печь, чтобы астронавты могли есть горячую пищу, но это был всего лишь шаг от холодных пайков к более комфортному рациону.

Появление на борту духовки — следующий качественный скачок. Теперь речь идёт не о подогреве, а о реальной кулинарии в невесомости: тайконавты маринуют куриные крылья, выкладывают их на решётку, ставят в духовку на 28 минут и получают золотистую корочку, почти как дома. На видео, разлетевшемся по соцсетям, видно, как экипажи "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" вместе готовят "орбитальное барбекю" и делят между собой крылья и стейки.

Для длительных миссий это не просто приятный бонус. Психологи и инженеры по питанию давно знают: возможность готовить и есть привычную еду повышает настроение, снижает стресс и помогает выдерживать месяцы в замкнутом пространстве. Китайцы открыто говорят, что стремятся сделать жизнь на станции "похожей на дом" — от расширения меню до таких вот кулинарных экспериментов.

Три факта о "горячей" космической духовке

1. Это не просто духовка, а мини-лаборатория конвекции

Прибор разработан Китайским центром исследований и подготовки астронавтов. Внутри — система горячего воздуха (по сути, "аэрогриль"), адаптированная к микрогравитации: воздух гоняется по замкнутому объёму так, чтобы тепло распределялось равномерно даже при отсутствии "верха" и "низа".

2. Встроенная вытяжка и фильтры защищают саму станцию

С дымом и запахами в космосе шутить нельзя: частицы жира и копоти могут попасть в систему вентиляции, а сильное задымление — нарушить работу оборудования или сработать как аварийный сигнал. Поэтому в духовку встроена локальная вытяжка, каталитический нейтрализатор и многоуровневая фильтрация. Всё дымо- и запахообразующее "умирает" внутри устройства, не попадая в общий объём станции.

3. Это первый сертифицированный для станции прибор такого типа

Китайские специалисты подчёркивают: это первая в мире духовка, официально сертифицированная для реального, регулярного использования на космической станции, а не только как разовый эксперимент. Все точки соприкосновения с руками остаются холодными, чтобы исключить ожоги в условиях невесомости, где отскочивший горячий предмет может легко перейти в неконтролируемый полёт.

Мифы и правда

Миф 1. "Это просто красивая пиар-акция, научной ценности нет"

Правда: такие эксперименты — часть большой задачи по созданию обитаемых систем для длительных полётов: на Луну, Марс и дальше. Если люди будут проводить в космосе годы, им нужна не только медицинская и техническая поддержка, но и нормальная повседневная жизнь — в том числе возможность готовить свежую еду. Отработка безопасных технологий приготовления пищи в замкнутом объёме с микрогравитацией напрямую связана с будущими лунными и марсианскими базами.

Миф 2. "В невесомости жарить небезопасно — любое пламя может выйти из-под контроля"

Правда: в духовке нет открытого огня. Это устройство с контролируемым нагревом и циркуляцией горячего воздуха, ближе к аэрогрилю или конвекционной печи, чем к мангалу. Температуру и режимы строго ограничивают, а система безопасности продумана так, чтобы ничего не могло загореться или выпасть наружу.

Миф 3. "Астронавтам всё равно, что есть, лишь бы калории были"

Правда: ещё на МКС и в предыдущих программах стало ясно, что пища — мощный психологический фактор. Разнообразное меню снижает риск эмоционального выгорания, поддерживает мотивацию и даже помогает сплочённости экипажа (общие "праздничные" приёмы пищи). Китайская программа последовательно расширяет ассортимент — в миссии "Шэньчжоу-21" речь идёт уже примерно о 190 видах продуктов и десятидневном цикле меню без повторов.

FAQ

Что именно готовили тайконавты в новой духовке?

Судя по официальным сообщениям и видео, первыми блюдами стали маринованные куриные крылышки "по-новоорлеански" и стейки с чёрным перцем. Крылышки запекались при 180 °C около 28 минут, после чего шесть членов экипажа двух экспедиций разделили их между собой.

Чем эта духовка отличается от обычной аэрогриль-печи на Земле?

Главные отличия — работа в микрогравитации и жёсткие требования к безопасности и чистоте воздуха: встроенная вытяжка, каталитический блок, фильтры, защита от перегрева корпуса и от разлёта крошек и капель жира. Всё это делалось специально под систему жизнеобеспечения "Тяньгун".

Это первая "кухонная техника" на орбите?

Нет. На МКС уже использовали, например, микроволновки и специальные подогреватели, на "Тяньгуне" тоже раньше появились холодильник и микроволновая печь. Новизна в том, что теперь речь идёт о полноценной термической обработке свежих продуктов — выпечке и запекании, а не просто разогреве.

Зачем это всё, если можно продолжать есть разогретые рационы?

Для кратких миссий можно, но по мере роста длительности полётов и планов по освоению Луны и Марса одних пакетированных рационов недостаточно. Возможность готовить свежую пищу улучшает самочувствие и качество жизни экипажа и помогает отрабатывать технологии для будущих автономных баз, где не будет постоянных грузовых поставок с Земли.

Могут ли подобные технологии появиться и на других станциях?

Технически — да: опыт Китая показывает, что безопасная "космическая духовка" возможна. Но каждая станция имеет свои ограничения по массе, энергии и системе вентиляции, поэтому другим космическим агентствам придётся разрабатывать свои версии. Вполне вероятно, что "кухня в невесомости" станет новым направлением международных конкурсов и сотрудничества — ведь вкусный ужин нужен на любой орбите.