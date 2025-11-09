Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Хочется мантов, а специальной кастрюли нет: этот минутный способ спасёт ужин
Сила воли тут ни при чём: найдена настоящая причина, почему рука постоянно тянется к еде
Ездит тише, служит дольше, заводится в мороз: дизель 2025 года удивит даже скептиков
Мария Кожевникова раскрыла секрет ухода из Универа: у неё было на это две причины
Мальчики уязвимы, а девочки устраивают концерты: как пол питомца влияет на ваше спокойствие и кошелёк
Весы не врут: цифры, которые скажут о здоровье бройлера больше, чем его аппетит
Холодная грядка, тёплый урожай арбузов: как прививка экономит место и силы дачника
Электромобиль как новый бензиновый монстр: в Великобритании к розетке добавляют счёт за мили

Глаз бури: тайна спокойствия в сердце самого разрушительного природного явления

8:49
Наука

Когда ураган охватывает землю, его мощь потрясает воображение. Ветер разрушает всё на своём пути, деревья вырываются с корнями, здания разрушаются, а облака скрывают небо. Но что происходит в самом центре этой стихии? Внезапно наступает тишина. Представьте, как вы оказываетесь в самом центре бури: вокруг бушует стихия, а внутри — спокойствие. Как это возможно?

Смерч
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смерч

Всё это — "глаз бури". Это область, в которой внешний мир кажется совершенно незначительным по сравнению с тем, что происходит вокруг. Но, несмотря на кажущееся спокойствие, не стоит забывать, что буря ещё не ушла. Так что же скрывает в себе этот центр урагана?

Что такое глаз бури

Глаз урагана — это центральная зона урагана, в которой отсутствуют сильные ветры и дождь. Это своего рода "островок" спокойствия, который является противоположностью бурных внешних областей урагана.

Диаметр этой зоны может варьироваться от 20 до 30 километров, и в неё легко поместился бы целый город. Но почему в этом центре так спокойно, несмотря на то, что вокруг бушует стихия? Всё дело в том, что в глазе буря прекращает своё воздействие на воздух, и вместо этого воздух в центре урагана стремительно опускается вниз, становясь теплее и суше.

Однако эта тишина обманчива. Стенки глаза бури — это мощные грозовые облака и ветра, которые создают ещё более разрушительную силу. Всё это напоминает момент перед бурей, когда кажется, что ветер утихает, но самое опасное ещё впереди.

Стена вокруг глаза бури

Стена глаза — это кольцо из самых мощных облаков и ветров на всей поверхности урагана. Именно в этом месте скорость ветра может достигать 300 км/ч, а дождь будет настолько интенсивным, что окажется практически невозможно выжить без специального снаряжения.

Высота этих облаков может достигать 15 километров. Однако самое опасное в стене глаза — это резкость перехода между тишиной и бурей. Порой всего за несколько минут ясное небо сменяется густыми тучами, и тишина превращается в грохочущий шторм.

Именно в этой зоне урагана происходит до 85% всех разрушений, которые он вызывает. Открыть глаз бури и детально исследовать его удалось только с помощью современных спутников и дронов. Эти устройства способны проникать в зону бурь, измерять важные параметры, такие как давление, температура и влажность, а также следить за изменениями внутри урагана.

Как появляется пустота в центре бури

Секрет появления "пустоты" в центре урагана заключается в сложном взаимодействии сил. Представьте, как фигурист прижимает руки к телу, чтобы ускориться. Он начинает вращаться быстрее и с большей силой. Так же происходит и с ураганом. Ветер закручивается, и, приближаясь к центру, его скорость увеличивается.

Но существует противодействующая сила — центробежная сила. Она выталкивает воздух наружу, в то время как давление внутри урагана пытается затянуть его внутрь. Этот процесс создаёт стабильную и спокойную область в центре бури. Дополнительно, эффект Кориолиса заставляет воздушные потоки закручиваться по спирали.

Именно благодаря этому механизму в центре урагана формируется глаз. В результате образуется зона, в которой происходят такие сильные противоречивые силы, что они нивелируют друг друга, создавая тишину внутри.

Интересный факт: у Юпитера также есть свой глаз бури — гигантское Красное Пятно, где ветер может достигать скорости 600 км/ч. Несмотря на огромные размеры, в его центре также присутствует спокойствие, похожее на глаз урагана на Земле.

Размер глаза урагана и его мощность

Размер глаза урагана напрямую связан с его силой. Многие думают, что если глаз бури большой и размазанный, то ураган будет слабым, но это не так. Наоборот, маленькие и плотные глаза часто говорят о том, что ураган обладает колоссальной разрушительной силой.

Например, ураган Вильма, который произошёл в 2005 году, имел диаметр глаза всего 3,7 километра, но это был один из самых сильных ураганов в истории Атлантики. В результате, сотни людей погибли, а миллионы остались без крова и электричества.

В то же время ураганы с большими глазами, менее плотными и симметричными, могут указывать на то, что буря теряет свою силу и будет менее разрушительной.

Как себя вести, если оказались в глазу урагана

Если вам всё-таки удастся попасть в центр урагана, не стоит расслабляться. Спокойствие, которое царит в глазе, может длиться от 20 минут до нескольких часов, после чего буря вернётся с новой силой и ещё более разрушительной мощью.

Не стоит забывать, что переход от тишины к буре может быть резким и неожиданным. Поэтому, если вы оказались в зоне влияния урагана, следуйте всем рекомендациям по безопасности и ищите укрытие до того, как буря вернёт свою силу.

Лучше всего наблюдать за ураганом из безопасного места, например, из дома или в укрытии, где вы можете чувствовать себя в безопасности. В такой момент лучшим спутником может стать уютный плед и немного отдыха от природных катаклизмов.

Сравнение ураганов с разными размерами глаз

Тип урагана Диаметр глаза Мощность урагана Пример урагана Последствия
Малый глаз 3-5 км Очень сильный Ураган Вильма Высокая разрушительная сила
Средний глаз 10-15 км Средняя сила Ураган Харви Разрушения в прибрежных районах
Большой глаз 20-30 км Снижение силы Ураган Катрин Слабее разрушений, но всё ещё опасно

Советы шаг за шагом: как действовать в условиях урагана

  1. Перед бурей: подготовьте экстренные наборы с продуктами, водой и медикаментами.

  2. Во время бурь: оставайтесь в безопасном месте, держитесь подальше от окон и дверей.

  3. После буря: не выходите из укрытия, пока не получите подтверждение от местных властей о безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пренебрежение предсказаниями о буре.
    Последствие: оказаться в опасной зоне во время урагана.
    Альтернатива: следите за прогнозами погоды и всегда заранее планируйте маршрут эвакуации.

  2. Ошибка: не подготовиться к буре заранее.
    Последствие: потеря жизненно важных ресурсов и невозможность выжить.
    Альтернатива: соберите запас продуктов, воды и медикаментов заранее.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Как выбрать укрытие во время урагана?
Лучше всего оставаться в помещении без окон и дверей, например, в ванной комнате или подвале.

Что делать, если я оказался в глазу урагана?
Не расслабляйтесь — спокойно оставайтесь в укрытии и ждите, пока буря не вернётся.

Сколько времени длится глаз бури?
Глаз может длиться от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от силы урагана.

Мифы и правда о глазах бури

  • Миф: глаз бури — это безопасная зона, и можно расслабиться.
    Правда: зотя в центре бури может быть спокойно, буря вернётся с новой силой, и нужно быть готовым к этому.

3 интересных факта о глазах ураганов:

  1. На Юпитере есть свой глаз бури: гигантское Красное Пятно на Юпитере, которое представляет собой антициклон, имеет свой глаз. Ветры в этом регионе могут достигать скорости 600 км/ч, а его диаметр превышает размер Земли.

  2. Маленький глаз — большая угроза: ураганы с маленьким, плотным и симметричным глазом, например, ураган Вильма, чаще всего оказываются наиболее разрушительными. Чем меньше глаз, тем сильнее буря.

  3. Глаз бури может длиться от 20 минут до нескольких часов: несмотря на то, что внутри глаза урагана царит тишина и спокойствие, этот момент — это лишь передышка. Спокойствие обычно длится недолго, и буря возвращается с новой силой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Последние материалы
Ездит тише, служит дольше, заводится в мороз: дизель 2025 года удивит даже скептиков
Мария Кожевникова раскрыла секрет ухода из Универа: у неё было на это две причины
Глаз бури: тайна спокойствия в сердце самого разрушительного природного явления
Мальчики уязвимы, а девочки устраивают концерты: как пол питомца влияет на ваше спокойствие и кошелёк
Весы не врут: цифры, которые скажут о здоровье бройлера больше, чем его аппетит
Холодная грядка, тёплый урожай арбузов: как прививка экономит место и силы дачника
Электромобиль как новый бензиновый монстр: в Великобритании к розетке добавляют счёт за мили
Налёт, пятна и мыло исчезли за минуту: проверенный способ вернуть блеск душевой без усилий
Мандарины с дерева, клюква из болота: топ осенних направлений для гастрономических туров
Белые грибы без похода в лес: секретный способ вырастить деликатес прямо на даче под окнами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.