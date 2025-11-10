Метель на краю Галактики: телеском поймал редкое зрелище — звёздный снегопад в чёрной бездне

Мир космоса снова подарил редкое зрелище. Телескоп "Хаббл" передал на Землю кадр, где тысячи звёзд мерцают, словно хрустальные снежинки в бездонной тьме. Так выглядит шаровое скопление NGC 6441 — одно из самых ярких и массивных в Млечном Пути, находящееся примерно в 13 000 световых лет от галактического центра.
Когда учёные впервые получили этот снимок, они отметили, насколько скопление похоже на зимнюю метель. Каждая точка на фото — это звезда, а всего их здесь миллионы. По приблизительным оценкам, суммарная масса скопления превышает массу Солнца в 1,6 миллиона раз. Эти звёзды находятся в плотной "упаковке", образуя сияющее облако, которое кажется спокойным, но внутри него кипят бурные процессы — столкновения, рождение и гибель светил.
Одним из удивительных открытий внутри NGC 6441 стали четыре пульсара. Это нейтронные звёзды, вращающиеся с бешеной скоростью — один оборот за несколько миллисекунд. Их лучи радиоволн "мигают" как маяки, помогая астрономам измерять расстояния и гравитационные поля в глубинах космоса.
Там же обнаружена планетарная туманность JaFu 2. Название обманчиво: к планетам она не имеет отношения. Туманность состоит из облаков ионизированного газа — это остатки звезды, сбросившей внешнюю оболочку на последней стадии жизни. Она сияет недолго: всего несколько десятков тысяч лет, что по астрономическим меркам — лишь миг.
|Параметр
|NGC 6441
|Омега Центавра
|M13 (в Геркулесе)
|Расстояние от Земли
|~13 000 св. лет
|~15 800 св. лет
|~22 200 св. лет
|Масса
|≈1,6 млн масс Солнца
|≈4 млн масс Солнца
|≈0,6 млн масс Солнца
|Количество звёзд
|несколько млн
|до 10 млн
|около 300 тыс.
|Особенности
|наличие пульсаров, туманность JaFu 2
|аномальные орбиты звёзд
|разнообразие по возрасту звёзд
Учёные полагают, что шаровые скопления появились на заре существования нашей галактики. Они состоят в основном из старых звёзд, образовавшихся более 10 млрд лет назад. Некоторые гипотезы предполагают, что NGC 6441 и ему подобные — это остатки древних карликовых галактик, "поглощённых" Млечным Путём.
Если бы скопление вдруг растворилось, баланс гравитационных взаимодействий в ближайших участках Галактики мог бы слегка измениться. Однако на Земле мы этого не заметили бы: влияние таких объектов минимально. Для Вселенной исчезновение даже целого скопления — лишь небольшой штрих в её гигантской картине.
Сколько шаровых скоплений известно в Млечном Пути?
Астрономы насчитывают около 150, но число может увеличиться — новые объекты открывают благодаря инфракрасным телескопам.
Можно ли увидеть NGC 6441 невооружённым глазом?
Нет, оно слишком далеко. Даже в бинокль объект выглядит как крошечное пятно света.
Почему звёзды внутри таких скоплений не сталкиваются?
Они расположены плотно, но расстояния между ними всё ещё огромны — десятки миллиардов километров, поэтому столкновения крайне редки.
Шаровые скопления впервые стали предметом системных наблюдений в XVIII веке. Одним из первых их каталогизировал астроном Шарль Мессье, чтобы не путать с кометами. Позднее Эдмунд Галлей и Уильям Гершель предположили, что такие скопления могут быть отдельными "островами звёзд", что стало основой для понимания структуры Галактики.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.