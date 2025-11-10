Метель на краю Галактики: телеском поймал редкое зрелище — звёздный снегопад в чёрной бездне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир космоса снова подарил редкое зрелище. Телескоп "Хаббл" передал на Землю кадр, где тысячи звёзд мерцают, словно хрустальные снежинки в бездонной тьме. Так выглядит шаровое скопление NGC 6441 — одно из самых ярких и массивных в Млечном Пути, находящееся примерно в 13 000 световых лет от галактического центра.

Человек смотрит на звёзды
Фото: Pexels by Thirdman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек смотрит на звёзды

Звёздное снежное море

Когда учёные впервые получили этот снимок, они отметили, насколько скопление похоже на зимнюю метель. Каждая точка на фото — это звезда, а всего их здесь миллионы. По приблизительным оценкам, суммарная масса скопления превышает массу Солнца в 1,6 миллиона раз. Эти звёзды находятся в плотной "упаковке", образуя сияющее облако, которое кажется спокойным, но внутри него кипят бурные процессы — столкновения, рождение и гибель светил.

Пульсары и туманность JaFu 2

Одним из удивительных открытий внутри NGC 6441 стали четыре пульсара. Это нейтронные звёзды, вращающиеся с бешеной скоростью — один оборот за несколько миллисекунд. Их лучи радиоволн "мигают" как маяки, помогая астрономам измерять расстояния и гравитационные поля в глубинах космоса.

Там же обнаружена планетарная туманность JaFu 2. Название обманчиво: к планетам она не имеет отношения. Туманность состоит из облаков ионизированного газа — это остатки звезды, сбросившей внешнюю оболочку на последней стадии жизни. Она сияет недолго: всего несколько десятков тысяч лет, что по астрономическим меркам — лишь миг.

Сравнение шаровых скоплений

Параметр NGC 6441 Омега Центавра M13 (в Геркулесе)
Расстояние от Земли ~13 000 св. лет ~15 800 св. лет ~22 200 св. лет
Масса ≈1,6 млн масс Солнца ≈4 млн масс Солнца ≈0,6 млн масс Солнца
Количество звёзд несколько млн до 10 млн около 300 тыс.
Особенности наличие пульсаров, туманность JaFu 2 аномальные орбиты звёзд разнообразие по возрасту звёзд

Как создаются такие скопления

Учёные полагают, что шаровые скопления появились на заре существования нашей галактики. Они состоят в основном из старых звёзд, образовавшихся более 10 млрд лет назад. Некоторые гипотезы предполагают, что NGC 6441 и ему подобные — это остатки древних карликовых галактик, "поглощённых" Млечным Путём.

Как увидеть подобные объекты

  1. Используйте телескоп с апертурой от 150 мм — так можно различить даже отдельные звёзды в ярких скоплениях.
  2. Наводите прибор на созвездие Скорпиона — именно там "прячется" NGC 6441.
  3. Для астрофотографии подойдёт камера с длинной выдержкой и фильтрами, усиливающими контраст.
  4. Планетарные программы вроде Stellarium помогут определить точное положение объекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать без адаптации глаз к темноте.
    Последствие: тусклые объекты остаются незаметными.
    Альтернатива: провести 10-15 минут в полной темноте перед наблюдением.
  • Ошибка: использование городской оптики без светофильтров.
    Последствие: "смазанная" картинка из-за светового загрязнения.
    Альтернатива: применять фильтры UHC или выезжать за пределы города.

Если NGC 6441 исчезнет

Если бы скопление вдруг растворилось, баланс гравитационных взаимодействий в ближайших участках Галактики мог бы слегка измениться. Однако на Земле мы этого не заметили бы: влияние таких объектов минимально. Для Вселенной исчезновение даже целого скопления — лишь небольшой штрих в её гигантской картине.

Часто задаваемые вопросы

Сколько шаровых скоплений известно в Млечном Пути?
Астрономы насчитывают около 150, но число может увеличиться — новые объекты открывают благодаря инфракрасным телескопам.

Можно ли увидеть NGC 6441 невооружённым глазом?
Нет, оно слишком далеко. Даже в бинокль объект выглядит как крошечное пятно света.

Почему звёзды внутри таких скоплений не сталкиваются?
Они расположены плотно, но расстояния между ними всё ещё огромны — десятки миллиардов километров, поэтому столкновения крайне редки.

Мифы и правда

  • Миф: шаровые скопления — остатки разрушенных звёзд.
    Правда: напротив, они состоят из старых, но стабильных светил, образовавшихся ещё в молодости Галактики.
  • Миф: планетарные туманности связаны с формированием планет.
    Правда: они названы так лишь из-за округлой формы, напоминающей диск планеты.
  • Миф: пульсары — искусственные маяки.
    Правда: это естественные нейтронные звёзды, излучающие радиоволны при вращении.

Исторический контекст

Шаровые скопления впервые стали предметом системных наблюдений в XVIII веке. Одним из первых их каталогизировал астроном Шарль Мессье, чтобы не путать с кометами. Позднее Эдмунд Галлей и Уильям Гершель предположили, что такие скопления могут быть отдельными "островами звёзд", что стало основой для понимания структуры Галактики.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
