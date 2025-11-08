Погода вешает лапшу на уши: почему прогнозы не работают, а приложения врут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Все ругают прогноз погоды: приложение обещало ливень, а за окном — солнце и сухо. Кажется, что синоптики опять "ошиблись". На самом деле большинство таких "осечек" связано не с работой специалистов, а с тем, как устроены прогнозы, приложения и сама атмосфера.

Зонт
Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зонт

Вычисляют компьютерные модели

Мы привыкли воспринимать прогноз погоды как что-то однозначное: в телефоне написано "дождь в 14:00" — значит, дождь обязан быть ровно в это время и в любом месте города. Но атмосфера — не механизм, а сложная, хаотичная система.

Важно понять ключевой момент: популярные приложения и сайты чаще всего показывают не прогноз синоптиков, а "сырые" вычисления компьютерных моделей. Эти данные автоматически рассчитываются и выкладываются без проверки специалистом. За их качество конкретный человек не отвечает, а точность часто даже не оценивается — поэтому многие сервисы и не публикуют статистику оправдываемости своих прогнозов.

Прогнозы синоптиков

Синоптическая служба работает иначе: прогноз корректируют вручную, сверяя разные модели, наблюдения и локальные особенности региона. Такой прогноз обычно точнее, но до пользователя он доходит реже, чем красивый интерфейс приложения.

"Если говорить о точных цифрах, то прогноз температуры на сутки оправдывается примерно в 94-95% случаев, а по осадкам — в среднем на 87%. Летом из- за локальных ливней, точность снижается до 80%", — цитирует слова синоптика Ильи Винштейна tmn.aif.ru.

Три факта о точности прогнозов

  1. Суточный прогноз в целом довольно надежен
    Для температуры воздуха прогноз на 24 часа оправдывается примерно в 94-95% случаев. По осадкам — в среднем около 87%. Летом, когда много локальных ливней, точность падает примерно до 80%.

  2. Каждые сутки в будущем "съедают" точность
    На каждый последующий день заблаговременности точность снижается примерно на 3%. К 15-му дню остается порядка 50-55% — то есть угадывается лишь каждый второй прогноз. Причем "оправдавшимся" считается тот прогноз, где фактическая температура отличается от расчётной не более чем на 3 °C.

  3. Разные осадки — разная предсказуемость
    Локальные грозовые ливни можно предсказать максимум за несколько суток, а фронтальные дожди, связанные с перемещением крупных воздушных масс, — за 5-7 дней и иногда чуть дальше. Поэтому строка "дождь через две недели в 15:00" — скорее иллюзия точности, чем реальный научный прогноз.

Мифы и правда

Миф 1. "Синоптики ничего не умеют, плюют в небо"
На самом деле синоптики работают с несколькими моделями, спутниковыми данными, радиолокацией, статистикой. Большая часть "промахов", которые мы видим в телефоне, — это не ошибки специалистов, а автоматические выдачи упрощённых моделей, которые никто не проверял.

Миф 2. "Если в городе сухо, а приложение рисовало дождь — прогноз был неверным"
Летние конвективные осадки (ливни, грозы) выпадают из отдельных кучево-дождевых облаков. Ливень может пройти в соседнем квартале или деревне и длиться 10-15 минут. Для модели "в этом районе был дождь" — это успех, а для человека под сухим балконом — "ошибка".

Миф 3. "Можно заранее предсказать аномально холодную или жаркую зиму"
Долгосрочные официальные прогнозы ограничиваются формулировками "выше нормы", "ниже нормы" или "около нормы". Сказать заранее "зима будет аномально холодной" научно нельзя — такие заявления без источника обычно просто попытка собрать просмотры.

FAQ

Почему модели плохо предсказывают отдельные облака и ливни?
Компьютерная модель делит атмосферу на "клеточки" — объёмы воздуха с фиксированными параметрами. Чем меньше эта ячейка, тем точнее расчёт, но тем больше нужны мощности. Отдельное грозовое облако — объект очень малого масштаба, и воспроизвести его "вплотную" пока трудно. Модели высокого разрешения уже лучше справляются с конвекцией, но их результаты редко попадают в массовые приложения.

На сколько дней вперёд прогноз вообще имеет смысл?
Для температурных деталей — хорошо работают первые 3-5 дней. Дальше это уже скорее сценарий развития погоды: теплее или холоднее нормы, сухо или влажно. К 10-15-му дню точность сравнима с подбрасыванием монетки. Поэтому долгосрочные прогнозы дают лишь общую картину циркуляции атмосферы.

Что такое "ощущается как" в приложении?
Это не мнение "чувствительного человека", а результат формул эффективной температуры. Летом учитывается реальная температура, влажность и ветер; зимой — в основном температура и скорость ветра (ветро-холодовой индекс). Каждый метр в секунду скорости ветра может "отнять" от ощущаемой температуры примерно 2-3 градуса.

Действительно ли влажность делает погоду холоднее?
Летом — да, при высокой влажности пот испаряется хуже, и человеку жарче. Зимой — почти нет: в абсолютных величинах холодный воздух очень сухой, поэтому влажность мало влияет на ощущение холода, и в расчёты "ощущаемой температуры" её обычно не включают.

Метеочувствительность — реальное явление или самовнушение?
Часть жалоб объясняется эффектом ноцебо: человеку сообщили о "магнитной буре" или "опасном давлении" — и он действительно почувствовал себя хуже. Эксперименты показывают, что фейковые предупреждения могут вызывать реальные симптомы. При этом люди не способны напрямую ощущать атмосферное давление: мы постоянно живём в меняющемся давлении, как рыбы в воде, и организм к этому адаптирован.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Неделя без косметики: решитесь — и поймёте, чего не хватало вашей коже
