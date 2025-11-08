Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничный бюджет на любой кошелёк: сколько стоит корпоратив мечты в ресторанах Омска
Одна ошибка перед сном — и утром ваши волосы выглядят так, будто вы пережили бурю
Баклажаны перестанут капризничать: две подкормки, после которых грядки дают рекордный урожай
Вирусы теряют шанс на выживание: метод швейцарского сыра ставит болезни мат
Погода вешает лапшу на уши: почему прогнозы не работают, а приложения врут
Масляный заговор под капотом: правда о регулярном ТО, которую не расскажут в сервисе
Вода может быть врагом: ошибка при мойке, из-за которой кузов покрывается паутиной царапин
Свинина и лук-порей — союз, проверенный веками: вкус, который не подведёт
Ксения Собчак в шоке: почему Instagram* увидел в фото звезды с сыном сексуальный контент

Миссия невыполнима? Смоделированы особенности климата Венеры: как ведут себя ветер, температура и пыль

7:09
Наука

Поверхность Венеры десятилетиями оставалась почти чистым "белым пятном": несколько советских "Венер", пара американских и европейских миссий — и всё. Но даже эти обрывочные данные можно превратить в работающую модель.

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Именно это сделали Максенс Лефевр из Сорбонны и его коллеги, смоделировав, как на Венере ведут себя ветер, температура и пыль у самой поверхности.

Почему это важно? Потому что следующие миссии — VERITAS, EnVision и будущие спускаемые аппараты — будут работать в условиях, где ошибка в пару метров в секунду ветра или в несколько градусов может стоить всей миссии.

Супердень на суперплотной планете

У Венеры есть несколько особенностей, которые делают её климат "инопланетным" даже по земным меркам:

  • Сутки длятся 117 земных дней.
    Столько же — ночь. То есть одна "смена дня и ночи" — почти 8 наших месяцев.

  • Атмосфера в ~90 раз плотнее земной.
    Даже слабый ветер в 1 м/с давит на поверхность как хороший шторм у нас.

  • Температура около 460 °C и давление, как на глубине километра под водой.
    Любой аппарат там живёт часы, в лучшем случае — сутки.

Данные "Венер" показали: у земли ветер всего около 1 м/с. На Земле и Марсе типичные ветра у поверхности 20-40 м/с, но из-за гигантской плотности атмосферы венерианский "лёгкий бриз" по воздействию сопоставим с ураганом в разреженном воздухе.

День, ночь и склоны: как дуют ветра на Венере

Авторы работы раздельно рассматривают разные типы рельефа — горы и равнины, тропики и полярные области. И это даёт красивую картину.

В тропиках: дыхание гор

В тропических широтах модель показывает резкий суточный сдвиг ветровых режимов:

  • днём поверхность медленно нагревается Солнцем, воздух над склонами становится легче и поднимается вверх. Это анабатические ветры — "в гору";

  • ночью поверхность остывает, воздух охладевает и стекает вниз по склонам — катабатические ветры.

И вот здесь включается важный эффект:

Когда холодный воздух стекает вниз, он сжимается и нагревается адиабатически, то есть просто из-за роста давления, даже без внешнего источника тепла.

Результат:

  • в горах разница температур между днём и ночью меньше 1 K — почти идеально ровный "адский климат-контроль";

  • на равнинах ("низменностях"), где нет эффекта "воздушного лифта" по склонам, перепад достигает ~4 K за венерианский день/ночь.

Для нас 3 градуса — мелочь. Для аппарата, работающего при 460 °C на грани материалов и электроники, это уже фактор риска.

У полюсов — вечная "ночь и ветер вниз"

Ближе к полюсам модель показывает другое:

  • Ветры почти всегда катабатические - то есть направлены вниз по слабым склонам от повышенных областей к низким.

  • Это компенсирует постоянное инфракрасное охлаждение на высоких широтах и тоже сглаживает перепады температуры.

Почему это важно?
Потому что будущие миссии VERITAS и EnVision собираются внимательно изучать именно полярные области Венеры. Заранее понимать, какого типа ветра и температурные колебания их ждут, — значит лучше проектировать аэродинамику, терморежим и даже стратегию посадки.

Пыль Венеры: медленная, но мощная

При такой плотной атмосфере даже слабый ветер может:

  • поднимать пылевые частицы с поверхности;

  • переносить их по склонам и над равнинами;

  • формировать тонкие пылевые слои, которые могут:

    • затирать оптику камер;

    • покрывать датчики;

    • менять локальные радиотепловые свойства поверхности (важно для радарной съёмки).

Модели Лефевра связывают режимы ветра с возможными зонами активного пылепереноса и отложения, то есть подсказывают, где посадочным аппаратам будет особенно пыльно и "грязно".

Три факта о ветре на Венере

  1. 1 м/с там ≠ 1 м/с здесь
    Из-за огромной плотности атмосферы венерианский "штиль" по механическому воздействию может сопоставляться с земным сильным ветром.

  2. Горы стабилизируют климат
    Катабатические и анабатические ветры в горах почти "выглаживают" суточный перепад температуры до <1 K — при общем уровне около 730 K.

  3. Полюса — не мёртвые зоны
    Там постоянно работают катабатические ветры, которые помогают балансировать энергию и поддерживать устойчивый, хоть и экстремальный, климат.

А что если… мы захотим посадить туда ещё один аппарат

Модели вроде той, что сделал Лефевр, — это инженерный инструмент, а не только "красивая физика":

  • помогают выбирать место посадки: горы vs равнины, полюс vs тропики;

  • задают требования к прочности конструкции на аэродинамическую нагрузку и пылевое воздействие;

  • уточняют сценарии работы в течение венерианского "дня-ночи": где аппарат будет сильнее греться/остывать;

  • позволяют просчитать, насколько пыль и ветра будут мешать радарам, оптике и тепловым датчикам.

Иначе говоря, каждые несколько строк телеметрии, полученные "Венерами" десятки лет назад, сейчас превращаются в карту рисков и возможностей для новой волны венерианских миссий.

Мифы и правда о климате Венеры

Миф: "На Венере всё просто: сплошной ад и никакой динамики".
Правда: даже в этом аду работает тонкая метеорология — горные ветра, суточные циклы, региональные различия.

Миф: "Если ветра слабые, пыли почти нет".
Правда: при такой плотности атмосферы даже слабые ветра могут эффективно поднимать и переносить пыль, влияя и на аппараты, и на локальный климат.

Миф: "Всё равно туда ничего не долетит и не проживёт".
Правда: аппараты уже садились и работали на Венере; чем лучше мы понимаем её климат, тем дольше и эффективнее сможет проработать следующая техника.

FAQ

Почему день и ночь на Венере такие длинные?
Потому что планета вращается очень медленно: один оборот вокруг оси — примерно 243 земных дня, а относительно Солнца "солнечные сутки" составляют около 117 земных дней.

Зачем моделировать климат, если данных мало?
Именно потому, что данных мало. Модели позволяют связать разрозненные измерения в целостную картину и выдать прогнозы, которые можно проверить следующими миссиями.

А почему нас вообще так интересует Венера?
Это почти "сестра Земли" по размеру и массе, но с радикально другим климатом. Понять, как она стала такой, — значит лучше понять и пределы эволюции земной атмосферы и климата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Красота и стиль
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Недвижимость
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Популярное
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин

Зоопсихолог объяснила, как помочь собакам, пережившим насилие или жизнь в приюте. Главное условие восстановления — терпение и предсказуемость.

Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Ксения Собчак в шоке: почему Instagram* увидел в фото звезды с сыном сексуальный контент
Евросоюз в тисках: неудача с активами РФ обернётся катастрофой для стран ЕС
Не дайте машине умереть зимой: что нужно проверить при покупке аккумулятора, кроме цены и бренда
Новые туристические коридоры — и проще, и комфортнее: как преобразится Русский Север к 2030 году
Птица, которая не поёт, а смеётся: древние народы верили, что её крик — голос самих богов
Поясница отпустила — тело вздохнуло: простая растяжка возвращает свободу движений
Цветки пестрят, плоды трескаются: скрытые признаки курчавости и меры, которые ещё успеют сработать
Миссия невыполнима? Смоделированы особенности климата Венеры: как ведут себя ветер, температура и пыль
Выбираем умывальник в ванную: 5 роковых ошибок, которые дорого обойдутся
Неделя без косметики: решитесь — и поймёте, чего не хватало вашей коже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.