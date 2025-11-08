Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баклажаны перестанут капризничать: две подкормки, после которых грядки дают рекордный урожай
Вирусы теряют шанс на выживание: метод швейцарского сыра ставит болезни мат
Погода вешает лапшу на уши: почему прогнозы не работают, а приложения врут
Масляный заговор под капотом: правда о регулярном ТО, которую не расскажут в сервисе
Вода может быть врагом: ошибка при мойке, из-за которой кузов покрывается паутиной царапин
Свинина и лук-порей — союз, проверенный веками: вкус, который не подведёт
Ксения Собчак в шоке: почему Instagram* увидел в фото звезды с сыном сексуальный контент
Евросоюз в тисках: неудача с активами РФ обернётся катастрофой для стран ЕС
Не дайте машине умереть зимой: что нужно проверить при покупке аккумулятора, кроме цены и бренда

Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума

9:44
Наука

Межзвёздный объект 3I/ATLAS сейчас летит через Солнечную систему и постепенно приближается к Земле. Это уже третий известный нам межзвёздный гость. По наблюдениям, 3I/ATLAS ведёт себя как очень тусклая, вытянутая комета/астероид с необычной орбитой, пришедшая не из пояса Койпера, а "извне" — из другой звёздной системы.

3I/ATLAS
Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use
3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Ави Леб предполагает, что объект может быть искусственным — чем-то вроде зонда или обломка технологии иной цивилизации. Это скорее философская и провокационная гипотеза, чем общепринятая научная позиция: большинство астрономов считают 3I/ATLAS обычным природным телом, просто редким.

На этом фоне вполне логично возникает вопрос: кто вообще отвечает за контакт с внеземным разумом, если вдруг окажется, что это не просто камень?

Почему вообще заговорили о "первом контакте"

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв абсолютно справедливо отметил, что жёсткого, прописанного по шагам глобального плана "как разговаривать с пришельцами" сейчас нет. Есть только:

  • научные инициативы;

  • профессиональные рекомендации (так называемые post-detection protocols — принципы действий после обнаружения сигнала) от Международной академии астронавтики;

  • общие космические договоры ООН — прежде всего Договор по космосу 1967 года, который требует международного сотрудничества и обмена информацией о "феноменах, представляющих опасность для жизни или здоровья астронавтов".

Но документа вида "если обнаружили инопланетный корабль — пункт 1: делаем то-то, пункт 2: пишет Генсек ООН, пункт 3: отвечает такая-то страна" — официально не существует.

Именно поэтому в случае однозначного доказательства внеземного разума логика будет такой, как описывает Киселёв: попытка быстро создать международный механизм через ООН или специальное агентство, чтобы решение принимала не одна страна и не отдельная компания, а человечество в более-менее коллективном формате, сообщает сайт aif.ru.

Кто "официально" отвечает за первый контакт

Если сильно упростить, круг игроков сейчас такой:

1. Астрономы и научные команды
Первые узнают именно они: об обломке, о сигнале, о странном объекте.
Обычно:

  • наблюдения проходят через международные сети (Международный астрономический союз, MPC и т. п.);

  • данные публикуются довольно быстро — сейчас практически невозможно "втихаря" открыть что-то настолько значимое, не оставив следов.

2. Национальные космические агентства и правительства
Если объект опасен (несёт риск столкновения, странную активность), в дело включаются:

  • NASA, ESA, CNSA, Роскосмос и др.;

  • национальные центры по планетарной защите (planetary defense).

В случае подозрения на разумный объект это неизбежно становится политическим вопросом - подключаются МИДы, советы безопасности, профильные комитеты ООН.

3. ООН и её структуры
Формально "надзор" за космической деятельностью на уровне международного права ведёт:

  • Комитет ООН по мирному использованию космического пространства;

  • Управление ООН по вопросам космоса.

У них нет готового сценария "общения с инопланетянами", но есть полномочия собирать государства, инициировать резолюции и создавать новые механизмы — вплоть до спецагентства по работе с внеземным разумом.

4. Неформальные игроки: SETI, научные ассоциации
SETI и Международная академия астронавтики разработали принципы post-detection: что делать, если найден кандидат в искусственный сигнал. Там ключевые идеи:

  • сначала убедиться, что это не ошибка;

  • сообщить всему миру, а не держать в тайне;

  • не отправлять ответные сигналы от имени человечества в одиночку.

Это не закон, но сильная профессиональная норма.

Как всё может выглядеть на практике

Если завтра выяснится, что 3I/ATLAS — точно искусственный объект, цепочка событий примерно такая:

  1. Подтверждение

    • Несколько независимых обсерваторий, спектроскопия, радарные наблюдения, анализ траектории.

    • Публикация предварительных результатов, бурный научный скандал.

  2. Информирование правительств и ООН

    • космические агентства и национальные академии наук готовят совместный доклад;

    • созывается экстренное заседание КОПУОС / Генассамблеи ООН.

  3. Временный международный комитет

    • учёные, дипломаты, юристы, военные, специалисты по этике;

    • обсуждение: что считать "контактом", как делиться данными, кто имеет право что-то транслировать в ответ.

  4. Обновление правил игры

    • принятие новой резолюции ООН о действиях при подтверждённом контакте;

    • возможно — создание отдельного агентства (в духе "International Office for Extraterrestrial Relations").

И да, в первые дни будет хаос, утечки, конспирология — но современная астрономия слишком открыта, чтобы всё скрыть надолго.

Три факта о 3I/ATLAS и "первом контакте"

  1. 3I/ATLAS — не "корабль, идущий на посадку", а объект на пролётной орбите.
    Он пролетит через Солнечную систему и уйдёт дальше, как 'Оумуамуа и Борисов, без долгого "висяния" рядом с Землёй.

  2. Ни один серьёзный международный орган пока не признал ни один объект "инопланетным зондом".
    Гипотезы Лёба — это смелая научная спекуляция, а не официальная позиция астрономического сообщества.

  3. Первые принципы поведения после контакта уже существуют, но они добровольные.
    Протоколы SETI и рекомендации Международной академии астронавтики — это кодекс чести, а не юридически обязательный документ.

А что если… 3I/ATLAS и правда окажется искусственным

Если чисто гипотетически допустить, что:

  • у объекта найдут явно искусственную структуру;

  • или он начнёт маневрировать;

  • или подаст однозначный радиосигнал, не похожий на природный,

то ключевые вопросы будут совсем не из фантастики, а из реальной политики и этики:

  1. Отвечать или молчать?
    Одни скажут: отвечать опасно, другие — не отвечать ни в коем случае нельзя. В протоколах SETI уже прописано: никто не должен посылать ответ от имени человечества в одиночку.

  2. Кто говорит от имени Земли?
    Логичный вариант — мандат ООН (как минимум символически). Но любые реальные технические действия (передача сигнала, запуск миссии) будут делаться конкретными странами и агентствами.

  3. Что считать "безопасным" ответом?
    Например: простое математическое сообщение (простые числа, геометрические фигуры) или данные о биологии и нашей технологии? Тут начнётся большая дискуссия уже среди землян.

  4. А если это просто "обломок беспилотного аппарата" далёкой цивилизации?
    Тогда важнее всего будет не "диалог", а изучение технологии - как когда-то мы разбирали упавшие земные зонды.

Мифы и правда: "уже всё решили без нас"

Миф 1. "Есть секретный мировой протокол, и всё давно расписано".
На самом деле нет. Есть:

  • общие космические договоры;

  • несколько профессиональных деклараций в духе SETI;

  • отдельные национальные документы (например, у NASA есть собственные внутренние инструкции на случай необычных находок).

Но единой "книги контакта" у человечества нет.

Миф 2. "Всё решат США/Китай/кто-то ещё".
В реальности любое событие такого масштаба будет и научным, и политическим, и медийным.
Да, технологически мощные страны получат первые данные и смогут действовать быстрее. Но без ООН:

  • невозможно будет выработать общепринятые правила;

  • любая односторонняя инициатива вызовет колоссальный международный скандал.

Миф 3. "Если будет контакт, нам ничего не скажут".
Скрыть что-то на уровне межзвёздного объекта крайне сложно:

  • наблюдения ведут десятки независимых обсерваторий по всему миру;

  • данные телескопов, как правило, публичны;

  • утечки в научной среде происходят мгновенно.

Скорее всего, информация появится "кусочками", и первые слухи будут из научных препринтов и Twitter/Telegram учёных, а не из официальных брифингов.

FAQ

3I/ATLAS реально опасен для Земли?
По текущим расчётам — нет, это пролётный объект, риск столкновения практически нулевой.

А вдруг он всё-таки зонд?
Такую гипотезу никто не может полностью исключить, но сейчас нет убедительных наблюдательных данных, которые бы однозначно указывали на искусственное происхождение.

Кто примет решение "отвечать / не отвечать"?
Фактически — крупные государства и их космические агентства. Формально и политически — через ООН и специальные международные комитеты.

Есть ли сейчас хоть какой-то план?
Есть общие рамки (космические договоры ООН, протоколы SETI) и понимание, что потребуется глобальный механизм, о котором и говорит Киселёв. Но детальный сценарий "первого контакта" ещё предстоит написать — желательно до того, как он нам реально понадобится.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Новости спорта
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Красота и стиль
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Популярное
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин

Зоопсихолог объяснила, как помочь собакам, пережившим насилие или жизнь в приюте. Главное условие восстановления — терпение и предсказуемость.

Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Ксения Собчак в шоке: почему Instagram* увидел в фото звезды с сыном сексуальный контент
Евросоюз в тисках: неудача с активами РФ обернётся катастрофой для стран ЕС
Не дайте машине умереть зимой: что нужно проверить при покупке аккумулятора, кроме цены и бренда
Новые туристические коридоры — и проще, и комфортнее: как преобразится Русский Север к 2030 году
Птица, которая не поёт, а смеётся: древние народы верили, что её крик — голос самих богов
Поясница отпустила — тело вздохнуло: простая растяжка возвращает свободу движений
Цветки пестрят, плоды трескаются: скрытые признаки курчавости и меры, которые ещё успеют сработать
Миссия невыполнима? Смоделированы особенности климата Венеры: как ведут себя ветер, температура и пыль
Выбираем умывальник в ванную: 5 роковых ошибок, которые дорого обойдутся
Неделя без косметики: решитесь — и поймёте, чего не хватало вашей коже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.