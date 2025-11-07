Апельсиновая Луна напугала жителей Кемерова: что произошло в небе на самом деле

5:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В ночь с 6 на 7 ноября жители Кемерова стали свидетелями редкого небесного явления — над городом взошла ярко-оранжевая Луна, похожая на горящий диск.

Фото: ВПШ by Илья Мишин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суперлуние

Фотографии, сделанные очевидцами около 18:00, заполнили социальные сети: Луна казалась огромной, "ближе, чем обычно", и действительно выглядела так, словно светилась изнутри.

Однако уже спустя час, к 19:00, сияние побледнело — "апельсиновая" Луна снова стала привычного жёлто-белого оттенка.

Что произошло на самом деле?

Суперлуние: момент, когда спутник подходит к Земле ближе всего

5 ноября жители всей России наблюдали суперлуние, астрономическое событие, когда Луна находится в точке перигея — минимального расстояния до Земли.

Разница между "обычным" и суперлунием едва заметна приборами, но человеческий глаз улавливает эффект увеличения:

диаметр диска — примерно на 8 % больше ,

яркость — на 16 % выше.

Этого достаточно, чтобы создать иллюзию, будто Луна приблизилась к Земле. А если добавить атмосферу и оптические эффекты, она действительно становится "огненной", пишет Сiбдепо.

Почему Луна становится оранжевой

Когда Луна низко над горизонтом, её свет проходит через более плотные слои атмосферы, чем тогда, когда она находится высоко. Эти слои содержат пылинки, капли влаги и частицы дыма, которые рассеивают короткие волны — синие и фиолетовые — и пропускают длинные — красные и оранжевые.

В результате диск Луны окрашивается в тёплые оттенки — от янтарного до красновато-апельсинового. Именно поэтому "огненная Луна" — не мистика, а атмосферная физика в чистом виде.

Чем ближе к горизонту — тем "теплее" свет. Когда Луна поднимается выше, её свет проходит меньше воздуха, и она вновь становится привычного бело-жёлтого цвета.

Иллюзия приближения

Каждое суперлуние сопровождается ещё одним эффектом — оптическим обманом, который известен как иллюзия Луны.

Когда Луна висит низко над домами или линией деревьев, мозг сравнивает её размер с объектами на земле и воспринимает как большую. На самом деле диаметр не меняется — это чистая психология восприятия.

Три факта об "апельсиновой" Луне

Суперлуние случается 3-4 раза в год, но не каждое сопровождается выраженным оранжевым цветом — это зависит от погоды и загрязнённости атмосферы. Оранжевая Луна — не "кровавая": последняя возникает во время лунного затмения, когда тень Земли окрашивает диск в тёмно-красный. Ближайшая точка перигея в 2025 году пришлась на 5 ноября, когда Луна находилась всего на 356 тысяч км от Земли.

А что если… Луна и правда станет ближе

А что если Луна приблизится хотя бы на 10 % ближе, чем сейчас?

Тогда приливные волны в океанах возрастут вдвое, прибрежные города окажутся под водой, а скорость вращения Земли начнёт меняться.

К счастью, орбита Луны постепенно — на 3,8 см в год — удаляется от Земли, а не сближается. Так что "апельсиновая Луна" — это лишь оптическая игра, а не признак апокалипсиса.

Мифы и правда о Луне

Миф 1. Оранжевая Луна — знак природных катастроф.

Нет. Цвет определяется атмосферными условиями, а не геологическими процессами.

Миф 2. В суперлуние больше землетрясений.

Связь статистически не подтверждена. Приливные силы действительно возрастают, но незначительно.

Миф 3. В суперлуние растёт агрессия и бессонница.

Частично. Свет Луны может влиять на цикл сна, но массовых эффектов на психику не обнаружено.

Атмосфера как фильтр

Астрономы отмечают, что "огненные" луны чаще всего наблюдают осенью.

В это время воздух холоднее, в нём больше влаги и пыли от отопительных систем и лесных пожаров, — всё это усиливает эффект рассеяния. Именно поэтому ноябрьская Луна над Сибирью часто выглядит особенно густой и тёплой.

FAQ

1. Когда лучше всего смотреть на Луну?

За 10-15 минут после восхода или перед закатом — тогда цвет наиболее насыщенный.

2. Нужен ли телескоп?

Нет. Даже невооружённым глазом можно рассмотреть "море Спокойствия" и крупные кратеры.

3. Почему иногда видно "ореол" вокруг Луны?

Это результат преломления света в ледяных кристалликах облаков — так рождается лунное кольцо.

4. Можно ли сфотографировать суперлуние обычным телефоном?

Да, но лучше использовать штатив и включить ручной режим, чтобы снизить экспозицию.

5. Когда следующее суперлуние?

Следующее ожидается 2 февраля 2026 года. Если повезёт с погодой, снова можно будет увидеть "огненную" Луну.