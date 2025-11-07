Геномные паспорта для всех граждан: как ОАЭ планируют переписать медицину с помощью ДНК

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В сердце Абу-Даби стоит здание, напоминающее смесь исследовательского центра NASA и биобанка будущего. В комнатах, где воздух охлаждён почти до стерильности, гудят 15 аппаратов NovaSeq X Plus — каждая машина весом под полтонны, способная одновременно секвенировать 128 образцов ДНК. Один цикл работы — и на выходе 16 терабайт данных, или примерно 500 ноутбуков MacBook, забитых генетическими кодами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Добро пожаловать в проект "Геном Эмиратов" — национальную программу Объединённых Арабских Эмиратов по картированию ДНК всех своих граждан. Её амбиция — превратить страну, построенную на нефти, в мировой центр биоинженерии и искусственного интеллекта.

Наука в масштабе государства

Программа стартовала шесть лет назад по инициативе шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. За реализацию отвечает G42 — государственный техноконгломерат, связанный с искусственным интеллектом, кибербезопасностью и космосом. Его дочерняя компания M42 управляет геномным проектом и уже собрала ДНК более 750 000 жителей, став крупнейшей геномной базой данных в мире — опередив даже британский Biobank.

По словам Альбары Эль-Хани, руководителя секвенирования, их цель — создать для каждого жителя "геномный паспорт", который врачи смогут интегрировать в электронные медицинские карты. Этот документ должен стать ключом к персонализированному здравоохранению: лечению не по симптомам, а по индивидуальной генетической предрасположенности.

ДНК, нефть и искусственный интеллект

Для эмиратских властей геномная программа — не просто исследование. Это новая нефть XXI века. Полученные данные уже интегрируются с платформами искусственного интеллекта, чтобы прогнозировать риски заболеваний, выявлять редкие мутации и даже моделировать будущие препараты.

Компания G42 позиционирует себя как "создателя цифровых наций": она уже заключила соглашения по созданию биобанков в Индонезии и Узбекистане. Геном Эмиратов стал моделью для экспортируемого продукта — комплексной инфраструктуры, объединяющей медицину, ИИ и государственные данные.

Однако у этой модели есть и теневая сторона: столь масштабный сбор биоинформации в стране, где уровень государственного контроля традиционно высок, вызывает вопросы у правозащитников.

Культурный контекст: ДНК и вера

В стране, где традиционные ценности и религия играют огромную роль, идея анализа генома воспринимается неоднозначно.

Айша Легг, жительница Абу-Даби, согласилась на тестирование только после того, как узнала, что программа помогла выявить у трёх новорождённых редкие болезни. Её собственные анализы показали генетическую мутацию, связанную с раком яичников. Через три недели она согласилась на операцию, чтобы предотвратить болезнь.

"Бог решает, кто заболеет, но, может быть, Бог и дал нам знания, чтобы действовать", — говорит она теперь.

Этические риски

Правозащитные организации, такие как DAWN, предупреждают: объединение ДНК и централизованных медицинских баз может привести к биополитическому контролю. В стране, где нет независимых судов, вопрос — кто именно решает, как используются данные, — остаётся открытым.

Правительство утверждает, что программа "основана на принципах конфиденциальности и информированного согласия". По данным M42, удаление личных данных из базы возможно по первому запросу участника.

Тем не менее, эксперты по биоэтике напоминают, что даже в демократических странах подобные проекты сталкивались с проблемами. Использование геномных данных для страхования, трудоустройства или генетического отбора эмбрионов уже не раз вызывало скандалы.

Три факта о программе "Геном Эмиратов"

  1. 1,25 млн долларов — стоимость одного NovaSeq X Plus, основного секвенатора проекта.

  2. 230 000 геномов обработаны за прошлый год — больше, чем у любой другой страны мира.

  3. 8% пар в Эмиратах, прошедших добрачный скрининг, оказались носителями наследственных заболеваний.

А что если… знание ДНК изменит медицину

А что если врач сможет не просто лечить болезнь, а предотвратить её, исходя из твоего генетического паспорта?
А что если дети будут рождаться с минимальным риском наследственных недугов благодаря раннему скринингу?

Но и другой сценарий реален: а что если генетический профиль станет инструментом сегрегации — доступ к страхованию, браку или карьере будет зависеть от того, какие у тебя мутации?

Мифы и правда о геномных программах

Миф 1. Генетический анализ гарантирует точный прогноз болезней.
Нет. Он показывает вероятности, а не судьбу.

Миф 2. Геномные базы нужны только для медицины.
Они также становятся коммерческими и стратегическими активами: от фармацевтики до нацбезопасности.

Миф 3. Геном можно удалить полностью.
В теории — да, но копии, использованные в анализах, могут оставаться в статистических моделях.

FAQ

1. Зачем ОАЭ собирает геном всех граждан?
Чтобы создать персонализированную систему здравоохранения и продвинуть страну в мировом биотех-лидерстве.

2. Добровольное ли участие в проекте?
Да, кроме обязательного генетического теста для пар, вступающих в брак — мера профилактики наследственных болезней.

3. Кто имеет доступ к данным?
Компания M42 и государственные медучреждения, с учётом принципов конфиденциальности.

4. Можно ли удалить свои данные?
Да, по официальным данным, участник может подать запрос на удаление геномного профиля.

5. Используется ли геном для фармацевтических исследований?
Да, M42 ведёт переговоры о лицензировании анонимизированных данных с фармкомпаниями и ИИ-стартапами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
