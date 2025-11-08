Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морщины от смартфона: голубой свет ускоряет старение кожи быстрее солнца
Легенды конвейера против одноразовых хитов рынка: какие автомобили превращаются в вечную классику
Тишина, аромат и пистолет у двери: в судьбе Олега Меньшикова больше парадоксов, чем ролей на сцене
Котенок плачет в новом доме: главная ошибка при переезде, которая ломает психику питомца
Каждый глоток кофе — вклад в уборку: простой способ очистить дом и не потратить ни рубля
Коридор Север — Юг дал зелёный свет торговле: 62 контейнера-сорокафутовика прибыли в Иран из России
Мышцы перестают расти, когда скучно: три упражнения, которые рушат тренировочную рутину
Волосы теряют лето — но находят золото: осень диктует четыре новых цвета для перемен
Мы перестали спать правильно: учёные объяснили, почему однородный восьмичасовой сон стал аномалией

Холод вырывается из плена: прогнозы сулят Европе суровые морозы уже в декабре

7:59
Наука

В начале ноября 2025 года синоптики зафиксировали нечто, чего обычно не бывает до середины зимы: раннее стратосферное потепление над Северным полюсом. Этот процесс, известный как Early Stratospheric Warming Event, — один из ключевых механизмов, способных перевернуть привычную схему атмосферной циркуляции и превратить мягкую зиму в суровую. В верхних слоях атмосферы внезапно повышается температура, и это приводит к ослаблению или даже разрушению северного полярного вихря — гигантского "пояса" холодного воздуха, вращающегося вокруг Арктики.

Оранжерея и хвойные деревья зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оранжерея и хвойные деревья зимой

Что такое полярный вихрь и зачем он нам нужен

Полярный вихрь (Polar Vortex) — это область очень холодного воздуха, заключённого в стратосфере над Северным полюсом. Его движение поддерживают сильные ветра, и пока вихрь стабилен, холодные массы остаются в пределах Арктики. Европа и Северная Америка в это время наслаждаются мягкой зимой. Но стоит вихрю ослабнуть — и всё меняется. Арктический холод буквально прорывается на юг, вызывая морозы, снегопады и затяжные периоды зимней непогоды.

"Когда полярный вихрь теряет устойчивость, Европа получает настоящую арктическую зиму", — отметил представитель метеослужбы Weather Balkans.

Сейчас, по данным метеомоделей, ситуация развивается именно по такому сценарию.

Почему потепление в стратосфере — тревожный сигнал

В норме стратосферное потепление происходит в январе или феврале. Но в 2025 году оно началось уже осенью — признак того, что атмосфера реагирует на глобальные перестройки. Когда верхние слои стратосферы резко прогреваются, потоки воздуха в нижних слоях атмосферы искажаются. В результате изменяется путь западных ветров, а тёплые массы перестают поступать в Европу. Возникает блокирующий антициклон, чаще всего в районе Гренландии и Северной Атлантики, который мешает привычным воздушным течениям.

Такой сценарий уже не раз приводил к историческим зимам — достаточно вспомнить 2010 год, когда вся Европа оказалась под снежным покровом.

Что показывают прогнозы на зиму 2025/2026

Модели, опубликованные синоптиками "Weather Balkans", указывают: нас ждёт слабый полярный вихрь. Это значит, что холодные воздушные массы из Арктики и России будут активно вторгаться в Европу уже в декабре.

В зоне риска окажутся Скандинавия, Центральная Европа и Балканы. Для Болгарии это почти гарантирует настоящую зиму — с устойчивыми морозами и снегопадами, которых давно не было.

Прогноз по месяцам

Декабрь. Температура ниже нормы. Частые арктические вторжения, снег даже в низинах, а в северных и западных районах — первые устойчивые покровы.
Январь. Циркуляция станет переменчивой: возможны короткие оттепели, но периоды сильного холода вернутся.
Февраль. Сценарий второго похолодания не исключён, особенно если полярный вихрь останется слабым или разрушится окончательно. На юге Балкан — больше дождей и переменчивости.

Сравнение: обычная зима и зима со слабым вихрем

Характеристика Сильный вихрь Слабый вихрь
Атмосферная циркуляция Устойчивая, западная Нарушена, потоки смещены на юг
Температура в Европе Выше нормы Ниже нормы
Количество осадков Мало снега, больше дождей Частые снегопады
Давление в Атлантике Низкое Высокое (блокирующий антициклон)
Вероятность морозов Низкая Высокая

Что будет происходить в атмосфере

Высокое давление над Гренландией создаст своеобразный "барьер", который заблокирует тёплые потоки с Атлантики. Холодный воздух начнёт стекать с северо-востока, сначала затронет Скандинавию, затем Центральную Европу и Балканы.

Если система сохранится до середины зимы, можно ожидать устойчивого снежного покрова и резких температурных контрастов между антициклонами и активными циклонами, формирующимися над Средиземным морем.

"Мы видим все признаки классической континентальной зимы — с чередованием сухих морозных периодов и обильных снегопадов", — заявил синоптик Мирослав Петров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать ранние стратосферные сигналы.
    Последствие: недооценка риска сильных холодов и снегопадов.
    Альтернатива: учитывать модели ECMWF и NOAA, отслеживать состояние стратосферы еженедельно.

  2. Ошибка: планировать энергетический баланс без учёта вероятного повышения спроса.
    Последствие: дефицит электроэнергии в пиковые морозы.
    Альтернатива: резервировать мощности и готовить инфраструктуру к затяжным холодам.

  3. Ошибка: недооценка погодных рисков для сельского хозяйства.
    Последствие: потери в ранних посевах и транспортных логистиках.
    Альтернатива: использовать прогнозы ENSO и AO для оценки риска ранних заморозков.

А что если…

Что будет, если вихрь неожиданно восстановится? Тогда зима смягчится, и уже в январе вернётся тёплая атлантическая циркуляция. Но метеомодели этого пока не показывают. Вероятность повторного укрепления вихря — менее 25%.

Если же слабость вихря сохранится, то февраль принесёт очередной "всплеск" холодов, особенно на востоке Европы и в северных Балканах.

Плюсы и минусы холодной зимы

Плюсы Минусы
Снижение вредителей и инфекций в сельском хозяйстве Повышенные расходы на отопление
Восстановление снежных запасов влаги в горах Перебои с транспортом
Больше снега для горнолыжных курортов Угроза ледяных дождей и гололёда

FAQ

Почему стратосферное потепление вызывает похолодание?
Потепление разрушает стабильный вихрь, и холодный воздух из Арктики спускается к югу.

Когда начнутся первые холода?
По прогнозам, уже в начале декабря температура может опуститься значительно ниже нормы.

Будет ли много снега?
Да, особенно в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах, где снегопады возможны даже у моря.

Мифы и правда

Миф: глобальное потепление исключает холодные зимы.
Правда: потепление климата усиливает колебания атмосферы, и зима может стать даже суровее.

Миф: полярный вихрь — это редкое явление.
Правда: он существует постоянно, но его сила меняется.

Миф: стратосферное потепление — это потепление на поверхности.
Правда: наоборот — при прогреве стратосферы нижние слои охлаждаются.

Три интересных факта

  1. В 2018 году похожее раннее потепление вызвало "Зверя с Востока" — рекордные морозы в Европе.

  2. Стратосферное потепление можно предсказать за 2-3 недели до его начала.

  3. Иногда полярный вихрь распадается на два, и тогда морозы приходят одновременно в Европу и Северную Америку.

Подобные события происходили не раз. В 1985 году раннее разрушение вихря вызвало экстремальные холода по всей Европе. В 2010 году ситуация повторилась — тогда многие города застыли под снегом. Современные модели всё чаще указывают: такие зимы возвращаются.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Шоу-бизнес
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Наука и техника
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Новости спорта
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Последние материалы
Свежесть и чистота без химии: лимонный лайфхак, очистит раковину и наполнит кухню ароматом
Благодаря Юрию Николаеву Пелагея поняла одну вещь: теперь её слова звучат особенно горько
Пушистый психолог: питомец снимает стресс у ребёнка лучше гаджетов — но только при одном условии
Находка, которая перевернула учебники: вместо дафний учёные нашли следы древних червей
Тот самый напиток, что согревал в детстве, сегодня лечит и укрепляет иммунитет
Итальянский зверь без рёва мотора: Lanzador покажет, что спорткар может быть тихим
Налоговый удар в Германии: государство в выигрыше, простые люди в проигрыше
Спасательная инструкция для дачи: как пережить зиму без потопа, плесени и воров
Полмиллиарда лет под ветром и дождём: что скрывает каменный лес в Хакасии
Салаты из СССР, о которых забыли зря: 5 простых рецептов с тем самым вкусом Нового года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.