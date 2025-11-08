Холод вырывается из плена: прогнозы сулят Европе суровые морозы уже в декабре

В начале ноября 2025 года синоптики зафиксировали нечто, чего обычно не бывает до середины зимы: раннее стратосферное потепление над Северным полюсом. Этот процесс, известный как Early Stratospheric Warming Event, — один из ключевых механизмов, способных перевернуть привычную схему атмосферной циркуляции и превратить мягкую зиму в суровую. В верхних слоях атмосферы внезапно повышается температура, и это приводит к ослаблению или даже разрушению северного полярного вихря — гигантского "пояса" холодного воздуха, вращающегося вокруг Арктики.
Полярный вихрь (Polar Vortex) — это область очень холодного воздуха, заключённого в стратосфере над Северным полюсом. Его движение поддерживают сильные ветра, и пока вихрь стабилен, холодные массы остаются в пределах Арктики. Европа и Северная Америка в это время наслаждаются мягкой зимой. Но стоит вихрю ослабнуть — и всё меняется. Арктический холод буквально прорывается на юг, вызывая морозы, снегопады и затяжные периоды зимней непогоды.
"Когда полярный вихрь теряет устойчивость, Европа получает настоящую арктическую зиму", — отметил представитель метеослужбы Weather Balkans.
Сейчас, по данным метеомоделей, ситуация развивается именно по такому сценарию.
В норме стратосферное потепление происходит в январе или феврале. Но в 2025 году оно началось уже осенью — признак того, что атмосфера реагирует на глобальные перестройки. Когда верхние слои стратосферы резко прогреваются, потоки воздуха в нижних слоях атмосферы искажаются. В результате изменяется путь западных ветров, а тёплые массы перестают поступать в Европу. Возникает блокирующий антициклон, чаще всего в районе Гренландии и Северной Атлантики, который мешает привычным воздушным течениям.
Такой сценарий уже не раз приводил к историческим зимам — достаточно вспомнить 2010 год, когда вся Европа оказалась под снежным покровом.
Модели, опубликованные синоптиками "Weather Balkans", указывают: нас ждёт слабый полярный вихрь. Это значит, что холодные воздушные массы из Арктики и России будут активно вторгаться в Европу уже в декабре.
В зоне риска окажутся Скандинавия, Центральная Европа и Балканы. Для Болгарии это почти гарантирует настоящую зиму — с устойчивыми морозами и снегопадами, которых давно не было.
Декабрь. Температура ниже нормы. Частые арктические вторжения, снег даже в низинах, а в северных и западных районах — первые устойчивые покровы.
Январь. Циркуляция станет переменчивой: возможны короткие оттепели, но периоды сильного холода вернутся.
Февраль. Сценарий второго похолодания не исключён, особенно если полярный вихрь останется слабым или разрушится окончательно. На юге Балкан — больше дождей и переменчивости.
|Характеристика
|Сильный вихрь
|Слабый вихрь
|Атмосферная циркуляция
|Устойчивая, западная
|Нарушена, потоки смещены на юг
|Температура в Европе
|Выше нормы
|Ниже нормы
|Количество осадков
|Мало снега, больше дождей
|Частые снегопады
|Давление в Атлантике
|Низкое
|Высокое (блокирующий антициклон)
|Вероятность морозов
|Низкая
|Высокая
Высокое давление над Гренландией создаст своеобразный "барьер", который заблокирует тёплые потоки с Атлантики. Холодный воздух начнёт стекать с северо-востока, сначала затронет Скандинавию, затем Центральную Европу и Балканы.
Если система сохранится до середины зимы, можно ожидать устойчивого снежного покрова и резких температурных контрастов между антициклонами и активными циклонами, формирующимися над Средиземным морем.
"Мы видим все признаки классической континентальной зимы — с чередованием сухих морозных периодов и обильных снегопадов", — заявил синоптик Мирослав Петров.
Ошибка: игнорировать ранние стратосферные сигналы.
Последствие: недооценка риска сильных холодов и снегопадов.
Альтернатива: учитывать модели ECMWF и NOAA, отслеживать состояние стратосферы еженедельно.
Ошибка: планировать энергетический баланс без учёта вероятного повышения спроса.
Последствие: дефицит электроэнергии в пиковые морозы.
Альтернатива: резервировать мощности и готовить инфраструктуру к затяжным холодам.
Ошибка: недооценка погодных рисков для сельского хозяйства.
Последствие: потери в ранних посевах и транспортных логистиках.
Альтернатива: использовать прогнозы ENSO и AO для оценки риска ранних заморозков.
Что будет, если вихрь неожиданно восстановится? Тогда зима смягчится, и уже в январе вернётся тёплая атлантическая циркуляция. Но метеомодели этого пока не показывают. Вероятность повторного укрепления вихря — менее 25%.
Если же слабость вихря сохранится, то февраль принесёт очередной "всплеск" холодов, особенно на востоке Европы и в северных Балканах.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение вредителей и инфекций в сельском хозяйстве
|Повышенные расходы на отопление
|Восстановление снежных запасов влаги в горах
|Перебои с транспортом
|Больше снега для горнолыжных курортов
|Угроза ледяных дождей и гололёда
Почему стратосферное потепление вызывает похолодание?
Потепление разрушает стабильный вихрь, и холодный воздух из Арктики спускается к югу.
Когда начнутся первые холода?
По прогнозам, уже в начале декабря температура может опуститься значительно ниже нормы.
Будет ли много снега?
Да, особенно в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах, где снегопады возможны даже у моря.
Миф: глобальное потепление исключает холодные зимы.
Правда: потепление климата усиливает колебания атмосферы, и зима может стать даже суровее.
Миф: полярный вихрь — это редкое явление.
Правда: он существует постоянно, но его сила меняется.
Миф: стратосферное потепление — это потепление на поверхности.
Правда: наоборот — при прогреве стратосферы нижние слои охлаждаются.
В 2018 году похожее раннее потепление вызвало "Зверя с Востока" — рекордные морозы в Европе.
Стратосферное потепление можно предсказать за 2-3 недели до его начала.
Иногда полярный вихрь распадается на два, и тогда морозы приходят одновременно в Европу и Северную Америку.
Подобные события происходили не раз. В 1985 году раннее разрушение вихря вызвало экстремальные холода по всей Европе. В 2010 году ситуация повторилась — тогда многие города застыли под снегом. Современные модели всё чаще указывают: такие зимы возвращаются.
