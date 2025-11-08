Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное

Уже более шестидесяти лет подо льдами Антарктиды звучит таинственный сигнал, напоминающий короткие "крякающие" импульсы. Его впервые зафиксировали в 1960 году и назвали "Био-уткой" (Bio-duck) — за сходство с голосом водоплавающих птиц. Однако, несмотря на десятилетия наблюдений, источник этих звуков оставался загадкой. Новый анализ позволяет взглянуть на феномен под иным углом: возможно, это не случайный шум, а организованная форма общения морских существ.

Увлекательное открытие: подводные "диалоги"

На 187-м заседании Акустического общества Америки канадский исследователь Росс Чепмен, профессор Университета Виктории, представил результаты многолетней работы. Его команда проанализировала архивные записи звуков, собранных со всего Южного океана, и сделала удивительный вывод: звуки "Био-утки" издаются несколькими источниками, синхронно взаимодействующими между собой.

"Что нас поразило, так это то, что когда один передатчик издавал звук, остальные молчали, как будто слушали, прежде чем ответить в свою очередь", — отметил Чепмен.

Этот ритм напомнил учёным диалог или обмен сигналами — своеобразный "разговор" между морскими существами. Подобное поведение прежде никогда не фиксировалось у китообразных в естественной среде.

Глобальное явление

Звук "Био-утки" впервые был записан подо льдами Антарктиды, но впоследствии его фиксировали у берегов Австралии, Новой Зеландии и даже в Индийском океане. В 2014 году учёные впервые связали его с антарктическими полосатиками (Balaenoptera bonaerensis) — небольшими китами, обитающими в южных широтах.

Однако не всё сходится: аналогичные звуки регистрировались в районах, где этих китов никогда не наблюдали. Это заставляет исследователей допустить существование другого, возможно, ещё неизвестного вида, производящего похожие сигналы.

Чепмен и его коллеги также описали новый вариант феномена — "Био-гусь" (Bio-goose). Этот звук выше по частоте и чаще встречается в водах Австралии и Новой Зеландии. По мнению исследователя, это может быть "вторая ветвь" того же акустического языка.

"Когда-то идея о том, что столь необычный шум может исходить от живого существа, казалась невероятной. Но всё указывает именно на биологическое происхождение", — добавил Чепмен.

Таблица "Сравнение"

Характеристика Био-утка Био-гусь Частота Средняя (около 180 Гц) Высокая (250-300 Гц) Регион обнаружения Антарктида, Южный океан Австралия, Новая Зеландия Предполагаемый источник Антарктический полосатик Неизвестный морской вид Тип сигнала Повторяющиеся серии "кряков" Короткие резкие импульсы

Что скрывается за загадочными сигналами

Несмотря на связь с полосатиками, назначение этих звуков до сих пор остаётся неясным. Возможные версии:

Навигационные сигналы, помогающие животным ориентироваться подо льдами.

Социальные вызовы — обмен сообщениями между особями в группе.

Охотничьи сигналы, координирующие действия при ловле рыбы или криля.

"Может быть, они обсуждают ужин или обмениваются мнениями между родителями и детьми", — шутит Чепмен.

Советы шаг за шагом: как учёные расшифровывают океан

Запись и архивирование — гидрофоны фиксируют звуки в диапазоне от 20 до 1000 Гц. Сравнение спектров — анализируется частотная структура сигналов. Идентификация источников — сопоставляются данные с передатчиками на животных. Моделирование поведения — создаются акустические карты миграции. Полевые проверки — новые маяки ставят в районах активности звуков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Bio-duck шумом льда.

Последствие: упущено 50 лет исследований.

Альтернатива: признание звуков частью коммуникации морских животных.

Ошибка: ограничить наблюдения только Антарктидой.

Последствие: искажение картины миграции.

Альтернатива: глобальный мониторинг южных океанов.

Ошибка: игнорировать поведенческий контекст.

Последствие: невозможность понять смысл сигналов.

Альтернатива: сочетание акустики и видеонаблюдения.

А что если…

А что если "Био-утка" — не просто сигнал, а часть развитой языковой системы китообразных? Современные технологии уже позволяют анализировать структуру звуков как синтаксис — последовательность "слов" и "фраз". Возможно, эти сигналы — аналог речи, и мы стоим на пороге открытия настоящего "морского языка". Если гипотеза подтвердится, человечество впервые получит доказательство осознанного общения среди морских млекопитающих.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Расширяет знания о поведении китов Отсутствует полное подтверждение источника Демонстрирует новые методы акустического анализа Данные ограничены сезонными наблюдениями Возможность открытия нового вида Высокая стоимость океанских исследований

FAQ

Почему звук назвали "Био-уткой"?

Из-за характерного ритма, напоминающего кряканье утки.

Как учёные записывают эти звуки?

С помощью гидрофонов и акустических маяков, установленных подо льдом.

Можно ли услышать их своими ушами?

Да, после цифрового преобразования сигналов — оригинальные частоты слишком низкие.

Мифы и правда

Миф: Bio-duck — результат подводных испытаний.

Правда: Источник звука биологический, связан с китами.

Миф: Это редкий феномен, встречающийся только в Антарктиде.

Правда: Его фиксируют в разных частях Южного океана.

Миф: Современные технологии уже раскрыли тайну.

Правда: Исследования продолжаются, и объяснение пока не окончательное.

Три интересных факта

Bio-duck впервые записали американские военные в 1960 году. Его сигналы повторяются каждые 1,5-3 секунды в течение нескольких часов. Подобные акустические серии наблюдались у кашалотов, но с иным ритмом.

Исторический контекст

Открытие Bio-duck стало одним из самых загадочных эпизодов в истории подводной акустики. Долгое время его приписывали подлодкам, айсбергам и даже техническим сбоям. Лишь спустя полвека гипотеза о живом источнике получила подтверждение. Сегодня феномен стал символом того, сколько ещё тайн скрывает океан. Возможно, однажды мы научимся слушать и понимать море так же, как читаем звёзды.