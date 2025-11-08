Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное

Уже более шестидесяти лет подо льдами Антарктиды звучит таинственный сигнал, напоминающий короткие "крякающие" импульсы. Его впервые зафиксировали в 1960 году и назвали "Био-уткой" (Bio-duck) — за сходство с голосом водоплавающих птиц. Однако, несмотря на десятилетия наблюдений, источник этих звуков оставался загадкой. Новый анализ позволяет взглянуть на феномен под иным углом: возможно, это не случайный шум, а организованная форма общения морских существ.
На 187-м заседании Акустического общества Америки канадский исследователь Росс Чепмен, профессор Университета Виктории, представил результаты многолетней работы. Его команда проанализировала архивные записи звуков, собранных со всего Южного океана, и сделала удивительный вывод: звуки "Био-утки" издаются несколькими источниками, синхронно взаимодействующими между собой.
"Что нас поразило, так это то, что когда один передатчик издавал звук, остальные молчали, как будто слушали, прежде чем ответить в свою очередь", — отметил Чепмен.
Этот ритм напомнил учёным диалог или обмен сигналами — своеобразный "разговор" между морскими существами. Подобное поведение прежде никогда не фиксировалось у китообразных в естественной среде.
Звук "Био-утки" впервые был записан подо льдами Антарктиды, но впоследствии его фиксировали у берегов Австралии, Новой Зеландии и даже в Индийском океане. В 2014 году учёные впервые связали его с антарктическими полосатиками (Balaenoptera bonaerensis) — небольшими китами, обитающими в южных широтах.
Однако не всё сходится: аналогичные звуки регистрировались в районах, где этих китов никогда не наблюдали. Это заставляет исследователей допустить существование другого, возможно, ещё неизвестного вида, производящего похожие сигналы.
Чепмен и его коллеги также описали новый вариант феномена — "Био-гусь" (Bio-goose). Этот звук выше по частоте и чаще встречается в водах Австралии и Новой Зеландии. По мнению исследователя, это может быть "вторая ветвь" того же акустического языка.
"Когда-то идея о том, что столь необычный шум может исходить от живого существа, казалась невероятной. Но всё указывает именно на биологическое происхождение", — добавил Чепмен.
|Характеристика
|Био-утка
|Био-гусь
|Частота
|Средняя (около 180 Гц)
|Высокая (250-300 Гц)
|Регион обнаружения
|Антарктида, Южный океан
|Австралия, Новая Зеландия
|Предполагаемый источник
|Антарктический полосатик
|Неизвестный морской вид
|Тип сигнала
|Повторяющиеся серии "кряков"
|Короткие резкие импульсы
Несмотря на связь с полосатиками, назначение этих звуков до сих пор остаётся неясным. Возможные версии:
Навигационные сигналы, помогающие животным ориентироваться подо льдами.
Социальные вызовы — обмен сообщениями между особями в группе.
Охотничьи сигналы, координирующие действия при ловле рыбы или криля.
"Может быть, они обсуждают ужин или обмениваются мнениями между родителями и детьми", — шутит Чепмен.
Запись и архивирование — гидрофоны фиксируют звуки в диапазоне от 20 до 1000 Гц.
Сравнение спектров — анализируется частотная структура сигналов.
Идентификация источников — сопоставляются данные с передатчиками на животных.
Моделирование поведения — создаются акустические карты миграции.
Полевые проверки — новые маяки ставят в районах активности звуков.
Ошибка: считать Bio-duck шумом льда.
Последствие: упущено 50 лет исследований.
Альтернатива: признание звуков частью коммуникации морских животных.
Ошибка: ограничить наблюдения только Антарктидой.
Последствие: искажение картины миграции.
Альтернатива: глобальный мониторинг южных океанов.
Ошибка: игнорировать поведенческий контекст.
Последствие: невозможность понять смысл сигналов.
Альтернатива: сочетание акустики и видеонаблюдения.
А что если "Био-утка" — не просто сигнал, а часть развитой языковой системы китообразных? Современные технологии уже позволяют анализировать структуру звуков как синтаксис — последовательность "слов" и "фраз". Возможно, эти сигналы — аналог речи, и мы стоим на пороге открытия настоящего "морского языка". Если гипотеза подтвердится, человечество впервые получит доказательство осознанного общения среди морских млекопитающих.
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет знания о поведении китов
|Отсутствует полное подтверждение источника
|Демонстрирует новые методы акустического анализа
|Данные ограничены сезонными наблюдениями
|Возможность открытия нового вида
|Высокая стоимость океанских исследований
Почему звук назвали "Био-уткой"?
Из-за характерного ритма, напоминающего кряканье утки.
Как учёные записывают эти звуки?
С помощью гидрофонов и акустических маяков, установленных подо льдом.
Можно ли услышать их своими ушами?
Да, после цифрового преобразования сигналов — оригинальные частоты слишком низкие.
Миф: Bio-duck — результат подводных испытаний.
Правда: Источник звука биологический, связан с китами.
Миф: Это редкий феномен, встречающийся только в Антарктиде.
Правда: Его фиксируют в разных частях Южного океана.
Миф: Современные технологии уже раскрыли тайну.
Правда: Исследования продолжаются, и объяснение пока не окончательное.
Bio-duck впервые записали американские военные в 1960 году.
Его сигналы повторяются каждые 1,5-3 секунды в течение нескольких часов.
Подобные акустические серии наблюдались у кашалотов, но с иным ритмом.
Открытие Bio-duck стало одним из самых загадочных эпизодов в истории подводной акустики. Долгое время его приписывали подлодкам, айсбергам и даже техническим сбоям. Лишь спустя полвека гипотеза о живом источнике получила подтверждение. Сегодня феномен стал символом того, сколько ещё тайн скрывает океан. Возможно, однажды мы научимся слушать и понимать море так же, как читаем звёзды.
