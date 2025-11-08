Римляне не знали, что создали капсулу времени: колодцы сохранили тайную жизнь древнего города

7:36 Your browser does not support the audio element. Наука

На востоке Франции археологи сделали редчайшее открытие: в древних колодцах города Изернор (римское Изарнодурум) обнаружены деревянные таблички для письма, детская обувь и предметы повседневного быта, пролежавшие в земле почти две тысячи лет. Благодаря влажной и бескислородной среде эти вещи сохранились почти в идеальном состоянии, предоставив учёным возможность буквально заглянуть в прошлое.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Меотские глиняные таблички из Адыгеи

Колодцы как капсула времени

Работами руководил Эммануэль Фербер из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). По данным института, из донных слоёв нескольких колодцев удалось поднять не менее пятнадцати римских деревянных табличек, большинство из которых сохранились фрагментарно, но читаемо.

"Мы видим, что местное производство вполне возможно — об этом свидетельствуют обрезки древесины, токарная стружка, заготовки и готовые изделия", — пояснил археолог Фербер.

Мастерская, вероятно, находилась неподалёку: в культурных слоях нашли следы организованного производства — отходы резьбы, детали пиксид, гребней и даже заготовки для прялок.

Почему древесина выжила

Обычно дерево быстро разрушается в земле из-за микроорганизмов, но в Изерноре условия сложились особые. Колодцы со временем заполнились водой и глиной, создав аноксическую (бескислородную) среду, в которой процессы гниения замедлились.

"Когда колодец превращается в мусорную яму, его влажное и тёмное заполнение действует как сейф", — отмечают исследователи INRAP.

Подобный феномен известен и по находкам в римском Лондоне, где ил Темзы сохранил сотни деревянных табличек. Изернор стал французским аналогом Виндоланды — только в городском контексте.

Таблички, которые ещё "говорят”

Римляне пользовались двумя основными типами табличек: стилусными, покрытыми воском, и чернильными, выполненными на тонких деревянных листах. Последние могли складываться в подобие книжки — кодекс.

"На одной из табличек сохранились строки, написанные чернилами. Они до сих пор видны на дереве", — сообщили в INRAP.

Некоторые экземпляры имеют вырезанные имена владельцев и знаки мастерских. Среди находок есть и "черновые" листы — тренировочные заготовки для письма. Это указывает на то, что письменная культура в Изарнодуруме была частью повседневной жизни, а не уделом элиты.

Маленькая обувь и другие "повседневные чудеса”

Среди других находок — деревянные подошвы детской обуви возрастом около двух тысяч лет. Исследователи определили, что это sculponae — римские сандалии с деревянной подошвой и кожаными ремешками.

"Эта пара рассчитана на ребёнка четырёх-пяти лет. Она уникальна по сохранности и конструкции", — подчеркнул Фербер.

В подошвах заметны следы гвоздей и ремешков, что говорит о практичности и умении местных мастеров адаптировать изделия под климат региона. Такие детали помогают понять, как выглядела жизнь семьи в небольшом римском городе, где труд, обучение и торговля тесно переплетались.

Гребни, пиксиды и прялки

Рядом с табличками археологи нашли резные двузубые гребни, заготовки для них, а также пиксиды — цилиндрические шкатулки для хранения косметики и мелких предметов. Все изделия выполнены из самшита, древесины, известной своей плотностью и способностью держать мелкую резьбу.

Множество отходов и обрезков указывает на то, что поблизости действовала специализированная мастерская. Здесь, по-видимому, изготавливали не только предметы ухода, но и детали для ткацких и прядильных работ.

Таблица "Сравнение"

Тип находки Материал Назначение Особенности сохранности Таблички для письма Самшит, пихта Учёба, записи, переписка Сохранились следы чернил Детская обувь Клён, кожа Ежедневная носка Целые подошвы и гвозди Гребни и пиксиды Самшит Уход и хранение Сохранилась резьба и форма

Из поля — в лабораторию

После извлечения археологические артефакты требовали особой обработки. Древесину пропитывали стабилизирующими растворами, затем замораживали и высушивали, чтобы сохранить форму.

"Теперь таблички можно брать в руки — они полностью зафиксированы и безопасны для изучения", — сообщили специалисты лаборатории INRAP.

Ксилологи исследовали годичные кольца, определяя породы деревьев и места их происхождения. Выяснилось, что мастера использовали пихту и ель из ближайших горных лесов, что сокращало расходы и обеспечивало стабильные поставки сырья.

А что если…

А что если подобные колодцы скрываются под другими древними городами Европы? Уникальность открытия в Изерноре не только в сохранности, но и в комплексности: письменные принадлежности, предметы быта и обувь образуют единую картину повседневности. Возможно, аналогичные "влажные архивы" могут рассказать ещё больше о жизни римлян — не императоров, а ремесленников, торговцев и их семей.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Исключительная сохранность материалов Высокая стоимость консервации Возможность изучать быт простых римлян Ограниченный доступ из-за хрупкости артефактов Уникальные образцы письменной культуры Необходимость долгой реставрации

FAQ

Как таблички сохранились так долго?

Их защитила бескислородная среда в колодцах, препятствующая разрушению древесины.

Что особенного в детской обуви?

Редкость. Обувь детей почти никогда не сохраняется из-за мягких материалов, а здесь уцелели деревянные подошвы.

Можно ли увидеть находки?

Да, экспозицию готовят Археологический музей Изернора и Национальный институт археологии Пизы.

Мифы и правда

Миф: Деревянные артефакты невозможно сохранить тысячелетиями.

Правда: Во влажной, лишённой кислорода среде дерево может сохраняться веками.

Миф: Таблички использовались только чиновниками.

Правда: Найденные образцы показывают, что писать могли и обычные жители.

Миф: В детской обуви древности не заботились о комфорте.

Правда: Конструкция sculponae продумана до мелочей и адаптирована к условиям города.

Три интересных факта

Подобные таблички находили в Британии, но во Франции — впервые в таком количестве. На одной из табличек сохранилось имя владельца, вырезанное на обороте. Пиксиды из самшита имели следы косметики, предположительно натуральных красителей.

Исторический контекст

Изарнодурум — римское поселение на пересечении торговых путей из Лиона в Альпы и Северную Италию. Его жители занимались ремеслом, торговлей и обучением. Колодцы, некогда снабжавшие дома водой, со временем превратились в своеобразные архивы. Сегодня они открывают археологам целый мир повседневных мелочей, который пережил двадцать веков.