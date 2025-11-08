Земля открыла пасть — и не закрывает: тайна Врат ада, горящих больше полувека

Огненный кратер в пустыне Каракум давно стал символом Туркменистана и загадкой для учёных. Этот котлован, из которого непрерывно вырываются языки пламени, называют "Вратами ада". Сотни туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть, как под землёй бушует вечный огонь. Но почему он не угасает уже более пятидесяти лет, и можно ли его потушить?

Фото: commons.wikimedia.org by Tormod Sandtorv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Панорама газового кратера Дарваса

История появления огненного кратера

Посёлок Дарваза, что в самом сердце Каракум, был обычной точкой на карте, пока в 1971 году советские геологи не обнаружили здесь крупное газовое месторождение. При бурении одна из установок провалилась в подземную полость — так и образовалась огромная воронка диаметром около 70 метров и глубиной до 20 метров. Из неё начал вырываться метан, представляющий опасность для людей и животных.

Чтобы предотвратить утечку газа, специалисты решили его поджечь. Предполагалось, что огонь выгорит за несколько дней. Но расчёты оказались ошибочными: подземные запасы оказались практически неисчерпаемыми, и пламя горит до сих пор.

С 2004 года жители из окрестностей были переселены. Дарваза превратилась в безлюдный уголок, куда теперь приезжают лишь путешественники и исследователи.

Попытки потушить "Врата ада"

В 2022 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился найти способ прекратить горение кратера, выразив опасения по поводу экологических последствий.

Учёные предложили пробурить рядом новую скважину и направить газ в безопасное русло, чтобы можно было его собирать и использовать. Однако проект вызвал сомнения: часть экспертов уверена, что даже если кратер потушить, огонь возобновится при первом контакте газа с искрой.

Почему кратер всё ещё горит

Главная причина — в особенностях туркменских недр. В Каракумах метан поднимается из глубинных пластов без большого давления, но постоянно. Поэтому пламя не угасает и не взрывается — оно просто медленно, но стабильно горит.

В других странах, где встречаются выходы газа, они часто оказываются под водой или в болотистой местности, где горение невозможно. А в сухой пустыне, где осадков почти нет, условия для вечного факела идеальны.

Насколько он опасен для природы

Несмотря на устрашающий вид, Дарваза не представляет серьёзной угрозы для экологии. При горении метана выделяется в основном углекислый газ и водяной пар, без токсичных примесей. Это примерно то же, что горение газа на кухонной плите или факеле нефтяной вышки.

Если же огонь потушить, метан начнёт бесконтрольно выходить наружу, а этот газ куда вреднее для атмосферы, чем продукт его горения. Поэтому учёные считают, что в нынешнем виде кратер безопаснее, чем без огня.

Можно ли потушить кратер

Теоретически — да. Практически — бессмысленно. Любой метод тушения, будь то засыпка песком, заливание пеной или даже бетонирование, даст лишь временный эффект. Газ продолжит поступать, и новый источник возгорания снова превратит воронку в огненную ловушку.

Некогда в Узбекистане применяли даже направленный ядерный взрыв, чтобы остановить горение скважины Урта-Булак. Но в Дарвазе давление газа слишком низкое — подобные меры просто не сработают.

Таким образом, попытка потушить "Врата ада" скорее создаст дополнительные риски, чем решит проблему.

Сравнение природных феноменов

Объект Страна Тип газа Срок горения Особенности Кратер Дарваза Туркменистан Метан 53 года Низкое давление, стабильное горение Гора Янардаг Азербайджан Метан 700+ лет Историческое место паломничества Скважина Урта-Булак Узбекистан Газовый фонтан 3 года Потушена ядерным методом

Как видно, явление не уникально: подобные природные "вечные факелы" существуют и в других странах, но именно Дарваза стала самым известным символом этой стихии.

Как извлечь пользу из "Врат ада"

Поскольку потушить кратер нецелесообразно, эксперты предлагают обратить его в туристический объект. Идея проста — превратить природное чудо в источник дохода.

Вокруг Дарвазы можно развивать инфраструктуру: смотровые площадки, отели, кафе, кемпинги, сувенирные лавки. Подобный опыт успешно реализован, например, на Гавайях у вулкана Килауэа. Туристы готовы платить, чтобы увидеть "живое пламя Земли".

Такой подход поможет и экономике региона, и международному имиджу страны. "Врата ада" уже стали визитной карточкой Туркменистана — осталось лишь грамотно использовать этот интерес.

Ошибки, которые могут стоить дорого

Тушить кратер полностью → может вызвать накопление метана → возможен взрыв.

Альтернатива: контролировать поток газа и использовать его в энергетических целях. Игнорировать состояние кратера → постепенное расширение воронки → угроза туристам.

Альтернатива: укрепление краёв и мониторинг геологами. Запретить туризм → потеря потенциальных доходов.

Альтернатива: развивать экотуризм под контролем специалистов.

А что если пламя всё-таки угаснет

Если газовые потоки иссякнут, кратер постепенно остынет. Тогда его можно будет исследовать изнутри — изучить состав пород, форму полости, определить, сколько лет длилось горение. Возможно, он превратится в естественный музей геологии и энергетики, напоминая о мощи природных ресурсов.

Плюсы и минусы горящего кратера

Плюсы Минусы Природная достопримечательность Потенциальная опасность при обрушениях Безвредность для атмосферы Сложность контроля за газом Туристический потенциал Отдалённость от крупных городов

FAQ

Как добраться до кратера Дарваза?

От Ашхабада до кратера около 260 км. Обычно туристы добираются на внедорожниках или в составе экскурсионных групп.

Можно ли подходить близко к краю?

Нет. Из-за осыпающихся пород и высокой температуры безопасная дистанция — не менее 10 метров.

Сколько стоит тур к "Вратам ада"?

Средняя стоимость однодневной экскурсии — от 150 до 250 долларов, включая трансфер и питание.

Мифы и правда

Миф: кратер — след падения метеорита.

Правда: он образовался при провале буровой установки.

Миф: внутри горит нефть.

Правда: горит метан, природный газ.

Миф: огонь невозможно потушить из-за проклятия.

Правда: просто слишком стабильный источник газа.

Три интересных факта

Пламя видно с высоты более 10 км — пилоты самолётов часто отмечают светящийся круг внизу. Температура в центре кратера превышает 1000 °C. Вокруг воронки формируется особый микроклимат — даже ночью температура воздуха выше, чем в остальной пустыне.

Исторический контекст

С древности люди почитали огонь как символ вечности. В Персии существовали храмы вечного пламени, горевшего от природных источников газа. Возможно, Дарваза — современное воплощение этой древней традиции, напоминание о связи человека с природой.