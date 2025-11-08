Антарктида замерзла навсегда: откуда берётся снег в месте, где небо никогда не плачет дождём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:37
Наука

Антарктида — край, где царят холод, ветер и безмолвие. Этот материк поражает парадоксом: несмотря на километры снежных равнин, он считается самым засушливым местом на планете. По меркам метеорологии Антарктида — настоящая пустыня. В её сердце осадки практически не выпадают уже тысячи лет. Но если дождя и снега там почти нет, то откуда же взялись эти вечные снежные поля?

Антарктида
Фото: commons.wikimedia.org by ravas51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Антарктида

Белая пустыня: где снег не падает тысячелетиями

По данным метеостанций, центральная часть Антарктиды — огромная зона площадью около пяти миллионов квадратных километров — не видела свежих осадков уже многие тысячелетия. Здесь воздух настолько холодный и сухой, что влагу просто не из чего конденсировать. Несмотря на это, материк покрыт колоссальными толщами снега и льда.

Главный секрет — в том, что этот снежный покров не нов, а древен. Большая его часть — это остатки снега, выпавшего ещё тысячи лет назад. Осадки, накопленные в прошлые эпохи, не тают: мороз удерживает их вечно. Именно поэтому антарктический лёд так интересен учёным — в его слоях заключена история климата Земли.

Конденсат: как рождается антарктический снег

Даже в условиях крайней сухости воздух над Антарктидой содержит минимальное количество влаги. Этой влаги достаточно, чтобы в течение веков происходил процесс микроконденсации. Мельчайшие частицы пара, оседая на кристаллах льда и снежных зёрнах, постепенно наращивают снежный покров.

Этот процесс медленный, почти незаметный, но постоянный. Сотни и тысячи лет он создавал миллиметр за миллиметром плотный слой снега, превращая его в массивные ледяные пласты.

Где снег исчез

Есть в Антарктиде и противоположные места — так называемые сухие долины. Это участки общей площадью около миллиона квадратных километров, где нет ни снега, ни льда. Ветер выдувает всё до последней снежинки, а редкие кристаллы влаги испаряются, не успевая осесть.

Здесь, среди каменных холмов и ледяных теней, археологи находят мумифицированные останки древних млекопитающих и птиц. Сухость и холод сохраняют их веками, словно в естественной морозильной камере.

Роль ветра и прибрежных осадков

Внутри континента ветер может достигать рекордных скоростей — до 90 м/с. Он словно гигантский вентилятор перераспределяет снег, унося его с побережья вглубь материка.

Прибрежная зона Антарктиды получает до 300 мм осадков в год — это много для местных условий. Там снег действительно выпадает, а потом ветром переносится на сотни километров, формируя ледники, которые медленно сползают к океану.

По данным станции "Восток", в центре континента осадков всего около 15 мм в год. Но за тысячи лет даже такое количество превращается в многометровые сугробы и ледовые щиты.

Сравнение климатических зон Антарктиды

Зона Среднегодовые осадки Особенности
Центральная ≈ 15 мм Почти нет осадков, сухой воздух, экстремальные морозы
Прибрежная ≈ 300 мм Больше влаги, перенос снега ветром
Сухие долины 0 мм Полное отсутствие снега и льда

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что Антарктида покрыта свежим снегом.
    Последствие: неверное понимание климатических процессов.
    Альтернатива: помнить, что большая часть льда — древнего происхождения.

  • Ошибка: думать, что снег образуется только при осадках.
    Последствие: недооценка роли конденсата и ветров.
    Альтернатива: учитывать микроконденсацию и перераспределение снега.

А что если миллионы лет назад шёл снег

Учёные допускают, что когда климат Земли был теплее, над Антарктидой действительно выпадали регулярные осадки. Смена климатических эпох привела к похолоданию и высушиванию атмосферы. Возможно, когда-то здесь шли обильные снегопады, а нынешние ледяные массивы — это их застывшее наследие.

Плюсы и минусы антарктического климата для науки

Плюсы Минусы
Лёд сохраняет древние данные о климате Экстремальные условия исследований
Низкая биологическая активность — меньше искажений проб Сложная логистика и высокая стоимость экспедиций

Интересные факты

  1. Снег в Антарктиде не тает даже летом — температура редко поднимается выше -20 °C.

  2. Толщина ледяного покрова местами превышает 4 км.

  3. Самое сухое место на материке — Долина Мак-Мердо, где не выпадало осадков более 2 млн лет.

Исторический контекст

Первые экспедиции начала XX века называли Антарктиду "белой пустыней". Лишь с появлением современных станций вроде "Восток" и "Конкордия" стало ясно, что этот материк хранит климатическую летопись всей планеты. Из ледяных кернов учёные читают историю атмосферы Земли длиной в сотни тысяч лет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
