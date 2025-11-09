Нобелевская модель под угрозой: новое исследование опровергает ускорение Вселенной

Долгое время считалось, что наша Вселенная не просто растёт, а делает это всё быстрее. Именно на этой идее в 2011 году была построена Нобелевская теория ускоряющегося расширения космоса — открытие, перевернувшее современную астрономию. Но новые наблюдения заставляют пересмотреть привычную картину. Исследование южнокорейских учёных показало: темная энергия, которая, как считалось, толкала галактики друг от друга, может ослабевать. А значит, само расширение Вселенной постепенно замедляется.
В 1990-х годах астрономы, изучая сверхновые типа Ia, заметили, что далекие галактики удаляются быстрее, чем ожидалось. Это открытие стало основой модели ΛCDM (лямбда-холодная тёмная материя), где "лямбда" символизирует загадочную силу — тёмную энергию. Она якобы заполняет всё пространство и "расталкивает" галактики.
За это открытие учёные Сaul Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рис получили Нобелевскую премию. Модель ΛCDM стала стандартом в космологии и десятилетиями считалась неоспоримой.
"Новые наблюдения ставят под вопрос Нобелевскую модель ускоряющейся Вселенной", — отметила автор исследования Екатерина Морозова.
Учёные из Сеульского национального университета пересмотрели данные о более чем 300 галактиках, где наблюдались сверхновые типа Ia. Они обнаружили, что яркость таких вспышек зависит от возраста звезды, из которой они образуются. Молодые сверхновые оказываются немного тусклее, чем старые, а это означает, что расстояния до них ранее измерялись с погрешностью.
Когда исследователи скорректировали эти данные, оказалось, что прежние выводы об ускоренном расширении могут быть ошибочными. Новая картина показывает: космос действительно расширяется, но скорость этого процесса снижается.
|Модель
|Основная идея
|Поведение Вселенной
|ΛCDM (Нобелевская)
|Тёмная энергия постоянна, ускорение растёт
|Галактики разбегаются всё быстрее
|Новая модель (Южная Корея)
|Тёмная энергия ослабевает
|Расширение замедляется, баланс приближается
Результаты удивительным образом совпали с измерениями проекта DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), который изучает крупномасштабную структуру Вселенной через анализ света миллионов галактик. DESI уже ранее намекал на то, что ускорение не столь велико, как предполагалось.
Если тёмная энергия действительно слабеет, то будущее Вселенной может оказаться совсем иным, чем считалось. В рамках старой модели всё пространство должно было разлетаться бесконечно, превращая галактики в "острова" одиночества. Но если процесс замедляется, Вселенная может вступить в фазу равновесия — когда гравитация и тёмная энергия уравновесят друг друга.
Некоторые астрофизики уже обсуждают, что в очень далёком будущем расширение может вовсе остановиться, а затем смениться сжатием — возвращением к плотному состоянию, подобному тому, с которого всё началось.
Если новые расчёты верны, это будет самым крупным пересмотром космологических представлений за последние четверть века. Тогда привычная модель ΛCDM потеряет статус универсальной. Учёным придётся искать альтернативу — новую физику, объясняющую изменяющееся поведение тёмной энергии.
Замедление расширения не означает конца света. Для человека это никак не ощутимо: речь идёт о процессах, происходящих в течение миллиардов лет. Однако для науки это открывает совершенно новый горизонт — возможность понять, что на самом деле управляет эволюцией космоса.
|Плюсы
|Минусы
|Совпадает с наблюдениями DESI
|Требует пересмотра всей космологической теории
|Объясняет несоответствия в данных сверхновых
|Нет точного механизма ослабления
|Даёт новое понимание баланса сил во Вселенной
|Увеличивает неопределённость в прогнозах будущего
Потому что сверхновые типа Ia выглядели тусклее, чем ожидалось, что интерпретировали как их быстрое удаление.
Это гипотетическая форма энергии, заполняющая пространство и ответственная за ускорение расширения Вселенной.
Теоретически гравитация может начать брать верх, и через триллионы лет Вселенная может начать сжиматься.
Первые догадки о расширении появились ещё в 1920-х, когда Эдвин Хаббл доказал, что галактики удаляются друг от друга. Позднее появилась идея ускорения, за которую учёные получили Нобелевскую премию. Теперь история делает новый виток: возможно, нас ждёт эпоха, когда космос перестаёт мчаться вперёд и начинает замедляться, сохраняя внутренний баланс сил.
Новое исследование южнокорейских астрономов поставило под сомнение представление о постоянно ускоряющемся расширении Вселенной. После уточнения данных о сверхновых типа Ia выяснилось, что их светимость зависит от возраста звёзд, породивших взрывы. Когда это влияние учли, оказалось: ускорение космоса замедляется, а тёмная энергия — теряет силу.
Если выводы подтвердятся, человечество столкнётся с пересмотром одной из главных космологических теорий последних десятилетий. Вместо бесконечного ускорения, предсказывавшего "разрыв Вселенной", нас, возможно, ждёт эпоха равновесия — когда космос перестанет стремительно разбегаться и начнёт медленно успокаиваться.
"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.