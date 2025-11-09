Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подарок, который вернул силы: Лолита спасла Люсю Чеботину после изнурительных гастролей
Обман без намерения: животные действуют по программе, которую мы принимаем за коварство
Технология из блокбастеров стала реальностью: этот лазер режет материалы без нагрева
Горячие источники России будят зиму: регионы, где пар сильнее мороза
Освежите ванную за два дня: 5 простых идей, которые полностью изменят интерьер без ремонта
Тайна мягких кексов без яиц раскрыта: эти ингредиенты берут на себя всю работу
Ценовой сговор маркетплейсов становится реальностью: рост тарифов Ozon может дать старт общей гонке цен
Нелегальный груз? Великобритания покупает российские товары — какие последствия ждут нарушителей
Вещи-вампиры есть в каждом доме: они крадут сон и силы, пока их не уберут

Опасная встреча: как близко астероид Апофис пройдёт от Земли и стоит ли бояться

Наука

Астероид 99942 Апофис — один из самых известных и обсуждаемых космических объектов XXI века. После его открытия в 2004 году появились предположения о возможном столкновении с Землёй, породив волну паники и апокалиптических прогнозов. Однако современные расчёты показали: опасности нет, но событие 2029 года всё равно станет историческим — настолько близкого пролёта крупного астероида человечество ещё не наблюдало.

Квазилуна рядом с Землёй
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квазилуна рядом с Землёй

Космический странник с древним именем

Апофис — каменистый астероид класса S, образовавшийся около 4,6 миллиарда лет назад, в ранней эпохе формирования Солнечной системы. Он состоит из силикатов с примесью никеля и железа, имеет вытянутую форму и, вероятно, состоит из двух крупных фрагментов.

"Рекордное сближение 13 апреля 2029 года войдёт в историю астрономии, но не станет катастрофой", — подчеркнула автор проекта Виктория Кутузова.

Название небесное тело получило в честь древнеегипетского змея Апопа — символа хаоса и разрушения. Тем не менее, никакой мистики в этом нет: традиция называть астероиды именами мифологических персонажей существует уже более века.

Когда и как всё произойдёт

13 апреля 2029 года Апофис пролетит на расстоянии около 31 000 километров от поверхности Земли — ближе, чем орбиты большинства спутников. Для сравнения, это всего лишь 1/10 расстояния до Луны. В этот момент астероид можно будет увидеть даже невооружённым глазом в южных регионах Европы, Африки и Азии.

По расчётам NASA, Апофис пройдёт мимо нашей планеты со скоростью около 30 км/с. Хотя расстояние кажется крошечным по космическим меркам, оно всё же безопасно: риск столкновения полностью исключён как в 2029, так и в 2036 и 2068 годах.

Что бы случилось при столкновении

Размеры Апофиса — около 370 метров в диаметре и до 450 метров в длину. Если бы он упал на Землю, мощность взрыва составила бы примерно 1000 мегатонн — в 60 тысяч раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму.

При гипотетическом ударе:

  • диаметр кратера достиг бы почти 6 километров;
  • в радиусе 300 км не осталось бы построек;
  • при падении в океан возникло бы цунами высотой до 100 метров.

Однако эти сценарии останутся в сфере моделирования — уточнённые орбитальные данные полностью исключают угрозу.

Параметры

Параметр Значение
Диаметр ~370 м
Масса ~2,7x10¹⁰ кг
Плотность ~3,3 г/см³
Период обращения ~323 суток
Расстояние при сближении ~31 000 км
Температура поверхности ~-3 °C

Зачем его продолжают изучать

Астероид Апофис интересен не только возможностью наблюдения, но и как уникальная лаборатория для изучения состава и структуры околоземных тел.

Астрономы рассчитывают использовать его пролёт для

  • уточнения моделей движения астероидов под действием солнечного излучения (эффект Ярковского);
  • изучения внутреннего строения и плотности вещества;
  • тестирования технологий космической защиты Земли от потенциально опасных объектов.

Наблюдения 2021 года с использованием радиолокационных станций NASA позволили значительно улучшить орбитальные модели. Эти данные стали основой для полной переоценки рисков и показали, что Апофис пролетит безопасно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что Апофис столкнётся с Землёй.
  • Последствие: распространение паники и ложных новостей.
  • Альтернатива: опираться на данные NASA и Европейского космического агентства.
  • Ошибка: считать, что наблюдения завершены.
  • Последствие: недооценка научной ценности события.
  • Альтернатива: продолжать мониторинг, ведь близкое сближение даёт уникальные возможности.
  • Ошибка: полагать, что астероид будет виден только через телескоп.
  • Последствие: пропустить одно из самых ярких астрономических явлений десятилетия.
  • Альтернатива: заранее подготовиться к наблюдениям — событие можно будет увидеть невооружённым глазом.

Плюсы и минусы сближения

Плюсы Минусы
Уникальная возможность изучения астероида Потенциальные ложные тревоги в СМИ
Возможность наблюдать явление с Земли Необходимость постоянного контроля траектории
Развитие технологий защиты Земли Риск переоценки научных данных непрофессионалами

Интересные факты

  1. Апофис открылся случайно — во время поиска других объектов в 2004 году.
  2. После первых расчётов он получил 4 балла по Туринской шкале — рекордный уровень опасности.
  3. Во время пролёта 2029 года астероид пройдёт ближе к Земле, чем некоторые спутники связи.

Исторический контекст

Когда астрономы Китт-Пика впервые зафиксировали Апофис, вероятность его столкновения оценивалась в 2,7%. Эта цифра вызвала тревогу, и объект мгновенно стал сенсацией. Позднейшие наблюдения, в том числе из Австралии, позволили уточнить орбиту и снять астероид с "чёрного списка".

Сегодня Апофис изучается как часть программы Planetary Defense — инициативы NASA по защите планеты от опасных небесных тел. Пролёт 2029 года станет генеральной репетицией для будущих миссий, которые будут отслеживать потенциально угрожающие объекты с точностью до километра.

Астероид Апофис больше не представляет угрозы для Земли — 13 апреля 2029 года он просто пролетит на безопасном расстоянии, став редчайшим зрелищем для астрономов и любителей космоса. Это событие позволит человечеству не бояться катастроф, а получить бесценные данные о строении и поведении околоземных тел.

Сближение Апофиса станет не концом света, а важным шагом в изучении астероидов и развитии технологий защиты планеты. Впервые за историю наблюдений крупный астероид подойдёт так близко — и мы сможем увидеть его своими глазами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Античность не ушла под воду: руины на суше, амфоры на дне — маршрут, который переворачивает отпуск
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Кошка даже не поймёт, что произошло: уши чистятся сами, если знать этот приём с массажем
Голод как допинг: спортсмен проверил прерывистое питание и получил неожиданный результат
Секрет уютного вечера спрятан в духовке: простая выпечка со вкусом сыра и злаков
Когда экран оживает: эти пять пар из сериалов заставили поверить в любовь даже скептиков
Скрытые кошачьи страхи: эти 9 повседневных звуков вызывают у питомцев стресс и паническое бегство
Тропический лентяй, который просыпается под ёлку: тайны рождественского цветка
Роскошь не спешит на батарейки: как Bentley решила продлить жизнь бензину вопреки трендам
Роскошь без ценника: домашние ванны, которые превращают обычный вечер в сказку для тела
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.