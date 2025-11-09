Опасная встреча: как близко астероид Апофис пройдёт от Земли и стоит ли бояться

Астероид 99942 Апофис — один из самых известных и обсуждаемых космических объектов XXI века. После его открытия в 2004 году появились предположения о возможном столкновении с Землёй, породив волну паники и апокалиптических прогнозов. Однако современные расчёты показали: опасности нет, но событие 2029 года всё равно станет историческим — настолько близкого пролёта крупного астероида человечество ещё не наблюдало.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Квазилуна рядом с Землёй

Космический странник с древним именем

Апофис — каменистый астероид класса S, образовавшийся около 4,6 миллиарда лет назад, в ранней эпохе формирования Солнечной системы. Он состоит из силикатов с примесью никеля и железа, имеет вытянутую форму и, вероятно, состоит из двух крупных фрагментов.

"Рекордное сближение 13 апреля 2029 года войдёт в историю астрономии, но не станет катастрофой", — подчеркнула автор проекта Виктория Кутузова.

Название небесное тело получило в честь древнеегипетского змея Апопа — символа хаоса и разрушения. Тем не менее, никакой мистики в этом нет: традиция называть астероиды именами мифологических персонажей существует уже более века.

Когда и как всё произойдёт

13 апреля 2029 года Апофис пролетит на расстоянии около 31 000 километров от поверхности Земли — ближе, чем орбиты большинства спутников. Для сравнения, это всего лишь 1/10 расстояния до Луны. В этот момент астероид можно будет увидеть даже невооружённым глазом в южных регионах Европы, Африки и Азии.

По расчётам NASA, Апофис пройдёт мимо нашей планеты со скоростью около 30 км/с. Хотя расстояние кажется крошечным по космическим меркам, оно всё же безопасно: риск столкновения полностью исключён как в 2029, так и в 2036 и 2068 годах.

Что бы случилось при столкновении

Размеры Апофиса — около 370 метров в диаметре и до 450 метров в длину. Если бы он упал на Землю, мощность взрыва составила бы примерно 1000 мегатонн — в 60 тысяч раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму.

При гипотетическом ударе:

диаметр кратера достиг бы почти 6 километров;

в радиусе 300 км не осталось бы построек;

при падении в океан возникло бы цунами высотой до 100 метров.

Однако эти сценарии останутся в сфере моделирования — уточнённые орбитальные данные полностью исключают угрозу.

Параметры

Параметр Значение Диаметр ~370 м Масса ~2,7x10¹⁰ кг Плотность ~3,3 г/см³ Период обращения ~323 суток Расстояние при сближении ~31 000 км Температура поверхности ~-3 °C

Зачем его продолжают изучать

Астероид Апофис интересен не только возможностью наблюдения, но и как уникальная лаборатория для изучения состава и структуры околоземных тел.

Астрономы рассчитывают использовать его пролёт для

уточнения моделей движения астероидов под действием солнечного излучения (эффект Ярковского);

изучения внутреннего строения и плотности вещества;

тестирования технологий космической защиты Земли от потенциально опасных объектов.

Наблюдения 2021 года с использованием радиолокационных станций NASA позволили значительно улучшить орбитальные модели. Эти данные стали основой для полной переоценки рисков и показали, что Апофис пролетит безопасно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: думать, что Апофис столкнётся с Землёй.

думать, что Апофис столкнётся с Землёй. Последствие: распространение паники и ложных новостей.

распространение паники и ложных новостей. Альтернатива: опираться на данные NASA и Европейского космического агентства.

опираться на данные NASA и Европейского космического агентства. Ошибка: считать, что наблюдения завершены.

считать, что наблюдения завершены. Последствие: недооценка научной ценности события.

недооценка научной ценности события. Альтернатива: продолжать мониторинг, ведь близкое сближение даёт уникальные возможности.

продолжать мониторинг, ведь близкое сближение даёт уникальные возможности. Ошибка: полагать, что астероид будет виден только через телескоп.

полагать, что астероид будет виден только через телескоп. Последствие: пропустить одно из самых ярких астрономических явлений десятилетия.

пропустить одно из самых ярких астрономических явлений десятилетия. Альтернатива: заранее подготовиться к наблюдениям — событие можно будет увидеть невооружённым глазом.

Плюсы и минусы сближения

Плюсы Минусы Уникальная возможность изучения астероида Потенциальные ложные тревоги в СМИ Возможность наблюдать явление с Земли Необходимость постоянного контроля траектории Развитие технологий защиты Земли Риск переоценки научных данных непрофессионалами

Интересные факты

Апофис открылся случайно — во время поиска других объектов в 2004 году. После первых расчётов он получил 4 балла по Туринской шкале — рекордный уровень опасности. Во время пролёта 2029 года астероид пройдёт ближе к Земле, чем некоторые спутники связи.

Исторический контекст

Когда астрономы Китт-Пика впервые зафиксировали Апофис, вероятность его столкновения оценивалась в 2,7%. Эта цифра вызвала тревогу, и объект мгновенно стал сенсацией. Позднейшие наблюдения, в том числе из Австралии, позволили уточнить орбиту и снять астероид с "чёрного списка".

Сегодня Апофис изучается как часть программы Planetary Defense — инициативы NASA по защите планеты от опасных небесных тел. Пролёт 2029 года станет генеральной репетицией для будущих миссий, которые будут отслеживать потенциально угрожающие объекты с точностью до километра.

Астероид Апофис больше не представляет угрозы для Земли — 13 апреля 2029 года он просто пролетит на безопасном расстоянии, став редчайшим зрелищем для астрономов и любителей космоса. Это событие позволит человечеству не бояться катастроф, а получить бесценные данные о строении и поведении околоземных тел.

Сближение Апофиса станет не концом света, а важным шагом в изучении астероидов и развитии технологий защиты планеты. Впервые за историю наблюдений крупный астероид подойдёт так близко — и мы сможем увидеть его своими глазами.