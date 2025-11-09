Опасная встреча: как близко астероид Апофис пройдёт от Земли и стоит ли бояться

Астероид 99942 Апофис — один из самых известных и обсуждаемых космических объектов XXI века. После его открытия в 2004 году появились предположения о возможном столкновении с Землёй, породив волну паники и апокалиптических прогнозов. Однако современные расчёты показали: опасности нет, но событие 2029 года всё равно станет историческим — настолько близкого пролёта крупного астероида человечество ещё не наблюдало.
Апофис — каменистый астероид класса S, образовавшийся около 4,6 миллиарда лет назад, в ранней эпохе формирования Солнечной системы. Он состоит из силикатов с примесью никеля и железа, имеет вытянутую форму и, вероятно, состоит из двух крупных фрагментов.
"Рекордное сближение 13 апреля 2029 года войдёт в историю астрономии, но не станет катастрофой", — подчеркнула автор проекта Виктория Кутузова.
Название небесное тело получило в честь древнеегипетского змея Апопа — символа хаоса и разрушения. Тем не менее, никакой мистики в этом нет: традиция называть астероиды именами мифологических персонажей существует уже более века.
13 апреля 2029 года Апофис пролетит на расстоянии около 31 000 километров от поверхности Земли — ближе, чем орбиты большинства спутников. Для сравнения, это всего лишь 1/10 расстояния до Луны. В этот момент астероид можно будет увидеть даже невооружённым глазом в южных регионах Европы, Африки и Азии.
По расчётам NASA, Апофис пройдёт мимо нашей планеты со скоростью около 30 км/с. Хотя расстояние кажется крошечным по космическим меркам, оно всё же безопасно: риск столкновения полностью исключён как в 2029, так и в 2036 и 2068 годах.
Размеры Апофиса — около 370 метров в диаметре и до 450 метров в длину. Если бы он упал на Землю, мощность взрыва составила бы примерно 1000 мегатонн — в 60 тысяч раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Однако эти сценарии останутся в сфере моделирования — уточнённые орбитальные данные полностью исключают угрозу.
|Параметр
|Значение
|Диаметр
|~370 м
|Масса
|~2,7x10¹⁰ кг
|Плотность
|~3,3 г/см³
|Период обращения
|~323 суток
|Расстояние при сближении
|~31 000 км
|Температура поверхности
|~-3 °C
Астероид Апофис интересен не только возможностью наблюдения, но и как уникальная лаборатория для изучения состава и структуры околоземных тел.
Наблюдения 2021 года с использованием радиолокационных станций NASA позволили значительно улучшить орбитальные модели. Эти данные стали основой для полной переоценки рисков и показали, что Апофис пролетит безопасно.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная возможность изучения астероида
|Потенциальные ложные тревоги в СМИ
|Возможность наблюдать явление с Земли
|Необходимость постоянного контроля траектории
|Развитие технологий защиты Земли
|Риск переоценки научных данных непрофессионалами
Когда астрономы Китт-Пика впервые зафиксировали Апофис, вероятность его столкновения оценивалась в 2,7%. Эта цифра вызвала тревогу, и объект мгновенно стал сенсацией. Позднейшие наблюдения, в том числе из Австралии, позволили уточнить орбиту и снять астероид с "чёрного списка".
Сегодня Апофис изучается как часть программы Planetary Defense — инициативы NASA по защите планеты от опасных небесных тел. Пролёт 2029 года станет генеральной репетицией для будущих миссий, которые будут отслеживать потенциально угрожающие объекты с точностью до километра.
Астероид Апофис больше не представляет угрозы для Земли — 13 апреля 2029 года он просто пролетит на безопасном расстоянии, став редчайшим зрелищем для астрономов и любителей космоса. Это событие позволит человечеству не бояться катастроф, а получить бесценные данные о строении и поведении околоземных тел.
Сближение Апофиса станет не концом света, а важным шагом в изучении астероидов и развитии технологий защиты планеты. Впервые за историю наблюдений крупный астероид подойдёт так близко — и мы сможем увидеть его своими глазами.
