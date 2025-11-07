Сим-карта под контролем: зачем на самом деле нужен период охлаждения после роуминга

Ограничение связи может быть связано с проверкой активности абонентов, находившихся за рубежом, и вопросами безопасности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ смартфон

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России планируется ввести 24-часовой "период охлаждения" для сим-карт, во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС, если абоненты находились в международном роуминге или их сим-карта была неактивна более 72 часов.

Букштейн отметил, что пока нет официальных заявлений от операторов и регуляторов, и обсуждение инициативы остается на уровне предположений. Он допустил, что мера может быть связана с контролем использования связи после поездок за границу и анализом коммуникаций, представляющих интерес с точки зрения безопасности.

"Такие ограничения могут вводиться для анализа активности абонентов, которые находились в роуминге и могли использовать связь в небезопасных целях. В условиях текущей обстановки власти могут посчитать такие меры необходимыми, но затронуть они должны небольшое число пользователей", — пояснил Букштейн.

Он добавил, что временные перебои связи уже случались во время атак беспилотников, когда мобильные сети могли использоваться для наведения на цели. По словам эксперта, причины подобных мер не всегда публично разъясняются, но их смысл понятен специалистам отрасли.

"Если абонент не представляет интереса для служб безопасности, никаких ограничений для него вводить не должны. А тем, кто контролирует телекоммуникационные системы, очевидно, зачем принимаются такие решения, даже если об этом не сообщается открыто", — заключил Букштейн.