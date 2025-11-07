Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы не растут? Вот что японцы делают иначе — секреты ухода, о которых никто не говорит
Древний Рим раскрывает свои тайны: раскопан бассейн, рядом с которым скрывается загадочная аномалия
Три копеечных предмета сделают кота счастливее дорогого корма: проверьте свою квартиру
Дата на правах решает судьбу водителя: как не оказаться вне закона из-за просрочки и бюрократии
Один перекус — и можно вызывать скорую: кому противопоказана шаурма
Плодородие уходит сквозь пальцы: почему земля перестала плодоносить и как это исправить
Логистические хитрости для доставки деликатесов: как краб из Мурманска покоряет китайский рынок
Шокирующее убийство криптомошенника Романа Новака в ОАЭ: что скрывает его блестящая биография
Когда тело само становится тренажёром: эта тренировка раскрывает потенциал дельт

Сим-карта под контролем: зачем на самом деле нужен период охлаждения после роуминга

1:56
Наука

Ограничение связи может быть связано с проверкой активности абонентов, находившихся за рубежом, и вопросами безопасности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

смартфон
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
смартфон

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России планируется ввести 24-часовой "период охлаждения" для сим-карт, во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС, если абоненты находились в международном роуминге или их сим-карта была неактивна более 72 часов.

Букштейн отметил, что пока нет официальных заявлений от операторов и регуляторов, и обсуждение инициативы остается на уровне предположений. Он допустил, что мера может быть связана с контролем использования связи после поездок за границу и анализом коммуникаций, представляющих интерес с точки зрения безопасности.

"Такие ограничения могут вводиться для анализа активности абонентов, которые находились в роуминге и могли использовать связь в небезопасных целях. В условиях текущей обстановки власти могут посчитать такие меры необходимыми, но затронуть они должны небольшое число пользователей", — пояснил Букштейн.

Он добавил, что временные перебои связи уже случались во время атак беспилотников, когда мобильные сети могли использоваться для наведения на цели. По словам эксперта, причины подобных мер не всегда публично разъясняются, но их смысл понятен специалистам отрасли.

"Если абонент не представляет интереса для служб безопасности, никаких ограничений для него вводить не должны. А тем, кто контролирует телекоммуникационные системы, очевидно, зачем принимаются такие решения, даже если об этом не сообщается открыто", — заключил Букштейн.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Дата на правах решает судьбу водителя: как не оказаться вне закона из-за просрочки и бюрократии
Один перекус — и можно вызывать скорую: кому противопоказана шаурма
Плодородие уходит сквозь пальцы: почему земля перестала плодоносить и как это исправить
Логистические хитрости для доставки деликатесов: как краб из Мурманска покоряет китайский рынок
Шокирующее убийство криптомошенника Романа Новака в ОАЭ: что скрывает его блестящая биография
Когда тело само становится тренажёром: эта тренировка раскрывает потенциал дельт
Разглаживаем мимические линии за 7 минут: простой метод, который изменит ваше лицо
Тихие гости из бездны: доказательства, что мы не одни даже в собственной Солнечной системе
ФНС идет по следу скрытых доходов: кого ждут новые проверки и штрафы
Идеальный порядок, которому позавидует свекровь: как организовать холодильник раз и навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.