Поглотит раздувшаяся звезда? Что ждёт Землю, когда Солнце станет красным гигантом через 5 млрд лет

6:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Университетского колледжа Лондона и Университета Уорика опубликовали исследование, способное охладить пыл любого оптимиста: через пять миллиардов лет Солнце, исчерпав свой запас водорода, превратится в огромного красного гиганта, который поглотит или разорвёт Землю.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Выброс плазмы из солнечной короны

Работа, вышедшая в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, основана на наблюдениях полумиллиона звёзд, уже вступивших в фазу "пост-главной последовательности" — стадии, когда светило медленно умирает, расширяясь и охлаждаясь.

Учёные пришли к выводу: то, что ждёт нас, — не мгновенный взрыв, а долгий астрономический шепот - процесс, растянутый на миллиарды лет, когда само пространство и время медленно перестраиваются под дыхание умирающего Солнца.

Красный гигант: как звезда умирает

Сегодня Солнце — звезда главной последовательности, где силы гравитации уравновешиваются энергией термоядерного синтеза: водород превращается в гелий, выделяя свет и тепло.

Но когда топливо иссякнет, баланс нарушится.

Ядро сожмётся, нагреется, и в нём начнётся синтез гелия в углерод.

Внешние слои, наоборот, вздуются, и Солнце увеличится примерно в 200 раз по сравнению с нынешним размером.

Это явление известно как приливное разрушение.

Если расчёты верны, Земля, возможно, не доживёт до конца превращения Солнца - её орбита постепенно сузится, и планета исчезнет в пылающих слоях звезды.

Путь к гибели: следы звёзд, пожиравших свои планеты

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи изучили около 15 000 аномалий в яркости звёзд - крошечных спадов света, вызванных прохождением планет по орбите.

Они нашли 130 гигантских планет, вращающихся вокруг звёзд, которые уже начали превращаться в красных гигантов, — 33 из них ранее не были известны.

Результаты оказались тревожными: у стареющих звёзд планеты вблизи центра системы встречаются вдвое реже, чем у молодых.

Это значит, что звёзды действительно "пожирают" свои спутники — процесс, который через миллиарды лет ожидает и нашу Солнечную систему.

Культурный контекст: Солнце как символ и судьба

Солнце — одно из древнейших божеств человечества.

Для египтян Ра был началом и концом времени; для майя — циклом перерождения; для современной науки — термоядерной лабораторией, питающей жизнь.

Теперь, когда мы знаем, что источник света однажды станет источником конца, астрономия превращается в миф XXI века: не религиозный, а рациональный, но столь же тревожный.

В нём нет гнева богов, но есть холодная красота физики, в которой каждая звезда проживает свой цикл рождения, расцвета и гибели.

Три факта о будущем Солнца

Через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода и станет красным гигантом. Его радиус увеличится в 200 раз, вероятно, поглотив Меркурий, Венеру и Землю. После этого звезда сбросит внешние оболочки, превратившись в белый карлик - тусклое угасшее ядро, окружённое туманом из выброшенных газов.

А что если… человечество выживет

А что если через миллиарды лет потомки людей — или их искусственные потомки — научатся перемещать планеты, меняя орбиты целых миров?

Некоторые астрофизики уже моделируют идею "миграции Земли" - постепенного отдаления от Солнца при помощи гравитационных манёвров или гигантских двигателей.

А что если жизнь к тому времени покинет Землю, но сохранится в других системах — и будет помнить свою первую звезду как легенду, как праматерь света?

Тогда Солнце станет астрономическим памятником происхождения - могилой и колыбелью в одном лице.

А что если мы ошибаемся, и даже умирающая звезда оставит место для новой формы существования — не биологической, а энергетической?

Наука пока не исключает, что жизнь может адаптироваться к условиям экстремального тепла и радиации.

Мифы и правда о судьбе Земли

Миф 1. Солнце взорвётся как сверхновая.

Нет. Масса Солнца слишком мала для взрыва сверхновой. Оно просто сбросит внешние оболочки и превратится в белый карлик.

Миф 2. Конец наступит внезапно.

Процесс займёт миллиарды лет. Расширение Солнца будет постепенным, но неизбежным.

Миф 3. Мы можем спастись, изменив климат или атмосферу.

Это не локальное изменение — речь идёт о эволюции звезды, а не планеты.

FAQ

1. Когда Солнце начнёт расширяться?

— Примерно через 4,5-5 миллиардов лет, после исчерпания запасов водорода в ядре.

2. Есть ли шанс, что Земля выживет?

— Теоретически — минимальный. Возможно, планета не будет поглощена полностью, но условия станут смертельными задолго до этого.

3. Можно ли будет переместить Землю?

— В теории — да. Существуют концепции "гравитационных буксиров" или манёвров с астероидами, которые могут отодвинуть орбиту.

4. Что будет после гибели Солнца?

— Останется белый карлик — плотное угасшее ядро, которое будет светиться ещё триллионы лет.

5. Почему исследование важно сейчас, если речь идёт о миллиардах лет?

— Потому что понимание жизненного цикла звёзд помогает нам осознать хрупкость условий жизни и место человечества в космической истории.