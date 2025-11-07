Пластик превратили в ресурс: в Италии создали зелёную технологию синтеза аминокислот

Учёные Университета Инсубрии (Италия) совершили шаг, который может изменить отношение к пластиковым отходам: они нашли способ превращать использованные бутылки из ПЭТ (полиэтилентерефталата) в чистые аминокислоты, востребованные в фармацевтике, косметике и пищевой промышленности.
Исследование, опубликованное в журнале ACS Catalysis, описывает новый биотехнологический процесс, который не только решает проблему загрязнения, но и создаёт экономическую ценность из отходов, фундаментальный принцип круговой биоэкономики XXI века.
Проект реализован под руководством профессоров Елены Розини и Лоредано Поллегиони в лаборатории The Protein Factory 2.0 при Университете Инсубрии. Исследователи разработали ферментативную цепочку из 12 ферментов, взятых у четырёх различных микроорганизмов, которые совместно способны:
Разрушить структуру пластика ПЭТ до его базовых мономеров;
Переработать полученные вещества через серию биохимических реакций;
Синтезировать аминокислоты L-аланин и D-аланин, чистые, стабильные и пригодные для промышленного использования.
Процесс полностью безопасен для окружающей среды: он не требует токсичных реагентов, не производит вредных побочных веществ и может быть масштабирован для промышленного применения.
"Нам удалось добиться полного преобразования ПЭТ в соединения высокой добавленной стоимости при помощи полностью "зелёного” процесса. Это показывает, что пластик может стать активом, а не отходом", — отмечает профессор Елена Розини.
Долгое время пластик был символом индустриального прогресса, а затем — экологического кризиса. Сегодня, благодаря биоинженерии, он становится ресурсом, а не врагом.
По прогнозам, к 2050 году объём мирового производства пластика превысит 33 миллиарда тонн, что создаст огромную нагрузку на экосистемы и приведёт к накоплению микро- и нанопластиков в почве, воде и даже человеческом организме.
Итальянское исследование предлагает этическую и экономическую альтернативу: использовать те же принципы природы — ферменты и микроорганизмы — для переработки созданного человеком.
Это уже не утопия, а новый тип промышленности, где отходы становятся сырьём, а учёные — архитекторами экологического будущего.
Рынок аминокислот стремительно растёт:
L-аланин оценивается в 146 миллионов долларов,
D-аланин - в 153 миллиона долларов (данные за 2024 год).
Оба вещества используются в производстве лекарств, спортивного питания, косметики и биополимеров.
Таким образом, новая технология способна объединить экологию и экономику: один килограмм использованных пластиковых бутылок может принести реальную прибыль, если переработка станет частью устойчивого биопроизводства.
12 ферментов, 4 микроорганизма.
Биосистема объединяет ферменты бактерий и грибов, которые действуют синергетически, обеспечивая полное разложение пластика.
Полностью "зелёный" процесс.
Без химических катализаторов, при комнатной температуре и в водной среде — минимум энергии и отходов.
Реальный коммерческий потенциал.
Полученные аминокислоты уже применимы в промышленности, что делает технологию не лабораторным экспериментом, а готовым биотехнологическим решением.
А что если биотехнологии позволят "добывать" ценные вещества не из земли, а из мусора?
Профессор Поллегиони называет открытие "началом новой эры", где микроорганизмы заменят нефтехимию в производстве базовых материалов.
А что если каждая пластиковая бутылка станет "биохимическим депозитом" — источником белков, аминокислот и витаминов?
Такой сценарий перевернёт принципы переработки: мусор перестанет быть затратой и станет валютой биоэкономики.
А что если этот процесс можно будет адаптировать и к другим видам пластика — ПВХ, полистиролу или полиэтилену?
Тогда глобальный рынок переработки превратится в экосистему биозаводов, где каждый грамм отходов будет иметь ценность.
Миф 1. Пластик невозможно переработать полностью.
Ошибка. Биоферменты способны расщепить молекулы ПЭТ до исходных компонентов, пригодных для нового синтеза.
Миф 2. Биотехнологии — слишком дорогие.
Новые процессы снижают энергозатраты и исключают использование токсичных веществ, делая их конкурентоспособными.
Миф 3. Это лишь лабораторный эксперимент.
Проект ProPla уже прошёл стадию масштабирования и получил поддержку фонда Fondazione Cariplo, готовясь к промышленным испытаниям.
1. Что такое ProPla?
— Это исследовательская инициатива Университета Инсубрии, направленная на превращение пластиковых отходов в биопродукты высокой стоимости.
2. Какой пластик перерабатывается?
— Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — основной материал бутылок, упаковок и текстильных волокон.
3. Что получается в итоге?
— Аминокислоты L- и D-аланин — строительные блоки белков и компонент фармацевтических и пищевых добавок.
4. Насколько безопасен процесс?
— Он проходит в водной среде при низких температурах, без токсичных реагентов — абсолютно экологичен.
5. Можно ли масштабировать технологию?
— Да, исследователи уже работают над созданием прототипа промышленного реактора.
