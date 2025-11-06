Космический корабль Shenzhou-20: тайна отложенного возвращения раскрыта — что скрывает микромусор

Китайское пилотируемое космическое агентство (CMS) неожиданно объявило о переносе возвращения космического корабля Sencsou-20, который должен был доставить на Землю экипаж и образцы микрочастиц.
Причина — подозрение на присутствие космического мусора микроразмерного масштаба внутри аппарата.
Этот инцидент стал первым случаем, когда возвращение пилотируемого корабля откладывается из-за угрозы микромусора, и ярко продемонстрировал, насколько острой становится проблема загрязнения околоземного пространства.
Sencsou-20 завершал стандартную полугодовую миссию на китайской космической станции "Тяньгун", когда инженеры зафиксировали аномалии в герметичных отсеках, предположительно вызванные микрочастицами космического мусора.
CMS заявила, что возвращение экипажа отложено "до завершения анализа воздействия и оценки рисков".
Первоначально посадка планировалась на север Китая, но новая дата не объявлена.
Это первый случай, когда подобная задержка коснулась китайской пилотируемой программы.
По данным Европейского космического агентства, вокруг Земли вращается более 36 000 крупных обломков (размером свыше 10 см) и около 130 миллионов микрочастиц, способных пробить корпус аппарата.
Микромусор — это не просто пыль, а осколки краски, кусочки солнечных панелей и обломки ракет, движущиеся со скоростью до 8 км/с. Даже частица размером с песчинку при таком ударе обладает энергией пули.
Sencsou-20 мог столкнуться с микрочастицей, которая пробила внешнее покрытие или систему датчиков. Инженеры опасаются, что даже минимальные повреждения могли повлиять на герметичность возвращаемого модуля.
Космос долгое время был символом чистоты и бесконечности, но XXI век сделал его зеркалом земных проблем.
Если в XX веке человечество соревновалось в запуске спутников, то теперь оно вынуждено соревноваться в уборке за собой.
В Китае обсуждение мусора в орбите стало частью национального дискурса.
На Форуме космического сотрудничества в Цзине До-пин президент Си Цзиньпин предложил создать международный "центр космического мусора", объединяющий китайские и арабские страны.
Этот шаг отражает стремление Китая позиционировать себя не только как космическую державу, но и как экологического лидера в орбите.
Первый случай задержки из-за микромусора.
CMS впервые отложила возвращение экипажа не по техническим или погодным причинам, а из-за угрозы загрязнения.
Экипаж остаётся на станции "Тяньгун".
Астронавты в безопасности, но будут оставаться на орбите, пока не завершится проверка корабля.
На готове — ракета Long March-2F.
Китай держит резервный корабль Sencsou и носитель на стартовой площадке космодрома Цзюцюань на случай необходимости срочной эвакуации.
А что если микромусор уже достиг критической массы, и любой новый запуск повышает риск цепной реакции?
Учёные называют это "синдромом Кесслера" - сценарием, при котором столкновение одного объекта вызывает каскад разрушений, заполняющих орбиту миллиардами обломков.
А что если задержка Sencsou-20 — не единичный случай, а начало новой эпохи, когда каждая миссия будет зависеть от космической "чистоты"?
Если не разработать международные стандарты по утилизации мусора, космос может стать непригодным для полётов на десятилетия.
А что если микрочастицы окажутся источником научных открытий?
Некоторые фрагменты содержат редкие сплавы и материалы, которые могут рассказать о старых миссиях и истории человечества в космосе.
Миф 1. Космический мусор безвреден — он просто сгорает в атмосфере.
Лишь малая часть обломков падает на Землю. Большинство остаётся на орбите и двигается с огромной скоростью.
Миф 2. Только старые спутники создают мусор.
Новые миссии тоже оставляют следы — открашенные панели, сброшенные болты, фрагменты солнечных батарей.
Миф 3. Проблема мусора решается автоматически.
Пока нет единой глобальной системы очистки. Разрабатываются лазерные установки и сетевые дроны, но всё на стадии тестов.
1. Почему возвращение отложено?
— Из-за подозрения на присутствие микромусора внутри или на корпусе корабля, что требует детальной проверки.
2. Где сейчас экипаж?
— На борту станции "Тяньгун". Состояние астронавтов стабильное, запасов хватает.
3. Когда может состояться возвращение?
— CMS не называет дату, ожидается решение после оценки рисков и инспекции с помощью робота.
4. Есть ли угроза для станции?
— Прямой угрозы нет, но повышенный уровень орбитального мусора может осложнить будущие стыковки.
5. Что делается для борьбы с мусором?
— Китай, ЕС, Япония и США развивают программы активного "захвата" обломков и совместного мониторинга орбиты под эгидой ООН.
