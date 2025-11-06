Космический корабль Shenzhou-20: тайна отложенного возвращения раскрыта — что скрывает микромусор

Китайское пилотируемое космическое агентство (CMS) неожиданно объявило о переносе возвращения космического корабля Sencsou-20, который должен был доставить на Землю экипаж и образцы микрочастиц.

Причина — подозрение на присутствие космического мусора микроразмерного масштаба внутри аппарата.

Этот инцидент стал первым случаем, когда возвращение пилотируемого корабля откладывается из-за угрозы микромусора, и ярко продемонстрировал, насколько острой становится проблема загрязнения околоземного пространства.

Микроопасность на орбите

Sencsou-20 завершал стандартную полугодовую миссию на китайской космической станции "Тяньгун", когда инженеры зафиксировали аномалии в герметичных отсеках, предположительно вызванные микрочастицами космического мусора.

CMS заявила, что возвращение экипажа отложено "до завершения анализа воздействия и оценки рисков".

Первоначально посадка планировалась на север Китая, но новая дата не объявлена.

Это первый случай, когда подобная задержка коснулась китайской пилотируемой программы.

Лавина мусора: почему это угрожает всем

По данным Европейского космического агентства, вокруг Земли вращается более 36 000 крупных обломков (размером свыше 10 см) и около 130 миллионов микрочастиц, способных пробить корпус аппарата.

Микромусор — это не просто пыль, а осколки краски, кусочки солнечных панелей и обломки ракет, движущиеся со скоростью до 8 км/с. Даже частица размером с песчинку при таком ударе обладает энергией пули.

Sencsou-20 мог столкнуться с микрочастицей, которая пробила внешнее покрытие или систему датчиков. Инженеры опасаются, что даже минимальные повреждения могли повлиять на герметичность возвращаемого модуля.

Культурный контекст: мусор нового века

Космос долгое время был символом чистоты и бесконечности, но XXI век сделал его зеркалом земных проблем.

Если в XX веке человечество соревновалось в запуске спутников, то теперь оно вынуждено соревноваться в уборке за собой.

В Китае обсуждение мусора в орбите стало частью национального дискурса.

На Форуме космического сотрудничества в Цзине До-пин президент Си Цзиньпин предложил создать международный "центр космического мусора", объединяющий китайские и арабские страны.

Этот шаг отражает стремление Китая позиционировать себя не только как космическую державу, но и как экологического лидера в орбите.

Три факта о миссии Sencsou-20

Первый случай задержки из-за микромусора.

CMS впервые отложила возвращение экипажа не по техническим или погодным причинам, а из-за угрозы загрязнения. Экипаж остаётся на станции "Тяньгун".

Астронавты в безопасности, но будут оставаться на орбите, пока не завершится проверка корабля. На готове — ракета Long March-2F.

Китай держит резервный корабль Sencsou и носитель на стартовой площадке космодрома Цзюцюань на случай необходимости срочной эвакуации.

А что если… космос станет свалкой, где нельзя летать

А что если микромусор уже достиг критической массы, и любой новый запуск повышает риск цепной реакции?

Учёные называют это "синдромом Кесслера" - сценарием, при котором столкновение одного объекта вызывает каскад разрушений, заполняющих орбиту миллиардами обломков.

А что если задержка Sencsou-20 — не единичный случай, а начало новой эпохи, когда каждая миссия будет зависеть от космической "чистоты"?

Если не разработать международные стандарты по утилизации мусора, космос может стать непригодным для полётов на десятилетия.

А что если микрочастицы окажутся источником научных открытий?

Некоторые фрагменты содержат редкие сплавы и материалы, которые могут рассказать о старых миссиях и истории человечества в космосе.

Мифы и правда о космическом мусоре

Миф 1. Космический мусор безвреден — он просто сгорает в атмосфере.

Лишь малая часть обломков падает на Землю. Большинство остаётся на орбите и двигается с огромной скоростью.

Миф 2. Только старые спутники создают мусор.

Новые миссии тоже оставляют следы — открашенные панели, сброшенные болты, фрагменты солнечных батарей.

Миф 3. Проблема мусора решается автоматически.

Пока нет единой глобальной системы очистки. Разрабатываются лазерные установки и сетевые дроны, но всё на стадии тестов.

FAQ: что известно о ситуации с Sencsou-20

1. Почему возвращение отложено?

— Из-за подозрения на присутствие микромусора внутри или на корпусе корабля, что требует детальной проверки.

2. Где сейчас экипаж?

— На борту станции "Тяньгун". Состояние астронавтов стабильное, запасов хватает.

3. Когда может состояться возвращение?

— CMS не называет дату, ожидается решение после оценки рисков и инспекции с помощью робота.

4. Есть ли угроза для станции?

— Прямой угрозы нет, но повышенный уровень орбитального мусора может осложнить будущие стыковки.

5. Что делается для борьбы с мусором?

— Китай, ЕС, Япония и США развивают программы активного "захвата" обломков и совместного мониторинга орбиты под эгидой ООН.