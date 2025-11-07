Жизнь, застывшая в кристалле: миф или прорыв — удалось ли оживить бактерии возрастом 250 миллионов лет

8:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Истории о воскрешении древней жизни всегда вызывают ажиотаж. Мамонты из вечной мерзлоты, насекомые в янтаре — всё это впечатляет, но речь идёт о мёртвых организмах. Однако четверть века назад мир науки замер: группа микробиологов заявила, что смогла оживить бактерии, "проспавшие" 250 миллионов лет в соляных кристаллах. И до сих пор споры об этом не утихают.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микромир под микроскопом

Делавэрский бассейн: лаборатория геологического времени

На границе штатов Нью-Мексико и Техас лежит обширная территория, известная как Делавэрский бассейн. Когда-то здесь плескалось мелкое море, периодически пересыхавшее и оставлявшее за собой толстые слои соли и осадочных пород. С течением времени эти отложения погрузились глубоко под землю.

Помимо нефти и окаменелых рифов, именно соляные пласты привлекли внимание исследователей. В них образовались идеально герметичные кристаллы галита — природной поваренной соли, внутри которых остались крошечные полости, заполненные жидкостью древнего моря. Когда геологи пробурили шахты для объекта хранения радиоактивных отходов WIPP, они обнаружили эти кристаллы на глубине почти 600 метров.

Именно там в конце 1990-х микробиолог Рассел Вриланд из Уэст-Честерского университета провёл эксперимент, который потряс научный мир.

Как пробудили бактерии

Вриланд с коллегами взяли один из кристаллов, тщательно стерилизовали его и просверлили миниатюрное отверстие, чтобы извлечь содержимое пузырька — всего около микролитра жидкости. Всё делалось в строгой стерильности: соль обрабатывали кислотой, щёлочью и паром, а каждый инструмент проверяли на наличие микробов.

Жидкость поместили в питательную среду, и через некоторое время в ней появились живые бактерии. Контрольные образцы с поверхности кристаллов и инструментов не дали роста — значит, заражения извне не было. Учёные решили: они действительно оживили организм, заключённый в соли со времён пермского периода.

Новая бактерия получила название Bacillus permians. Анализ ДНК показал сходство с современными галофильными бациллами, живущими в солёных водоёмах вроде Мёртвого моря.

"Они живые, и, насколько мне известно, ни один другой организм не живёт так давно", — говорил микробиолог Рассел Вриланд в интервью New Scientist.

Бактерии, которые спят веками

Как могли бактерии пережить миллионы лет без пищи и воды? Исследователи предположили, что микроорганизмы перешли в спорообразное состояние — особую форму "биологического сна", при которой клетка покрывается толстой оболочкой, отключает обмен веществ и может переносить экстремальные условия: кислоту, жар, мороз и вакуум.

В таком виде бактерии способны сохраняться тысячелетиями. Однако срок в 250 миллионов лет выглядел даже для сторонников гипотезы фантастическим. Радиация, естественный распад ДНК и химические реакции за столь долгий период должны были полностью разрушить генетический материал.

Аргументы скептиков

Биологи из Хьюстонского университета во главе с Деном Грауром решили проверить древность "оживлённого" организма с помощью молекулярных часов — метода, определяющего время эволюционного расхождения видов по скорости изменений в ДНК.

Результат оказался неожиданным: генетическая дистанция между Bacillus permians и современными родственниками соответствовала возрасту 13-60 тысяч лет, а не сотен миллионов. Это означало, что бактерия не могла быть древнее последнего ледникового периода.

По мнению критиков, жидкость внутри кристалла могла попасть туда позднее, через микротрещину, уже после того, как минерал образовался. Даже при идеальной стерилизации нельзя исключить микроскопические каналы, по которым могла просочиться современная микрофлора.

Ответ сторонников

Сторонники Вриланда настаивали: структура кристалла указывает на то, что включения действительно древние. Физический анализ показал, что жидкость внутри образовалась при температурах 17-37 °C — условиях мелководного моря, а не глубинных подземных процессов. Следовательно, включения не могли появиться спустя миллионы лет после образования соли.

Кроме того, контрольные тесты подтвердили, что современные бактерии не выживают после тех же процедур стерилизации, через которые проходили образцы перед сверлением.

Сравнение позиций

Сторона Аргументы Слабые места Сторонники древности Герметичные кристаллы, успешная стерилизация, физиологическое сходство с древней морской средой Необъяснимо хорошее состояние ДНК Скептики Современные гены, малый возраст по молекулярным часам, невозможность долгого стазиса Нет доказательств загрязнения образца

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: предполагать, что споры могут сохраняться бесконечно.

Последствия: переоценка "возраста" находки и споры о достоверности.

Альтернатива: использовать прямое датирование органики, например изотопный анализ углерода или урана в белках.

А что если…

Если Вриланд оказался прав, то открытие Bacillus permians стало бы сенсацией не только для микробиологии, но и для астробиологии. Ведь это означало бы, что жизнь может выживать в полной изоляции миллионы лет — например, в кристаллах льда на Марсе или под поверхностью Европы, спутника Юпитера.

Однако пока это остаётся предположением: повторить эксперимент с тем же результатом не удалось ни одной независимой лаборатории.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы Открывает новые горизонты для понимания устойчивости жизни Нет независимого подтверждения Подтверждает потенциал спор к долгосрочному выживанию Генетические данные противоречат заявленному возрасту Стимулирует развитие стерильных методов отбора образцов Возможность загрязнения остаётся

Частые вопросы

Могут ли бактерии действительно жить миллионы лет?

Нет, но споры могут оставаться жизнеспособными сотни тысяч лет, если защищены от радиации и влаги.

Что такое спора бактерии?

Это "спящий" этап жизни клетки, при котором она практически не тратит энергию и защищена от внешних факторов.

Можно ли повторить опыт Вриланда сегодня?

Теоретически да, но пока ни одна лаборатория не смогла воспроизвести результаты с тем же уровнем изоляции.

Мифы и правда

Миф: бактерии из соли — доказательство бессмертия жизни.

Правда: даже споры подвержены разрушению ДНК со временем.

Миф: учёные доказали существование жизни в пермском периоде.

Правда: доказательства спорны, а результаты не воспроизведены.

Миф: находка признана официальной наукой.

Правда: большинство исследователей считают, что речь идёт о современной контаминации.

Эксперимент Вриланда стал одним из самых обсуждаемых в конце XX века. Он вдохновил серию исследований по поиску древних микроорганизмов в янтаре, вечной мерзлоте и антарктическом льде. Даже если Bacillus permians окажется не столь древним, сам факт его оживления из кристалла соли продемонстрировал, насколько устойчивыми могут быть простейшие формы жизни — и как тонка граница между смертью и стазисом.