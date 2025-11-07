Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики

Крупнейший на планете айсберг А23а стремительно меняется на глазах. За антарктическое лето он уменьшился почти на треть, потеряв целую тысячу квадратных километров — площадь, сравнимую с территорией целого города. Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщают: когда-то этот ледяной колосс был размером с Москву, а теперь сопоставим с Санкт-Петербургом.

Фото: commons.wikimedia.org by IlyaHaykinson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аргентина

Ледяной гигант в движении

Айсберг А23а — не новичок в антарктических водах. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. После этого более трёх десятилетий айсберг покоился на мели в море Уэдделла. Его гигантские размеры — почти 4000 квадратных километров — мешали ему сдвинуться с места: лед просто "застрял" на дне.

Но в ноябре 2023 года всё изменилось. Из-за изменения подводных течений и разрушения ледяного шельфа айсберг наконец-то сорвался с мели и двинулся на север, в открытые воды. Весной 2024 года он прошел вдоль Антарктического полуострова и направился в сторону моря Скоша, постепенно теряя массу. Сейчас он дрейфует примерно в 70 километрах от острова Южная Георгия.

"В начале июня его площадь составляла 2730 квадратных километров, а сейчас — 1750", — сообщили в пресс-службе института.

Почему айсберг теряет массу

По словам специалистов, за три зимних месяца от А23а откололось сразу три крупных блока площадью от 60 до 300 квадратных километров каждый. Всего он потерял около 36% своей площади.

Главные причины разрушения — теплеющая вода Южного океана и активное воздействие волн. При дрейфе айсберг сталкивается с течениями, которые подтачивают его основание. Нижняя часть льда, соприкасаясь с более тёплыми слоями воды, тает быстрее верхней. Возникают трещины, и айсберг постепенно распадается.

Серьёзную роль играют и колебания температуры воздуха. Даже минимальное потепление в Антарктике ускоряет процесс таяния и делает лед уязвимым к механическим нагрузкам.

Сравнение айсбергов: гиганты и их судьба

Айсберг Год откола Максимальная площадь, км² Текущий статус A23a 1986 ~4000 Активно дрейфует, 1750 км² A76 2021 ~4300 Раскололся на три части, дрейфует в море Уэдделла B15 2000 ~11000 Полностью распался к 2018 году A68a 2017 ~5800 Растаял у берегов Южной Георгии к 2021 году

Потеря массы — естественный этап жизни айсбергов. Они могут существовать десятилетиями, но неизбежно распадаются, когда покидают холодные воды шельфа.

Экологические последствия

Исчезновение таких гигантов — не просто зрелище, а событие, влияющее на экосистему. Ледяные массивы переносят в океан огромное количество пресной воды, изменяя солёность и циркуляцию течений. Это отражается на питательности воды и, как следствие, на численности планктона и морских животных.

В краткосрочной перспективе таяние айсбергов может даже временно обогащать океан минералами, ведь вода, вымывающая с них пыль и осадки, служит удобрением для микроводорослей. Однако в долгосрочной перспективе этот процесс связан с изменением климата и деградацией ледников Антарктиды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать дрейф айсбергов безвредным явлением.

Последствие: недооценка влияния на океаническую циркуляцию и экосистемы.

Альтернатива: мониторинг и моделирование движения льда с помощью спутников и автономных буйков.

А что если А23а достигнет тропиков?

Такое уже бывало с другими крупными айсбергами. Если А23а продолжит дрейф на север, он может попасть в более тёплые воды Атлантики. Там он быстро растает, выделив миллиарды тонн пресной воды. Для судоходства это не опасно — к тому моменту айсберг распадётся на множество мелких фрагментов. Но для учёных это станет важным индикатором скорости глобального потепления.

Плюсы и минусы таяния айсбергов

Плюсы Минусы Временное увеличение биопродуктивности океана Повышение уровня моря Возможность изучения структуры древнего льда Нарушение солёного баланса океана Естественная часть круговорота воды Потеря устойчивости шельфовых ледников

FAQ

Почему А23а дрейфует именно сейчас?

Изменения в температуре океана и подводных течениях ослабили его сцепление с морским дном, и айсберг освободился от мели.

Как следят за его движением?

С помощью спутников Sentinel и системы Copernicus, которые фиксируют координаты и скорость дрейфа в реальном времени.

Может ли айсберг угрожать судам?

Нет. Международные службы навигации отслеживают его траекторию, и маршруты судов корректируются заранее.

Мифы и правда

Миф: айсберги тают из-за прямого солнечного нагрева.

Правда: основное разрушение происходит снизу, под воздействием тёплых океанских течений.

Миф: айсберги — редкость.

Правда: ежегодно от шельфовых ледников Антарктиды откалываются десятки айсбергов разного размера.

Миф: потеря льда не влияет на климат.

Правда: именно такие процессы ускоряют глобальные изменения в океанической системе.

Айсберг А23а — ветеран антарктических вод. Он старше большинства исследовательских станций на континенте и стал свидетелем десятков климатических циклов. Его движение — напоминание о том, что даже самые устойчивые природные гиганты подчиняются закону изменения. За его судьбой следят не только климатологи, но и океанографы: айсберг стал естественным экспериментом, показывающим, как меняется баланс планеты под влиянием глобального потепления.