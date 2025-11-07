Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики

Крупнейший на планете айсберг А23а стремительно меняется на глазах. За антарктическое лето он уменьшился почти на треть, потеряв целую тысячу квадратных километров — площадь, сравнимую с территорией целого города. Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщают: когда-то этот ледяной колосс был размером с Москву, а теперь сопоставим с Санкт-Петербургом.
Айсберг А23а — не новичок в антарктических водах. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. После этого более трёх десятилетий айсберг покоился на мели в море Уэдделла. Его гигантские размеры — почти 4000 квадратных километров — мешали ему сдвинуться с места: лед просто "застрял" на дне.
Но в ноябре 2023 года всё изменилось. Из-за изменения подводных течений и разрушения ледяного шельфа айсберг наконец-то сорвался с мели и двинулся на север, в открытые воды. Весной 2024 года он прошел вдоль Антарктического полуострова и направился в сторону моря Скоша, постепенно теряя массу. Сейчас он дрейфует примерно в 70 километрах от острова Южная Георгия.
"В начале июня его площадь составляла 2730 квадратных километров, а сейчас — 1750", — сообщили в пресс-службе института.
По словам специалистов, за три зимних месяца от А23а откололось сразу три крупных блока площадью от 60 до 300 квадратных километров каждый. Всего он потерял около 36% своей площади.
Главные причины разрушения — теплеющая вода Южного океана и активное воздействие волн. При дрейфе айсберг сталкивается с течениями, которые подтачивают его основание. Нижняя часть льда, соприкасаясь с более тёплыми слоями воды, тает быстрее верхней. Возникают трещины, и айсберг постепенно распадается.
Серьёзную роль играют и колебания температуры воздуха. Даже минимальное потепление в Антарктике ускоряет процесс таяния и делает лед уязвимым к механическим нагрузкам.
|Айсберг
|Год откола
|Максимальная площадь, км²
|Текущий статус
|A23a
|1986
|~4000
|Активно дрейфует, 1750 км²
|A76
|2021
|~4300
|Раскололся на три части, дрейфует в море Уэдделла
|B15
|2000
|~11000
|Полностью распался к 2018 году
|A68a
|2017
|~5800
|Растаял у берегов Южной Георгии к 2021 году
Потеря массы — естественный этап жизни айсбергов. Они могут существовать десятилетиями, но неизбежно распадаются, когда покидают холодные воды шельфа.
Исчезновение таких гигантов — не просто зрелище, а событие, влияющее на экосистему. Ледяные массивы переносят в океан огромное количество пресной воды, изменяя солёность и циркуляцию течений. Это отражается на питательности воды и, как следствие, на численности планктона и морских животных.
В краткосрочной перспективе таяние айсбергов может даже временно обогащать океан минералами, ведь вода, вымывающая с них пыль и осадки, служит удобрением для микроводорослей. Однако в долгосрочной перспективе этот процесс связан с изменением климата и деградацией ледников Антарктиды.
Ошибка: считать дрейф айсбергов безвредным явлением.
Последствие: недооценка влияния на океаническую циркуляцию и экосистемы.
Альтернатива: мониторинг и моделирование движения льда с помощью спутников и автономных буйков.
Такое уже бывало с другими крупными айсбергами. Если А23а продолжит дрейф на север, он может попасть в более тёплые воды Атлантики. Там он быстро растает, выделив миллиарды тонн пресной воды. Для судоходства это не опасно — к тому моменту айсберг распадётся на множество мелких фрагментов. Но для учёных это станет важным индикатором скорости глобального потепления.
|Плюсы
|Минусы
|Временное увеличение биопродуктивности океана
|Повышение уровня моря
|Возможность изучения структуры древнего льда
|Нарушение солёного баланса океана
|Естественная часть круговорота воды
|Потеря устойчивости шельфовых ледников
Почему А23а дрейфует именно сейчас?
Изменения в температуре океана и подводных течениях ослабили его сцепление с морским дном, и айсберг освободился от мели.
Как следят за его движением?
С помощью спутников Sentinel и системы Copernicus, которые фиксируют координаты и скорость дрейфа в реальном времени.
Может ли айсберг угрожать судам?
Нет. Международные службы навигации отслеживают его траекторию, и маршруты судов корректируются заранее.
Миф: айсберги тают из-за прямого солнечного нагрева.
Правда: основное разрушение происходит снизу, под воздействием тёплых океанских течений.
Миф: айсберги — редкость.
Правда: ежегодно от шельфовых ледников Антарктиды откалываются десятки айсбергов разного размера.
Миф: потеря льда не влияет на климат.
Правда: именно такие процессы ускоряют глобальные изменения в океанической системе.
Айсберг А23а — ветеран антарктических вод. Он старше большинства исследовательских станций на континенте и стал свидетелем десятков климатических циклов. Его движение — напоминание о том, что даже самые устойчивые природные гиганты подчиняются закону изменения. За его судьбой следят не только климатологи, но и океанографы: айсберг стал естественным экспериментом, показывающим, как меняется баланс планеты под влиянием глобального потепления.
