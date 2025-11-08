Космос испытывает каждого по-своему: почему женский и мужской организм по-разному выживают вне Земли

Когда люди впервые покинули Землю, врачи опасались, что организм человека просто не выдержит невесомости. Сегодня космические полёты стали привычнее, но учёные продолжают открывать всё новые особенности влияния микрогравитации на тело. И теперь они всё чаще обращают внимание на то, что женщины и мужчины реагируют на космос по-разному. Эти различия не только физиологические, но и биохимические — и именно их понимание поможет создать более безопасные условия для будущих миссий к Луне и Марсу.
Команда исследователей из Университета Флориды провела масштабный анализ данных 37 космонавтов, побывавших на орбите. Перед и после полёта каждому делали МРТ головного мозга, чтобы определить, как изменяются жидкости и структуры в условиях невесомости. Около четверти участников исследования составляли женщины.
"Мы хотели понять, влияют ли возраст и пол на то, как организм адаптируется к микрогравитации", — пояснили авторы исследования.
На Земле гравитация распределяет жидкости организма равномерно, а в космосе всё иначе: кровь и лимфа приливают к голове. Это вызывает отёк зрительного нерва и изменение формы глазного яблока. Именно этот эффект — синдром нейроофтальмологических изменений — стал предметом пристального внимания медиков.
Но оказалось, что у мужчин и женщин этот синдром проявляется не одинаково.
"У женщин в полёте наблюдалось перераспределение жидкости в мозге, а у мужчин — давление на глаза", — отметили авторы исследования.
Эти процессы, как выяснилось, не связаны между собой: нарушения зрения и изменения в мозге вызваны разными биологическими механизмами.
|Показатель
|Мужчины
|Женщины
|Отёк зрительного нерва
|Часто
|Редко
|Изменения формы глаза
|В 3 раза чаще
|Почти не наблюдается
|Содержание воды в мозге
|Незначительные изменения
|Сильное снижение
|Симптомы после полёта
|Расфокусировка, затуманенное зрение
|Головные боли, усталость
|Восстановление после миссии
|Медленнее
|Быстрее
Понимание половых различий — ключ к персонализированной защите в космосе. Теперь врачи смогут разрабатывать специальные программы адаптации:
Эти подходы особенно важны для долгих миссий, где даже небольшое нарушение может привести к снижению когнитивных способностей или проблемам со зрением.
А что если будущие экипажи будут полностью женскими? Некоторые специалисты предполагают, что женский организм лучше переносит стресс и радиацию, а также быстрее адаптируется к перепадам давления. Однако микрогравитация по-своему влияет на каждую систему тела, и универсального решения здесь нет — потребуется точная настройка всех параметров миссии под каждого участника.
|Аспект
|Мужчины
|Женщины
|Мышечная масса
|Больше — лучше переносят нагрузки
|Ниже — меньше ресурсов, но выше выносливость
|Адаптация к стрессу
|Быстрая реакция
|Более стабильное восстановление
|Реакция на микрогравитацию
|Проблемы со зрением
|Изменения жидкости мозга
|Уровень радиочувствительности
|Ниже
|Выше, требует защиты
|Обратимость эффектов после миссии
|Медленная
|Быстрая
Исторически женщин-космонавтов меньше, но с ростом их числа на орбите данные постепенно расширяются.
Учёные тестируют технологии отрицательного давления, создающие искусственную "гравитацию" для головы.
Большинство изменений обратимы в течение нескольких месяцев, но у некоторых эффект сохраняется дольше года.
Первые женщины-космонавты — Валентина Терешкова и Светлана Савицкая — доказали, что пол не является преградой для освоения космоса. Сегодня NASA и Роскосмос активно расширяют участие женщин в программах полётов. С ростом их числа появляются новые научные данные, которые позволяют глубже понять, как именно микрогравитация воздействует на разные организмы.
Исследование показало, что половые различия играют ключевую роль в реакции организма на космос. У мужчин чаще страдает зрение, у женщин — распределение жидкости в мозге. Эти открытия помогут создавать персонализированные системы защиты, делая будущие миссии безопаснее и эффективнее для всех членов экипажа.
