Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной чистоты кошек раскрыт: всё дело в языке, устроенном сложнее ножа
Огурцы растут прямо из-под снега: дачники раскрыли хитрый способ обмануть весну
Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки
Жир сгорает на автопилоте: как силовые тренировки превращают тело в печь для калорий
Теотиуакан меняет оптику путешественника: Дорога мёртвых, энергия пирамид и главный туристический капкан столицы
Гнилая рожа, я убью тебя: Кушанашвили вспомнил, как Антонов до дрожи испугал Иванушек International
Мясо становится мягким без уксуса и лимона: старинный способ, проверенный веками на Кавказе
Toyota показала нового претендента на трон премиум-кроссоверов: как Crown Signia берёт класс не роскошью, а технологиями
Эти простые хитрости для рассады избавят вас от лишних забот — и урожай вас удивит

Космос испытывает каждого по-своему: почему женский и мужской организм по-разному выживают вне Земли

7:34
Наука

Когда люди впервые покинули Землю, врачи опасались, что организм человека просто не выдержит невесомости. Сегодня космические полёты стали привычнее, но учёные продолжают открывать всё новые особенности влияния микрогравитации на тело. И теперь они всё чаще обращают внимание на то, что женщины и мужчины реагируют на космос по-разному. Эти различия не только физиологические, но и биохимические — и именно их понимание поможет создать более безопасные условия для будущих миссий к Луне и Марсу.

Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Фото: NASA by Neil Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне

Исследование: что проверяли учёные

Команда исследователей из Университета Флориды провела масштабный анализ данных 37 космонавтов, побывавших на орбите. Перед и после полёта каждому делали МРТ головного мозга, чтобы определить, как изменяются жидкости и структуры в условиях невесомости. Около четверти участников исследования составляли женщины.

"Мы хотели понять, влияют ли возраст и пол на то, как организм адаптируется к микрогравитации", — пояснили авторы исследования.

Что происходит с телом в невесомости

На Земле гравитация распределяет жидкости организма равномерно, а в космосе всё иначе: кровь и лимфа приливают к голове. Это вызывает отёк зрительного нерва и изменение формы глазного яблока. Именно этот эффект — синдром нейроофтальмологических изменений — стал предметом пристального внимания медиков.

Но оказалось, что у мужчин и женщин этот синдром проявляется не одинаково.

  • У мужчин чаще фиксируется уплощение задней части глазного яблока, из-за чего ухудшается зрение.
  • У женщин изменения касаются прежде всего мозговой жидкости — уменьшается объём свободной воды в верхней части мозга.

"У женщин в полёте наблюдалось перераспределение жидкости в мозге, а у мужчин — давление на глаза", — отметили авторы исследования.

Эти процессы, как выяснилось, не связаны между собой: нарушения зрения и изменения в мозге вызваны разными биологическими механизмами.

Как пол влияет на реакции организма в полёте

Показатель Мужчины Женщины
Отёк зрительного нерва Часто Редко
Изменения формы глаза В 3 раза чаще Почти не наблюдается
Содержание воды в мозге Незначительные изменения Сильное снижение
Симптомы после полёта Расфокусировка, затуманенное зрение Головные боли, усталость
Восстановление после миссии Медленнее Быстрее

Как это поможет будущим космонавтам

Понимание половых различий — ключ к персонализированной защите в космосе. Теперь врачи смогут разрабатывать специальные программы адаптации:

  • для женщин - контроль баланса жидкости в мозге;
  • для мужчин - тренировки для нормализации внутриглазного давления.

Эти подходы особенно важны для долгих миссий, где даже небольшое нарушение может привести к снижению когнитивных способностей или проблемам со зрением.

Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровье в космосе

  1. Регулярные физические нагрузки. Они стимулируют циркуляцию жидкостей и предотвращают застой.
  2. Индивидуальные скафандры и шлемы. Настройка давления помогает компенсировать приток крови к голове.
  3. Контроль гидратации. Важно поддерживать баланс жидкости в организме, чтобы избежать отёков.
  4. Мониторинг зрения и когнитивных функций. После каждого полёта проводится МРТ и офтальмологическое обследование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одинаковые протоколы для мужчин и женщин.
  • Последствие: недооценка индивидуальных рисков.
  • Альтернатива: персонализированные программы медицинской поддержки и адаптации.
  • Ошибка: игнорировать микроперемещения жидкости в мозге.
  • Последствие: потенциальные проблемы с координацией и памятью.
  • Альтернатива: использование нейромониторинга и частых МРТ в миссиях.
  • Ошибка: недооценивать влияние микрогравитации на глаза.
  • Последствие: снижение точности восприятия в критических ситуациях.
  • Альтернатива: создание устройств, стабилизирующих внутриглазное давление.

А что если…

А что если будущие экипажи будут полностью женскими? Некоторые специалисты предполагают, что женский организм лучше переносит стресс и радиацию, а также быстрее адаптируется к перепадам давления. Однако микрогравитация по-своему влияет на каждую систему тела, и универсального решения здесь нет — потребуется точная настройка всех параметров миссии под каждого участника.

Плюсы и минусы мужской и женской физиологии в космосе

Аспект Мужчины Женщины
Мышечная масса Больше — лучше переносят нагрузки Ниже — меньше ресурсов, но выше выносливость
Адаптация к стрессу Быстрая реакция Более стабильное восстановление
Реакция на микрогравитацию Проблемы со зрением Изменения жидкости мозга
Уровень радиочувствительности Ниже Выше, требует защиты
Обратимость эффектов после миссии Медленная Быстрая

FAQ

Почему в исследовании участвовало так мало женщин?

Исторически женщин-космонавтов меньше, но с ростом их числа на орбите данные постепенно расширяются.

Можно ли предотвратить уплощение глазного яблока у мужчин?

Учёные тестируют технологии отрицательного давления, создающие искусственную "гравитацию" для головы.

Как быстро организм восстанавливается после полёта?

Большинство изменений обратимы в течение нескольких месяцев, но у некоторых эффект сохраняется дольше года.

Мифы и правда

  • Миф: женщины хуже переносят невесомость.
  • Правда: наоборот, они быстрее адаптируются к изменениям давления и температур.
  • Миф: возраст определяет риск осложнений.
  • Правда: исследование не нашло связи между возрастом и степенью изменений.
  • Миф: космос одинаково влияет на всех.
  • Правда: реакция организма зависит от пола, генетики и индивидуальных особенностей.

Исторический контекст

Первые женщины-космонавты — Валентина Терешкова и Светлана Савицкая — доказали, что пол не является преградой для освоения космоса. Сегодня NASA и Роскосмос активно расширяют участие женщин в программах полётов. С ростом их числа появляются новые научные данные, которые позволяют глубже понять, как именно микрогравитация воздействует на разные организмы.

3 интересных факта

  1. После шести месяцев в невесомости рост космонавта может увеличиться на 3-5 см из-за распрямления позвоночника.
  2. Космос меняет распределение крови: на орбите лицо кажется "припухшим".
  3. Женщины на орбите чаще сообщают о нарушениях сна, мужчины — о проблемах со зрением.

Исследование показало, что половые различия играют ключевую роль в реакции организма на космос. У мужчин чаще страдает зрение, у женщин — распределение жидкости в мозге. Эти открытия помогут создавать персонализированные системы защиты, делая будущие миссии безопаснее и эффективнее для всех членов экипажа.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Верные и спокойные: пять пород собак, которые подарят тепло и верность пожилым людям
Домашние животные
Верные и спокойные: пять пород собак, которые подарят тепло и верность пожилым людям
Чёрная дыра на обратном отсчёте: физики предупреждают о событии, которое перевернёт Вселенную
Наука и техника
Чёрная дыра на обратном отсчёте: физики предупреждают о событии, которое перевернёт Вселенную
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Последние материалы
Огурцы растут прямо из-под снега: дачники раскрыли хитрый способ обмануть весну
Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки
Жир сгорает на автопилоте: как силовые тренировки превращают тело в печь для калорий
Теотиуакан меняет оптику путешественника: Дорога мёртвых, энергия пирамид и главный туристический капкан столицы
Гнилая рожа, я убью тебя: Кушанашвили вспомнил, как Антонов до дрожи испугал Иванушек International
Космос испытывает каждого по-своему: почему женский и мужской организм по-разному выживают вне Земли
Мясо становится мягким без уксуса и лимона: старинный способ, проверенный веками на Кавказе
Toyota показала нового претендента на трон премиум-кроссоверов: как Crown Signia берёт класс не роскошью, а технологиями
Эти простые хитрости для рассады избавят вас от лишних забот — и урожай вас удивит
Домашний бьюти-ритуал, который заменит салон: идеальные брови без боли и лишних волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.