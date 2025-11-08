Из пыли DVD-дисков — в будущее оптики: российские физики создали материал, меняющий лазерный свет

Современная фотоника переживает стремительный рывок — российским ученым удалось добиться рекордного усиления лазерного излучения, используя материал, знакомый каждому по старым DVD-дискам. Исследователи из университета ИТМО совместно с Московским институтом электронной техники создали тончайшую пленку, которая способна преобразовывать лазерное излучение с эффективностью, недостижимой для предыдущих технологий. Это открытие обещает перевернуть подход к разработке лазерных систем, микроскопов и квантовых устройств.
Главное достижение исследователей — создание пленки из халькогенидного сплава германия, сурьмы и теллура (Ge₂Sb₂Te₅). Этот материал давно применялся в оптических носителях, таких как DVD-диски, благодаря способности "запоминать" фазу. Теперь его уникальные свойства нашли новое применение — в лазерной оптике.
Толщина новой пленки составляет всего 20 нанометров, что в десятки раз меньше толщины человеческого волоса. Несмотря на микроскопические размеры, устройство способно уменьшать длину волны лазерного луча втрое, превращая инфракрасное излучение в ультрафиолет. Этот процесс называется генерацией третьей гармоники — именно он лежит в основе множества технологий визуализации в медицине и биофотонике.
"Чем тоньше пленка в аморфной фазе, тем более эффективно происходит генерация", — пояснил аспирант университета ИТМО Даниил Литвинов.
В основе изобретения лежит эффект фазового перехода. Под действием лазера сплав может менять структуру — переходить из аморфного состояния в кристаллическое и обратно.
Таким образом, устройство можно включать и выключать, управляя прохождением света.
"В аморфном состоянии пленка преобразует инфракрасное излучение в третью гармонику с эффективностью 9x10⁻⁶", — отметил руководитель исследования Артем Синельник.
Эта эффективность превосходит существующие наноповерхности в 100-1000 раз, что делает разработку абсолютным рекордсменом в своей области.
|Параметр
|Традиционные системы
|Разработка ИТМО
|Толщина
|400-600 нм
|20 нм
|Размер установки
|До 0,5 м
|Микроскопический
|Эффективность
|2-3%
|До 1000x выше
|Переключение фаз
|Нет
|Есть
|Скорость отклика
|Миллисекунды
|10 наносекунд
Эффект генерации третьей гармоники широко применяется в лазерных микроскопах — особенно при изучении живых клеток, где нельзя использовать красители. Чем короче длина волны излучения, тем выше разрешение и точность изображения. Новое устройство из ИТМО может заменить несколько громоздких лазерных источников, существенно упростив и удешевив оборудование.
Кроме того, компактность и стабильность пленки делают её идеальной для фотонных интегральных схем — ключевого элемента в системах квантовой связи и оптических вычислений будущего.
А что если такие пленки можно будет наносить на обычные оптические элементы — линзы, зеркала или даже камеры смартфонов? Тогда появятся миниатюрные спектроскопы и лазерные сенсоры, способные видеть на клеточном уровне. Разработка ИТМО — лишь первый шаг к этой реальности, но он уже открывает путь к фотонной электронике нового поколения.
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная эффективность преобразования
|Сложность промышленного внедрения
|Минимальная толщина
|Требуется высокоточное оборудование
|Переключаемость фаз
|Ограниченная стабильность при перегреве
|Подходит для квантовой фотоники
|Высокая стоимость на начальном этапе
Халькогенидный сплав, применявшийся в дисках для записи данных, обладает свойством изменять структуру под действием лазера — это свойство и используется в новой оптике.
В медицинских сканерах, системах связи, квантовых компьютерах и микроскопах.
Пленка тоньше, быстрее и эффективнее в сотни раз, при этом сохраняет стабильность при миллионе циклов переключения.
Халькогенидные сплавы впервые начали использовать в 1980-х для хранения информации на CD и DVD-дисках. Они могли "запоминать" лазерный сигнал, изменяя фазу структуры. Теперь, спустя сорок лет, тот же материал открывает новое направление — лазерную нанофотонику, где каждая частица света управляется с точностью до нанометра.
Используя материал из старых DVD-дисков, российские физики создали нанопленку, которая меняет длину волны лазерного луча в три раза эффективнее любых аналогов. Эта технология открывает путь к миниатюрным фотонным схемам и новым возможностям квантовой оптики будущего.
Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.