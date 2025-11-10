Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радиатор булькает и не греет: простой трюк возвращает тепло без вызова мастера
Литры исчезают незаметно: автомобиль работает против вас, если не знать одной детали
Солёные огурцы потеряли хруст — но не всё потеряно: один трюк возвращает им жизнь за пару дней
Листья на ветках в ноябре — убирать или нет? Правильный ответ подскажет агрономия, а не привычка
Суставы и хрящи пишут завещание: что происходит с организмом, когда вы тренируетесь в 50 лет, как в 25
Рентген и КТ ставят в один ряд с Чернобылем: как страх облучения лишает шанса на раннюю диагностику
Байкал стал не только озером, но и глазом Галактики: здесь охотятся за вспышками инопланетных лазеров
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
Достигнута новая высота: социальная пенсия в России выросла

Археологи нашли место Армагеддона: древние ритуалы указывают на поле финальной битвы добра и зла

6:18
Наука

Археологи в Израиле сделали сенсационное открытие, проливающее свет на одно из самых известных пророчеств Библии. В древнем Тель-Мегиддо, расположенном в Изреельской долине, исследователи нашли артефакты, подтверждающие, что это место действительно играло ключевую роль в религиозных и военных ритуалах древности. Именно здесь, согласно Откровению Иоанна Богослова, должно состояться финальное сражение между силами света и тьмы — Армагеддон.

Тель Мегиддо
Фото: commons.wikimedia.org by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тель Мегиддо

Мегиддо: священный холм и поле битвы цивилизаций

Тель-Мегиддо — один из самых известных археологических комплексов Израиля. Этот искусственный холм (тель) образован более чем 30 культурными слоями, накопившимися за пять тысяч лет. Здесь пересекались торговые пути и сталкивались армии — от египетских фараонов до царя Соломона.

"Раскопки Мегиддо ведутся уже более века, и каждый слой раскрывает новые свидетельства жизни и верований древних народов", — отметил археолог из Израильского управления древностей (IAA), Амир Голани.

Новейшие находки показывают, что ханаанеи, жившие здесь около 3300 лет назад, активно проводили ритуалы и жертвоприношения не только в храмах, но и за пределами укреплённого города. Это открывает новое понимание религиозных практик того времени и символически перекликается с образом Армагеддона — места, где встречаются вера и война.

Ритуальные находки: сосуды, святилища и бараны

Среди найденных предметов — миниатюрное керамическое святилище и ритуальный сосуд в форме барана, использовавшийся, по мнению археологов, для церемоний возлияния.

"Малая чаша, прикреплённая к телу барана, служила воронкой, а голова животного — носиком, из которого выливалась жидкость", — пояснили исследователи.

Сосуд, вероятно, использовали для молока, вина или масла — священных жидкостей, применявшихся в обрядах посвящения. Удивительно, но сохранившийся набор ритуальных предметов почти не имеет аналогов в регионе, что позволяет детально реконструировать процесс древних церемоний.

За стенами храма: вера простых людей

Археологи считают, что обнаруженные артефакты принадлежали местным земледельцам, которые не имели доступа в главный храм. Поэтому они создавали свои священные площадки — небольшие алтари на пути к городским воротам.

"Ритуалы за стенами города отражают народную религиозность — веру, которая жила среди простых людей", — подчеркнул директор IAA Эли Эскусидо.

Эти находки показывают, что Мегиддо был не просто укреплённой крепостью, а духовным центром, где пересекались гражданская, культовая и военная жизнь.

Давильня для вина: символ мирного труда

Наряду с культовыми предметами археологи нашли и высеченный из камня винный пресс, которому около 5000 лет. Это одно из самых древних свидетельств виноделия на территории Израиля.

"Давильня — неопровержимое доказательство того, что жители Мегиддо занимались производством вина ещё на заре урбанизации", — отметил соавтор раскопок Барак Цин.

Находка жилых построек рядом с прессом указывает, что виноделие играло важную роль в жизни общины и, возможно, было связано с ритуальными обрядами — вино использовалось в жертвоприношениях и церемониях очищения.

Значение открытия для истории и религии

Мегиддо упоминается в Откровении 16:16, где сказано: "Он соберёт их на место, называемое по-еврейски Армагеддон". Новые археологические данные не доказывают буквального исполнения пророчества, но дают историческое основание для его происхождения.

Сочетание военной мощи и ритуальной активности делает Мегиддо уникальным местом, идеально подходящим для символа финальной битвы между силами света и тьмы.

Ключевые находки из Тель-Мегиддо

Находка Возраст Назначение Историческое значение
Ритуальный сосуд-баран 3300 лет Возлияния, обряды посвящения Символ ханаанского культа
Миниатюрное святилище 3300 лет Домашнее поклонение Отражает народную религиозность
Каменный винный пресс 5000 лет Производство вина Одно из древнейших свидетельств виноделия в Израиле

А что если пророчество о финальной битве имеет реальные корни

Учёные осторожно говорят, что библейские тексты могли основываться на исторических событиях. В древности Мегиддо не раз становился ареной сражений — от египетских кампаний фараона Тутмоса III до битвы между царём Иосией и войсками фараона Нехо II. Для древнего человека Мегиддо действительно был местом, где решалась судьба народов — аналогом Армагеддона.

Мифы и правда о Мегиддо

  • Миф: место Армагеддона — легенда, не имеющая археологического подтверждения.
    Правда: раскопки в Тель-Мегиддо доказывают, что здесь находился стратегический и культовый центр с богатой историей конфликтов.

  • Миф: ханаанеи были исключительно язычниками без сложных ритуалов.
    Правда: найденные предметы свидетельствуют о развитой культовой системе и духовных традициях.

  • Миф: Армагеддон — исключительно христианское понятие.
    Правда: оно уходит корнями в более древние ближневосточные верования о "последней великой битве".

3 интересных факта о Тель-Мегиддо

  • В 2012 году Мегиддо включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Здесь найден один из самых древних христианских мозаичных полов с изображением рыб — символа ранней веры.
  • В подземных ходах Тель-Мегиддо пролегает древний водный туннель, позволявший выдерживать осады тысячи лет назад.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Наш Ван Дамм из подворотни: в конце 80-х в кино появился герой, которому поверили без слов
Кино. Новости и обзоры
Наш Ван Дамм из подворотни: в конце 80-х в кино появился герой, которому поверили без слов
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Садоводство, цветоводство
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Солёные огурцы потеряли хруст — но не всё потеряно: один трюк возвращает им жизнь за пару дней
Листья на ветках в ноябре — убирать или нет? Правильный ответ подскажет агрономия, а не привычка
Суставы и хрящи пишут завещание: что происходит с организмом, когда вы тренируетесь в 50 лет, как в 25
Рентген и КТ ставят в один ряд с Чернобылем: как страх облучения лишает шанса на раннюю диагностику
Байкал стал не только озером, но и глазом Галактики: здесь охотятся за вспышками инопланетных лазеров
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
Достигнута новая высота: социальная пенсия в России выросла
Вы принимаете слишком горячие ванны — и не замечаете, как это меняет ваше тело
Секреты русской культуры: что скрывают матрёшка, медведь и балалайка по мнению Сергея Жукова
Трюк из ресторанов Праги: как за ночь превратить жёсткое мясо в сочное филе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.