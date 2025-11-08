В Греции нашли пещеру ужаса: 111 тысяч существ оплели стены живой паутиной мегаколонии

Учёные сделали одно из самых необычных открытий в истории арахнологии: в пещере на границе Греции и Албании нашли гигантскую паутину, в которой живут более 111 тысяч пауков. Эта находка может претендовать на звание самой большой паутины в мире.
Открытие сделала группа исследователей под руководством Иштвана Урака из Венгерского университета Трансильвании Sapientia. Паутина занимает около 1140 квадратных футов (более 100 квадратных метров) на стене узкого пещерного прохода в так называемой "Серной пещере", где постоянно царит полная тьма и влажность.
"Колонии пауков, численность которых превышает 100 000 особей, часто коррелируют с изобилием пищи в локальной экосистеме", — пояснил профессор Иштван Урак.
Эта необычная колония состоит из двух видов — Tegenaria domestica (домовый паук) и Prinerigone vagans (паук-ткач простыней). Такое соседство между видами встречается крайне редко и демонстрирует уникальную форму симбиоза.
Пещера расположена в районе сероводородных источников, питающих ручей, впадающий в реку Сарандапоро. Влажный воздух и обилие насекомых создают идеальные условия для жизни пауков.
У самого входа в пещеру роится туча мух-хирономид — их, по подсчётам, около 2,4 миллиона. Этот "живой корм" обеспечивает мегаколонию бесконечным источником пищи.
"Основная часть колонии расположена вдоль левого берега сульфидного ручья, где над водой постоянно кружат рои мелких мух", — отметил учёный.
Сама паутина представляет собой многоуровневую структуру из тысяч воронкообразных сетей. Учёные обследовали 30 участков и по результатам подсчётов экстраполировали общее количество особей. Плотность плетения настолько высока, что стену пещеры практически невозможно рассмотреть — её полностью закрывает белое полотно из нитей.
Фотографии показывают, как в лучах фонаря тянутся нити, образуя плотный купол, под которым пауки скрываются и охотятся.
Пещера служит не только убежищем, но и огромным инкубатором. Самки Tegenaria domestica активно откладывают яйца прямо на паутине.
Каждая самка производит от шести до восьми яйцевых мешочков каждые 20-25 дней. Первый кокон обычно содержит до 100 яиц, а последующие — меньше, но количество кладок делает популяцию устойчивой.
"Мы не смогли подсчитать общее число коконов — плотность паутины не позволяет этого сделать", — признались исследователи.
Таким образом, колония постоянно обновляется: новые поколения появляются каждые несколько недель, поддерживая численность на рекордном уровне.
Серная пещера стала домом не только для пауков. В ней обитают скорпионы, клещи, жуки и сороконожки. Все они образуют сложную подземную пищевую цепочку, где пауки занимают вершину.
В условиях вечной темноты и ограниченного пространства природа создала уникальный пример стабильного сообщества, где каждая форма жизни нашла свою нишу.
|Место
|Вид
|Примерное количество пауков
|Площадь паутины
|Условия среды
|Серная пещера (Греция-Албания)
|Tegenaria domestica, Prinerigone vagans
|111 000
|1140 кв. футов
|Влажность, сероводород, темнота
|Пещера Миао (Китай)
|Meta menardi
|3 000
|300 кв. футов
|Влажная трещина, световой доступ
|Озеро Такома (США)
|Tetragnatha guatemalensis
|50 000
|~800 кв. футов
|Прибрежные болота
Пещера на границе Греции и Албании побила все предыдущие рекорды по числу особей и плотности сети.
Ошибка: разрушать паутину при исследованиях.
Последствие: дестабилизация экосистемы, гибель яиц.
Альтернатива: использовать бесконтактные методы — фотофиксацию и лазерное сканирование.
Ошибка: недооценивать значение подземных популяций.
Последствие: потеря ключевых данных о биоразнообразии.
Альтернатива: включить пещерные экосистемы в программы мониторинга.
Учёные предполагают, что подобные "города пауков" могут встречаться и в других карстовых системах Европы, но из-за труднодоступности многие ещё не изучены. Если гипотеза подтвердится, это изменит представления о колониальном поведении паукообразных, ранее считавшихся преимущественно одиночными существами.
|Плюсы
|Минусы
|Постоянная температура и влажность
|Полная зависимость от ограниченных источников пищи
|Защищённость от хищников
|Отсутствие света, ограниченные ресурсы
|Возможность массового размножения
|Высокая конкуренция внутри колонии
Где находится Серная пещера
На границе Греции и Албании, рядом с рекой Сарандапоро.
Опасны ли эти пауки для человека
Нет, оба вида безвредны и не проявляют агрессии.
Почему они живут вместе
Вероятно, из-за высокой концентрации пищи и стабильных условий среды.
Можно ли увидеть колонию лично
Нет, пещера закрыта для посещения из-за опасности сероводородных испарений.
