В Греции нашли пещеру ужаса: 111 тысяч существ оплели стены живой паутиной мегаколонии

6:37
Наука

Учёные сделали одно из самых необычных открытий в истории арахнологии: в пещере на границе Греции и Албании нашли гигантскую паутину, в которой живут более 111 тысяч пауков. Эта находка может претендовать на звание самой большой паутины в мире.

Редкая колониальная паутина в пещере на границе Албании с Грецией
Фото: Urak et al. 2025 by Subterranean Biology, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редкая колониальная паутина в пещере на границе Албании с Грецией

Город пауков в полной темноте

Открытие сделала группа исследователей под руководством Иштвана Урака из Венгерского университета Трансильвании Sapientia. Паутина занимает около 1140 квадратных футов (более 100 квадратных метров) на стене узкого пещерного прохода в так называемой "Серной пещере", где постоянно царит полная тьма и влажность.

"Колонии пауков, численность которых превышает 100 000 особей, часто коррелируют с изобилием пищи в локальной экосистеме", — пояснил профессор Иштван Урак.

Эта необычная колония состоит из двух видов — Tegenaria domestica (домовый паук) и Prinerigone vagans (паук-ткач простыней). Такое соседство между видами встречается крайне редко и демонстрирует уникальную форму симбиоза.

Почему пещера стала идеальным домом для пауков

Пещера расположена в районе сероводородных источников, питающих ручей, впадающий в реку Сарандапоро. Влажный воздух и обилие насекомых создают идеальные условия для жизни пауков.

У самого входа в пещеру роится туча мух-хирономид — их, по подсчётам, около 2,4 миллиона. Этот "живой корм" обеспечивает мегаколонию бесконечным источником пищи.

"Основная часть колонии расположена вдоль левого берега сульфидного ручья, где над водой постоянно кружат рои мелких мух", — отметил учёный.

Строение гигантской паутины

Сама паутина представляет собой многоуровневую структуру из тысяч воронкообразных сетей. Учёные обследовали 30 участков и по результатам подсчётов экстраполировали общее количество особей. Плотность плетения настолько высока, что стену пещеры практически невозможно рассмотреть — её полностью закрывает белое полотно из нитей.

Фотографии показывают, как в лучах фонаря тянутся нити, образуя плотный купол, под которым пауки скрываются и охотятся.

Размножение в темноте: фабрика коконов

Пещера служит не только убежищем, но и огромным инкубатором. Самки Tegenaria domestica активно откладывают яйца прямо на паутине.

Каждая самка производит от шести до восьми яйцевых мешочков каждые 20-25 дней. Первый кокон обычно содержит до 100 яиц, а последующие — меньше, но количество кладок делает популяцию устойчивой.

"Мы не смогли подсчитать общее число коконов — плотность паутины не позволяет этого сделать", — признались исследователи.

Таким образом, колония постоянно обновляется: новые поколения появляются каждые несколько недель, поддерживая численность на рекордном уровне.

Экосистема под землёй

Серная пещера стала домом не только для пауков. В ней обитают скорпионы, клещи, жуки и сороконожки. Все они образуют сложную подземную пищевую цепочку, где пауки занимают вершину.

В условиях вечной темноты и ограниченного пространства природа создала уникальный пример стабильного сообщества, где каждая форма жизни нашла свою нишу.

Серная пещера и другие колонии пауков

Место Вид Примерное количество пауков Площадь паутины Условия среды
Серная пещера (Греция-Албания) Tegenaria domestica, Prinerigone vagans 111 000 1140 кв. футов Влажность, сероводород, темнота
Пещера Миао (Китай) Meta menardi 3 000 300 кв. футов Влажная трещина, световой доступ
Озеро Такома (США) Tetragnatha guatemalensis 50 000 ~800 кв. футов Прибрежные болота

Пещера на границе Греции и Албании побила все предыдущие рекорды по числу особей и плотности сети.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: разрушать паутину при исследованиях.
    Последствие: дестабилизация экосистемы, гибель яиц.
    Альтернатива: использовать бесконтактные методы — фотофиксацию и лазерное сканирование.

  • Ошибка: недооценивать значение подземных популяций.
    Последствие: потеря ключевых данных о биоразнообразии.
    Альтернатива: включить пещерные экосистемы в программы мониторинга.

А что если подобные мегаколонии существуют и в других пещерах

Учёные предполагают, что подобные "города пауков" могут встречаться и в других карстовых системах Европы, но из-за труднодоступности многие ещё не изучены. Если гипотеза подтвердится, это изменит представления о колониальном поведении паукообразных, ранее считавшихся преимущественно одиночными существами.

Плюсы и минусы жизни пауков в пещере

Плюсы Минусы
Постоянная температура и влажность Полная зависимость от ограниченных источников пищи
Защищённость от хищников Отсутствие света, ограниченные ресурсы
Возможность массового размножения Высокая конкуренция внутри колонии

FAQ

Где находится Серная пещера

На границе Греции и Албании, рядом с рекой Сарандапоро.

Опасны ли эти пауки для человека

Нет, оба вида безвредны и не проявляют агрессии.

Почему они живут вместе

Вероятно, из-за высокой концентрации пищи и стабильных условий среды.

Можно ли увидеть колонию лично

Нет, пещера закрыта для посещения из-за опасности сероводородных испарений.

3 интересных факта

  • Некоторые особи Tegenaria domestica могут жить до 7 лет — рекорд среди пещерных пауков.
  • В темноте они ориентируются по вибрациям и химическим сигналам, а не по зрению.
  • Нити их паутины настолько прочны, что могут выдерживать вес, в 20 раз превышающий массу самого паука.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
