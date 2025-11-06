Солнечный супершторм: на Землю идут магнитные бури катастрофического класса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:38
Наука

Магнитная супербуря, геомагнитный ураган, солнечный супершторм — так уже астрономы всего мира называют то, что надвигается на Землю.

магнитная буря
Фото: www.flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
магнитная буря

По оценке Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в пятницу, 7 ноября, планета может пережить "самую сильную геомагнитную бурю года и одну из крупнейших за последние годы".

Российские астрономы предупреждают: к Земле движется рекордное по мощности облако солнечной плазмы. Модели движения выброшенных Солнцем облаков показывают, что к Земле летят сразу несколько фронтов плазмы, которые по пути сливаются в единую ударную волну.

Подобное явление наблюдалось лишь однажды — в мае 2024 года, когда уровень геомагнитной активности достиг максимального значения G5, а на высоких широтах фиксировались сбои связи, навигации и работы спутников.

Сейчас прогноз указывает на диапазон G3-G4 (от сильной до очень сильной бури), но расчёты будут пересмотрены с учётом нового ночного выброса. По предварительным оценкам, уровень может вырасти до G4-G5, то есть до категории "экстремальной".

Впрочем эта магнитная супербуря может стать не последней — и далеко не самой сильной. Активные области на Солнце собрали колоссальное магнитное напряжение (для специалистов — AR 4274 в "режиме" β-γ-δ) и уже выдают вспышки самого мощного X-класса.

Мало того, они потенциально способны на выбросы X10 и выше — до X20. Это примерно половина от "события Каррингтона", когда в 1859 году вспышка X40+ заставила небо гореть, жгла линии электропередач (тогда — редкие), била людей атмосферным электричеством и "свела с ума" телеграф.

Учёные предупреждают: Солнце входит в экстремальную фазу своего 25-го цикла. Если серия вспышек продолжится и произойдёт фронтальный удар, Землю может накрыть самая мощная магнитная буря за всю историю человечества.

Единственным позитивным фактором остаётся расчётная траектория удара: по текущим моделям, основное ядро выброса пройдёт немного в стороне, задев Землю лишь краем.

Однако астрономы признают, что подобные прогнозы уже давали сбой — предыдущие выбросы, считавшиеся безопасными, в итоге напрямую ударили по магнитосфере, вызвав глобальные возмущения и отключения радиосвязи.

Уточнения

Геомагнитная буря 1859 года — мощнейшая за историю наблюдений геомагнитная буря. вызвавшая отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. Северные сияния наблюдались по всему миру. Индекс геомагнитной активности (англ. Disturbance Storm Time Index) во время бури достигал −1760 нТл., такие мощности бьют по Земле не чаще 1 раза в 500 лет.

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь - по нему они подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
