Паучий мегаполис: в пещере обнаружена паутина размером с двухкомнатную квартиру

Глубоко под землёй, в пещере, пропитанной запахом серы и вечной темнотой, исследователи наткнулись на нечто, напоминающее живой город.
Здесь, на границе Греции и Албании, под сводами Серной пещеры, обитает колония из более чем 111 000 пауков, сплетших самую большую из известных паутин на Земле.
Её площадь — около 106 квадратных метров - больше, чем двухкомнатная квартира, а сама сеть состоит из тысяч воронкообразных паутин, переплетённых в единый "тканый ландшафт".
С древнейших времён паук символизировал созидание, порядок и судьбу.
В греческой мифологии Арахна ткала ткани, бросая вызов богам. В африканских легендах паук Ананси — хранитель историй, а у индейцев Северной Америки — дух, плетущий паутину мира.
Обнаружение гигантской колонии в буквальном смысле возрождает миф в материальной форме: паутина как вселенная, где каждая нить — жизнь, соединённая с другими.
Самая крупная паутина в мире: площадь 106 м², созданная двумя видами пауков — Tegenaria domestica и Prinerigone vagans.
Общее население: около 111 000 особей, из них 69 000 T. domestica и 42 000 P. vagans.
Место обитания: уникальная Серная пещера, сформированная окислением сероводорода в грунтовых водах — токсичная, влажная и почти без света среда.
Паутина тянется вдоль стен узкого прохода, образуя не одно гнездо, а сложную социальную структуру, напоминающую город с кварталами.
Пауки разных видов не только не конфликтуют, но и сотрудничают, формируя сплетённые слои ловчих сетей.
Обычно воронковые ткачи агрессивны и охотятся друг на друга, но здесь царит неожиданная симбиозность. Учёные полагают, что причина — вечная темнота пещеры, из-за которой зрение пауков ухудшилось, а охотничье поведение ослабло.
Главная добыча — мелкие мошки, питающиеся биоплёнками сероокисляющих бактерий, растущих на влажных стенах.
Таким образом, пещера образует замкнутую экосистему:
бактерии → мошки → пауки.
Исследователи из Венгерского университета Трансильвании Sapientia и их коллеги провели анализ ДНК пауков.
Результаты показали: обитатели пещеры генетически отличаются от своих сородичей, живущих на поверхности.
У них изменился микробиом кишечника — он стал менее разнообразным, но устойчивым к токсичной серной среде.
Это говорит о быстрой адаптации и возможной микроэволюции, которая происходила буквально "в темноте", вне поля зрения человека.
Колония из Серной пещеры — первое зафиксированное доказательство колониального поведения у этих видов пауков.
До этого Tegenaria domestica считались строго одиночными животными, селящимися в подвалах и домах.
Теперь же они демонстрируют социальную пластичность, позволяющую выживать в экстремальных условиях.
Это может изменить представления о поведении пауков и стать моделью для изучения эволюции коллективного поведения - от микробов до сложных животных.
А что если колония — не просто биологический феномен, а отражение будущего выживания в экстремальной среде?
Пауки научились сосуществовать там, где нет света, где воздух ядовит, а пищевые ресурсы ограничены.
А что если "социальность" — универсальный ответ природы на стресс?
Ведь то, что спасает этих существ, — не сила и не скорость, а умение делить пространство и энергию.
А что если в этой паутине мы видим зеркало собственной цивилизации?
Каждая нить — связь, каждый узел — контакт, и если одно соединение порвётся, вся структура ослабеет.
Исследователь Иштван Урак подчёркивает, что колонию необходимо сохранить, несмотря на её расположение между двумя странами.
Экспедиции уже сталкиваются с бюрократическими и логистическими сложностями, но учёные считают, что этот уникальный "подземный мегаполис" должен стать объектом природного наследия Европы.
Следующие исследования сосредоточатся на наблюдении за поведением пауков в реальном времени — с использованием микрокамер и сенсоров температуры.
1. Можно ли увидеть колонию лично?
— Нет. Серная пещера закрыта для туристов из-за токсичной атмосферы и риска обрушений.
2. Опасны ли эти пауки для человека?
— Нет, Tegenaria domestica и Prinerigone vagans не ядовиты и избегают контакта с людьми.
3. Почему паутина такая прочная?
— Из-за сочетания влажности, постоянной температуры и высокой концентрации серы, укрепляющей белковые волокна.
4. Как долго существует колония?
— Предположительно не менее 30-40 лет, судя по размерам и слоям старых паутин.
5. Что делает открытие уникальным?
— Впервые наблюдается многоуровневая паутина, сплетённая двумя видами, живущими в симбиозе.
