Паучий мегаполис: в пещере обнаружена паутина размером с двухкомнатную квартиру

Наука

Глубоко под землёй, в пещере, пропитанной запахом серы и вечной темнотой, исследователи наткнулись на нечто, напоминающее живой город.

паутина
Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under publik domain
паутина

Здесь, на границе Греции и Албании, под сводами Серной пещеры, обитает колония из более чем 111 000 пауков, сплетших самую большую из известных паутин на Земле.
Её площадь — около 106 квадратных метров - больше, чем двухкомнатная квартира, а сама сеть состоит из тысяч воронкообразных паутин, переплетённых в единый "тканый ландшафт".

Культурный контекст: паук — древний символ мироздания

С древнейших времён паук символизировал созидание, порядок и судьбу.
В греческой мифологии Арахна ткала ткани, бросая вызов богам. В африканских легендах паук Ананси — хранитель историй, а у индейцев Северной Америки — дух, плетущий паутину мира.
Обнаружение гигантской колонии в буквальном смысле возрождает миф в материальной форме: паутина как вселенная, где каждая нить — жизнь, соединённая с другими.

Три факта о гигантской паутине

  1. Самая крупная паутина в мире: площадь 106 м², созданная двумя видами пауков — Tegenaria domestica и Prinerigone vagans.

  2. Общее население: около 111 000 особей, из них 69 000 T. domestica и 42 000 P. vagans.

  3. Место обитания: уникальная Серная пещера, сформированная окислением сероводорода в грунтовых водах — токсичная, влажная и почти без света среда.

Как живёт "паучий мегаполис"

Паутина тянется вдоль стен узкого прохода, образуя не одно гнездо, а сложную социальную структуру, напоминающую город с кварталами.
Пауки разных видов не только не конфликтуют, но и сотрудничают, формируя сплетённые слои ловчих сетей.

Обычно воронковые ткачи агрессивны и охотятся друг на друга, но здесь царит неожиданная симбиозность. Учёные полагают, что причина — вечная темнота пещеры, из-за которой зрение пауков ухудшилось, а охотничье поведение ослабло.

Главная добыча — мелкие мошки, питающиеся биоплёнками сероокисляющих бактерий, растущих на влажных стенах.
Таким образом, пещера образует замкнутую экосистему:
бактерии → мошки → пауки.

Генетическая загадка

Исследователи из Венгерского университета Трансильвании Sapientia и их коллеги провели анализ ДНК пауков.
Результаты показали: обитатели пещеры генетически отличаются от своих сородичей, живущих на поверхности.
У них изменился микробиом кишечника — он стал менее разнообразным, но устойчивым к токсичной серной среде.

Это говорит о быстрой адаптации и возможной микроэволюции, которая происходила буквально "в темноте", вне поля зрения человека.

Почему это открытие важно

Колония из Серной пещеры — первое зафиксированное доказательство колониального поведения у этих видов пауков.
До этого Tegenaria domestica считались строго одиночными животными, селящимися в подвалах и домах.
Теперь же они демонстрируют социальную пластичность, позволяющую выживать в экстремальных условиях.

Это может изменить представления о поведении пауков и стать моделью для изучения эволюции коллективного поведения - от микробов до сложных животных.

А что если… пауки учат нас жить вместе

А что если колония — не просто биологический феномен, а отражение будущего выживания в экстремальной среде?
Пауки научились сосуществовать там, где нет света, где воздух ядовит, а пищевые ресурсы ограничены.

А что если "социальность" — универсальный ответ природы на стресс?
Ведь то, что спасает этих существ, — не сила и не скорость, а умение делить пространство и энергию.

А что если в этой паутине мы видим зеркало собственной цивилизации?
Каждая нить — связь, каждый узел — контакт, и если одно соединение порвётся, вся структура ослабеет.

Сохранить чудо на границе

Исследователь Иштван Урак подчёркивает, что колонию необходимо сохранить, несмотря на её расположение между двумя странами.
Экспедиции уже сталкиваются с бюрократическими и логистическими сложностями, но учёные считают, что этот уникальный "подземный мегаполис" должен стать объектом природного наследия Европы.

Следующие исследования сосредоточатся на наблюдении за поведением пауков в реальном времени — с использованием микрокамер и сенсоров температуры.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Можно ли увидеть колонию лично?
— Нет. Серная пещера закрыта для туристов из-за токсичной атмосферы и риска обрушений.

2. Опасны ли эти пауки для человека?
— Нет, Tegenaria domestica и Prinerigone vagans не ядовиты и избегают контакта с людьми.

3. Почему паутина такая прочная?
— Из-за сочетания влажности, постоянной температуры и высокой концентрации серы, укрепляющей белковые волокна.

4. Как долго существует колония?
— Предположительно не менее 30-40 лет, судя по размерам и слоям старых паутин.

5. Что делает открытие уникальным?
— Впервые наблюдается многоуровневая паутина, сплетённая двумя видами, живущими в симбиозе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
