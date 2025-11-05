Солнце в ярости: мощные вспышки X-класса обрушились на Землю — что будет дальше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:21
Наука

В ночь с 4 на 5 ноября Солнце снова напомнило о себе — на его поверхности произошли несколько мощных вспышек X-класса, то есть событий самого высокого уровня активности.

Солнце
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце

Эти вспышки стали первыми за последние 4,5 месяца и вызвали повышенный интерес у астрофизиков: подобные явления — редкие, но крайне важные маркеры фазы солнечного цикла.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, первая вспышка произошла в 20:34 4 ноября, а максимальная активность пришлась примерно на час ночи 5 ноября.

Культурный и научный контекст: почему Солнце всегда в центре истории

С древнейших времён человечество наблюдало за Солнцем не только как за источником света, но и как за живым существом, способным "сердиться".

Египтяне поклонялись Ра, майя связывали солнечные пятна с циклами урожая, а современные учёные рассматривают светило как динамическую лабораторию плазмы, в которой происходят процессы, напрямую влияющие на Землю.

Каждая вспышка — это высвобождение колоссальной энергии, сопоставимой с миллиардами ядерных бомб. Современная наука научилась предсказывать такие события, но даже при этом они могут влиять на радиосвязь, GPS, навигацию и человеческое самочувствие.

Три факта о ноябрьских вспышках

  1. Редкость явления.
    За первые 25 лет XXI века зафиксировано чуть более 240 вспышек X-класса — в среднем менее одной в месяц.

  2. Источник активности.
    Главной стала область 4274, активная зона на поверхности Солнца, связанная ранее с наблюдениями межзвёздного объекта 3I/ATLAS.

  3. Безопасность для Земли.
    Плазменный выброс произошёл под углом 55° от направления к Земле, поэтому прямого удара по магнитосфере не ожидается.

Как это произошло

Солнце проявляло активность около 36 минут, и за это время были зафиксированы всплески радиации и мощный выброс корональной массы, пишет inkazan.ru.

Через несколько часов, примерно в 5:30 утра, произошла вторая вспышка, уже из другой области южного полушария Солнца — за краем солнечного диска. Эта вспышка была неожиданной для наблюдателей: активность фиксировалась, но ничего не предвещало столь мощного события.

Обе вспышки, по словам специалистов, не несут прямой угрозы Земле, но их последствия всё же проявятся — в виде умеренных геомагнитных бурь (3 из 5 баллов) и ионосферных возмущений, влияющих на радиосвязь.

Геомагнитные бури и здоровье

Согласно прогнозу сервиса Time-in, к 7 ноября активность магнитного поля усилится до 5 баллов, а в выходные, 8-9 ноября, ожидаются тяжёлые условия для метеочувствительных людей.
В этот период возможны скачки артериального давления, утомляемость, головные боли, нарушения сна.

Врачи советуют:

  • больше пить воды;

  • избегать кофеина и алкоголя;

  • снизить физические нагрузки;

  • добавить в рацион продукты с магнием и Омега-3;

  • ограничить время за экранами и ложиться спать раньше.

Особое внимание рекомендуется уделить пожилым, детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

А что если… солнечная активность — это репетиция будущего

А что если нынешние вспышки — предвестники максимума солнечного цикла?
Астрономы прогнозируют пик активности Солнца на 2025-2026 годы. Это значит, что количество вспышек X-класса может удвоиться, а магнитные бури — стать сильнее.

А что если человечество научится использовать энергию этих вспышек?
Ведь солнечные выбросы — это гигантские импульсы плазмы и радиации. Их изучение может помочь в создании более устойчивых космических аппаратов и даже в моделировании термоядерных реакторов на Земле.

А что если Солнце — зеркало наших технологий?
Каждая вспышка напоминает: цивилизация стала уязвима к космической погоде — и чем больше зависим от электроники, тем внимательнее должны быть к звёздам.

Исторические параллели

Подобные события уже наблюдались:

  • в 2003 году — серия из трёх вспышек вызвала сбои связи и полярные сияния даже над Южной Европой;

  • в январе 2025 года — три мощные вспышки подряд стали первыми признаками текущего пика солнечного цикла;

  • в 1859 году — так называемое событие Каррингтона отключило телеграфы по всему миру.

Учёные уверены, что даже умеренные вспышки могут дать важные данные о структуре солнечной короны и динамике магнитных полей.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Что означает "X-класс" вспышки?
— Это самая мощная категория солнечных вспышек. "X" — от английского extreme ("экстремальная").

2. Чем они опасны для людей?
— Непрямо: вызывают возмущения магнитного поля Земли, влияющие на здоровье метеозависимых людей и работу электроники.

3. Можно ли увидеть последствия своими глазами?
— Да, иногда в виде ярких полярных сияний на более низких широтах, чем обычно.

4. Когда будет следующая вспышка?
— Точно предсказать невозможно, но в течение ноября ожидаются новые события по мере развития области 4274.

5. Почему вспышки связаны с кометой 3I/ATLAS?
— Область, где произошла вспышка, ранее взаимодействовала с плазменным шлейфом, замеченным рядом с орбитой кометы — это помогло учёным изучить влияние межзвёздных объектов на солнечную активность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
