О чём поведает ледяной дневник Земли: учёные заглянули в прошлое на 6 миллионов лет

В глубинах Антарктиды хранятся архивы, древнее любых человеческих записей.

Теперь учёные впервые заглянули в этот "ледяной дневник" Земли на миллионы лет назад.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало: образцы льда, извлечённые в районе Аллан-Хиллз (Allan Hills), оказались старше, чем предполагалось.

Их возраст — около 6 миллионов лет, что делает их самыми древними образцами льда, когда-либо найденными на планете.

Культурный и научный контекст: лёд как хроникёр планеты

Учёные называют антарктический лёд "капсулой времени", и не случайно.

Каждый миллиметр ледяного керна хранит информацию о состоянии атмосферы, температуре, концентрации углекислого газа и даже составе древних морей.

Для науки это то же самое, что манускрипты Мёртвого моря для истории — свидетельство эпох, о которых нельзя узнать иначе.

Исследование проведено международной группой, работающей с центром Coldex (Center for Oldest Ice Exploration), созданным в 2021 году. Его цель — искать древнейшие слои льда, чтобы реконструировать эволюцию климата Земли и понять, как она реагировала на естественные циклы потепления и похолодания задолго до появления человека.

Три факта о древнем льде Аллан-Хиллз

Возраст — около 6 миллионов лет.

Это в шесть раз больше, чем предыдущие образцы, использованные для анализа климата. Место находки — Восточная Антарктида.

Уникальное строение Аллан-Хиллз позволяет получать древний лёд без бурения на экстремальные глубины. Температура в ту эпоху была на 12 °C ниже нынешней.

Изотопный анализ кислорода показал резкое глобальное похолодание в плиоцене.

Как измеряют возраст льда

Ключ к датировке — воздух, запертый в пузырьках льда.

Учёные анализируют изотопы аргона, кислорода и других элементов, чтобы вычислить, когда именно замёрзла вода.

В данном случае измерения показали: лёд образовался не 3 миллиона лет назад, как предполагалось, а почти вдвое раньше — около 6 миллионов лет назад, то есть в конце миоцена.

Это время, когда климат Земли резко менялся: формировались ледники, снижался уровень океана, появлялись предки современных экосистем.

Что рассказал древний лёд

В пузырьках воздуха исследователи обнаружили свидетельства долгой фазы охлаждения, начавшейся около 5 миллионов лет назад.

Это совпадает с началом формирования современных антарктических ледников.

Температура планеты в тот период снизилась примерно на 12 градусов, а концентрация углекислого газа, по предварительным данным, уменьшилась до докомфортного уровня, схожего с современным доиндустриальным временем.

Эти данные могут помочь понять, как Земля естественным образом регулировала климат до вмешательства человека — и насколько устойчивы ледниковые системы к будущим изменениям.

А что если… лёд научит нас предсказывать будущее

А что если древние керны станут "машиной времени" для климата?

Если учёные смогут расшифровать их сигналы, человечество получит карту реакции планеты на потепления и похолодания.

А что если лёд покажет предел устойчивости Земли?

Если в образцах обнаружатся следы древних всплесков парниковых газов, это поможет понять, где проходит критическая граница между стабильностью и хаосом.

А что если этот лёд — не предел?

Coldex уже планирует новые бурения. Если удастся найти слои возрастом 8-10 миллионов лет, можно будет реконструировать климат эпох, когда Антарктида ещё не была полностью покрыта льдом.

Почему Аллан-Хиллз уникален

Район Аллан-Хиллз находится в Восточной Антарктиде — это место, где ветер и рельеф естественным образом "вскрывают" древние слои.

Благодаря этому исследователи получают образцы древнего льда без необходимости бурить на километры вглубь.

Такой подход экономит годы работы и снижает риск искажения данных.

Что будет дальше

В течение ближайших пяти лет Coldex проведёт серию дополнительных экспедиций.

Учёные хотят изучить, есть ли в древнем льду следы метана, CO₂ и других парниковых газов, а также определить, как изменялась химия атмосферы в переходе от миоцена к плиоцену.

"Мы создали библиотеку климатических снимков, которые в шесть раз старше всех предыдущих записей. Это позволит понять не только прошлое, но и будущее планеты", — отметил директор проекта Эд Брук…

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Что такое керн льда?

— Это цилиндрический образец, вырезанный из ледника. Он хранит в себе пузырьки древнего воздуха и частички пыли — "архив" климата.

2. Почему этот лёд старше других?

— В районе Аллан-Хиллз ледяные массы перемещаются медленно и не подвергаются таянию, сохраняя древние слои ближе к поверхности.

3. Как узнали, что льду 6 миллионов лет?

— С помощью изотопного анализа аргона и кислорода, который позволяет точно датировать момент замерзания.

4. Что даёт исследование таких образцов?

— Оно помогает понять, как изменялись температура, состав атмосферы и ледниковые циклы Земли.

5. Можно ли использовать эти данные для прогнозов?

— Да. Сравнение древних и современных данных позволяет моделировать будущее изменение климата.