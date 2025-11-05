О чём поведает ледяной дневник Земли: учёные заглянули в прошлое на 6 миллионов лет

В глубинах Антарктиды хранятся архивы, древнее любых человеческих записей.
Теперь учёные впервые заглянули в этот "ледяной дневник" Земли на миллионы лет назад.
Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало: образцы льда, извлечённые в районе Аллан-Хиллз (Allan Hills), оказались старше, чем предполагалось.
Их возраст — около 6 миллионов лет, что делает их самыми древними образцами льда, когда-либо найденными на планете.
Учёные называют антарктический лёд "капсулой времени", и не случайно.
Каждый миллиметр ледяного керна хранит информацию о состоянии атмосферы, температуре, концентрации углекислого газа и даже составе древних морей.
Для науки это то же самое, что манускрипты Мёртвого моря для истории — свидетельство эпох, о которых нельзя узнать иначе.
Исследование проведено международной группой, работающей с центром Coldex (Center for Oldest Ice Exploration), созданным в 2021 году. Его цель — искать древнейшие слои льда, чтобы реконструировать эволюцию климата Земли и понять, как она реагировала на естественные циклы потепления и похолодания задолго до появления человека.
Возраст — около 6 миллионов лет.
Это в шесть раз больше, чем предыдущие образцы, использованные для анализа климата.
Место находки — Восточная Антарктида.
Уникальное строение Аллан-Хиллз позволяет получать древний лёд без бурения на экстремальные глубины.
Температура в ту эпоху была на 12 °C ниже нынешней.
Изотопный анализ кислорода показал резкое глобальное похолодание в плиоцене.
Ключ к датировке — воздух, запертый в пузырьках льда.
Учёные анализируют изотопы аргона, кислорода и других элементов, чтобы вычислить, когда именно замёрзла вода.
В данном случае измерения показали: лёд образовался не 3 миллиона лет назад, как предполагалось, а почти вдвое раньше — около 6 миллионов лет назад, то есть в конце миоцена.
Это время, когда климат Земли резко менялся: формировались ледники, снижался уровень океана, появлялись предки современных экосистем.
В пузырьках воздуха исследователи обнаружили свидетельства долгой фазы охлаждения, начавшейся около 5 миллионов лет назад.
Это совпадает с началом формирования современных антарктических ледников.
Температура планеты в тот период снизилась примерно на 12 градусов, а концентрация углекислого газа, по предварительным данным, уменьшилась до докомфортного уровня, схожего с современным доиндустриальным временем.
Эти данные могут помочь понять, как Земля естественным образом регулировала климат до вмешательства человека — и насколько устойчивы ледниковые системы к будущим изменениям.
А что если древние керны станут "машиной времени" для климата?
Если учёные смогут расшифровать их сигналы, человечество получит карту реакции планеты на потепления и похолодания.
А что если лёд покажет предел устойчивости Земли?
Если в образцах обнаружатся следы древних всплесков парниковых газов, это поможет понять, где проходит критическая граница между стабильностью и хаосом.
А что если этот лёд — не предел?
Coldex уже планирует новые бурения. Если удастся найти слои возрастом 8-10 миллионов лет, можно будет реконструировать климат эпох, когда Антарктида ещё не была полностью покрыта льдом.
Район Аллан-Хиллз находится в Восточной Антарктиде — это место, где ветер и рельеф естественным образом "вскрывают" древние слои.
Благодаря этому исследователи получают образцы древнего льда без необходимости бурить на километры вглубь.
Такой подход экономит годы работы и снижает риск искажения данных.
В течение ближайших пяти лет Coldex проведёт серию дополнительных экспедиций.
Учёные хотят изучить, есть ли в древнем льду следы метана, CO₂ и других парниковых газов, а также определить, как изменялась химия атмосферы в переходе от миоцена к плиоцену.
"Мы создали библиотеку климатических снимков, которые в шесть раз старше всех предыдущих записей. Это позволит понять не только прошлое, но и будущее планеты", — отметил директор проекта Эд Брук…
1. Что такое керн льда?
— Это цилиндрический образец, вырезанный из ледника. Он хранит в себе пузырьки древнего воздуха и частички пыли — "архив" климата.
2. Почему этот лёд старше других?
— В районе Аллан-Хиллз ледяные массы перемещаются медленно и не подвергаются таянию, сохраняя древние слои ближе к поверхности.
3. Как узнали, что льду 6 миллионов лет?
— С помощью изотопного анализа аргона и кислорода, который позволяет точно датировать момент замерзания.
4. Что даёт исследование таких образцов?
— Оно помогает понять, как изменялись температура, состав атмосферы и ледниковые циклы Земли.
5. Можно ли использовать эти данные для прогнозов?
— Да. Сравнение древних и современных данных позволяет моделировать будущее изменение климата.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?