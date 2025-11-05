Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Ипотека как второй налог: Омская область тратит больше среднего, ряд регионов уходит в минус
Этот возраст критичен для здоровья женщин: важные шаги для сохранения здоровья и долголетия
Откройте банку — и узнайте свой биологический возраст: домашние тесты, которые расскажут всю правду
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Я настроена позитивно: Анфиса Чехова рассказала о внезапной беде и надежде на лучший исход
Зима проверяет не мотор, а водителя: когда комфорт в салоне становится врагом безопасности
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Собака выбрала в семье врага: почему питомец боится одного, а других обожает

Ноябрьский подарок небес: 15 метеоров в час и суперлуние — когда и как всё это увидеть

Наука

В этом году ноябрь подарит редкое сочетание астрономических явлений — максимум метеорного потока Леониды и суперлуние, когда Луна подходит к Земле ближе обычного и кажется особенно огромной.

звездное небо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
звездное небо

С 17 по 18 ноября небо над Россией превратится в настоящую сцену для любителей астрономии: ожидается до 15 метеоров в час, а ночи обещают быть достаточно прозрачными для наблюдений.

Культурный контекст: звёздопады и человеческое воображение

Метеорные потоки испокон веков вдохновляли людей на легенды и предсказания.
В Древнем Китае падение звёзд считалось посланием императорам, а в Европе — символом удачи или исполнения желаний.

Современные наблюдатели смотрят на это иначе, но магия "звёздного дождя" осталась прежней: он напоминает, что Вселенная — живая и подвижная.

Поток Леонид связан с кометой Темпеля-Туттля, которая раз в 33 года оставляет на орбите Земли облака пыли. Когда планета проходит через них, частицы, сгорая в атмосфере, создают зрелище, которое мы называем метеорным дождём.

Три факта о Леонидах и ноябрьском небе

  1. Пик активности Леонид — с 17 на 18 ноября.
    В это время можно увидеть до 15 "падающих звёзд" в час.

  2. Наблюдать лучше после полуночи.
    Радиант потока — созвездие Льва, расположенное в юго-восточной части неба.

  3. В этом же месяце произойдёт суперлуние.
    Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние, увеличившись визуально на 14 % и ярче обычного на 30 %.

Как наблюдать Леониды

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева советует искать радиант потока в созвездии Льва — большой трапеции в юго-восточной части неба.
Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета, когда Лев поднимается выше горизонта, как сообщает сайт Москва 24.

Чтобы увидеть больше метеоров:

  • выйдите за пределы города, где меньше светового загрязнения;

  • дайте глазам привыкнуть к темноте в течение 15-20 минут;

  • смотрите боковым зрением, а не прямо на радиант — вспышки заметнее по периферии поля зрения.

Суперлуние: оптическая иллюзия, которая завораживает

5 ноября астрономы наблюдали суперлуние — момент, когда Луна находится вблизи перигея своей орбиты и совпадает с полнолунием.
Из-за этого оптического эффекта спутник кажется гигантским и особенно ярким.

"Сегодня (5 ноября. — Прим. ред.) погода пока хорошая, так что, если повезёт и вечером небо тоже будет ясным, можно будет увидеть самую большую Луну этого года во всем её великолепии", — объясняет Фаина Рублева.

При этом популярные названия вроде "бобровая Луна" или "Луна охотника" не имеют научного смысла — это фольклорные термины, пришедшие из североамериканских традиций.

Планеты ноября: Юпитер, Сатурн и Венера

Тем, кто будет наблюдать небо в эти дни, стоит обратить внимание не только на метеоры.

  • Юпитер виден в юго-восточной части неба — яркое оранжевое светило.

  • Сатурн, немного выше, выглядит менее ярким и отдаёт жёлтым оттенком.

  • Венера появляется перед восходом Солнца на востоке — "утренняя звезда", одна из самых заметных планет на небе.

Эта комбинация планет делает ноябрь одним из самых красивых астрономических месяцев года.

А что если… мы начнём смотреть на звёзды чаще

А что если наблюдение за небом станет новой формой медитации?
Городской ритм редко позволяет взглянуть вверх, но астрономические явления напоминают о масштабе мира.

А что если метеорные потоки — способ почувствовать время иначе?
Каждый такой дождь связан с орбитой кометы, возвращающейся через десятилетия, и мы видим свет, начавший путь задолго до нашего рождения.

А что если суперлуние — просто повод вспомнить, что природа всё ещё может удивлять?
Иногда достаточно нескольких минут тишины под ночным небом, чтобы почувствовать связь с чем-то большим, чем городские огни.

Как фотографировать звездопад

  1. Используйте штатив - выдержка должна быть длинной (от 10 до 30 секунд).

  2. Снимайте на широкоугольный объектив — чтобы захватить большую часть неба.

  3. Выберите место без фонарей и луны — яркий спутник может "заглушить" слабые метеоры.

  4. Одевайтесь тепло: наблюдения часто занимают несколько часов.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Что такое радиант?
— Это точка на небе, из которой, как кажется, вылетают метеоры. Для Леонид — созвездие Льва.

2. Можно ли увидеть Леониды в городе?
— Частично. В ярко освещённых районах видимость падающих звёзд снижается в 3-5 раз. Лучше выехать за город.

3. Когда были самые мощные Леониды?
— В 1966 году: тогда наблюдали до 100 000 метеоров в час — настоящий "метеорный шторм".

4. Почему Луна кажется больше у горизонта?
— Это оптическая иллюзия, связанная с особенностями восприятия расстояний глазом.

5. Когда следующее суперлуние?
— В 2026 году, в начале октября.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
Новости спорта
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Белоруссия закрывает дверь для грузовых авто из Евросоюза
Белоруссия закрывает дверь для грузовых авто из Евросоюза
Последние материалы
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Собака выбрала в семье врага: почему питомец боится одного, а других обожает
Авария может случиться даже с идеальным водителем: правила, которые спасают жизнь
Завтрак, который делает день лучше: как приготовить идеальную овсянку без хлопот
Фруктовая ловушка: как кислоты из полезных угощений незаметно разрушают эмаль детских зубов
Шаман и Мизулина поженились: выбор города, где прошла церемония, стал неожиданностью для всех
Верховный суд США смотрит на пошлины Трампа под лупой: ставки для экономики растут
Цены рухнут на треть: россиян ждет невиданное удешевление зарубежных поездок к 2026 году
Быстрее, точнее, спокойнее: чем мозг атлета превосходит мозг обычного человека
Ржавчина атакует: почему садоводы всё чаще сталкиваются с этой болезнью и как её победить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.