Ноябрьский подарок небес: 15 метеоров в час и суперлуние — когда и как всё это увидеть

В этом году ноябрь подарит редкое сочетание астрономических явлений — максимум метеорного потока Леониды и суперлуние, когда Луна подходит к Земле ближе обычного и кажется особенно огромной.
С 17 по 18 ноября небо над Россией превратится в настоящую сцену для любителей астрономии: ожидается до 15 метеоров в час, а ночи обещают быть достаточно прозрачными для наблюдений.
Метеорные потоки испокон веков вдохновляли людей на легенды и предсказания.
В Древнем Китае падение звёзд считалось посланием императорам, а в Европе — символом удачи или исполнения желаний.
Современные наблюдатели смотрят на это иначе, но магия "звёздного дождя" осталась прежней: он напоминает, что Вселенная — живая и подвижная.
Поток Леонид связан с кометой Темпеля-Туттля, которая раз в 33 года оставляет на орбите Земли облака пыли. Когда планета проходит через них, частицы, сгорая в атмосфере, создают зрелище, которое мы называем метеорным дождём.
Пик активности Леонид — с 17 на 18 ноября.
В это время можно увидеть до 15 "падающих звёзд" в час.
Наблюдать лучше после полуночи.
Радиант потока — созвездие Льва, расположенное в юго-восточной части неба.
В этом же месяце произойдёт суперлуние.
Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние, увеличившись визуально на 14 % и ярче обычного на 30 %.
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева советует искать радиант потока в созвездии Льва — большой трапеции в юго-восточной части неба.
Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета, когда Лев поднимается выше горизонта, как сообщает сайт Москва 24.
Чтобы увидеть больше метеоров:
выйдите за пределы города, где меньше светового загрязнения;
дайте глазам привыкнуть к темноте в течение 15-20 минут;
смотрите боковым зрением, а не прямо на радиант — вспышки заметнее по периферии поля зрения.
5 ноября астрономы наблюдали суперлуние — момент, когда Луна находится вблизи перигея своей орбиты и совпадает с полнолунием.
Из-за этого оптического эффекта спутник кажется гигантским и особенно ярким.
"Сегодня (5 ноября. — Прим. ред.) погода пока хорошая, так что, если повезёт и вечером небо тоже будет ясным, можно будет увидеть самую большую Луну этого года во всем её великолепии", — объясняет Фаина Рублева.
При этом популярные названия вроде "бобровая Луна" или "Луна охотника" не имеют научного смысла — это фольклорные термины, пришедшие из североамериканских традиций.
Тем, кто будет наблюдать небо в эти дни, стоит обратить внимание не только на метеоры.
Юпитер виден в юго-восточной части неба — яркое оранжевое светило.
Сатурн, немного выше, выглядит менее ярким и отдаёт жёлтым оттенком.
Венера появляется перед восходом Солнца на востоке — "утренняя звезда", одна из самых заметных планет на небе.
Эта комбинация планет делает ноябрь одним из самых красивых астрономических месяцев года.
А что если наблюдение за небом станет новой формой медитации?
Городской ритм редко позволяет взглянуть вверх, но астрономические явления напоминают о масштабе мира.
А что если метеорные потоки — способ почувствовать время иначе?
Каждый такой дождь связан с орбитой кометы, возвращающейся через десятилетия, и мы видим свет, начавший путь задолго до нашего рождения.
А что если суперлуние — просто повод вспомнить, что природа всё ещё может удивлять?
Иногда достаточно нескольких минут тишины под ночным небом, чтобы почувствовать связь с чем-то большим, чем городские огни.
Используйте штатив - выдержка должна быть длинной (от 10 до 30 секунд).
Снимайте на широкоугольный объектив — чтобы захватить большую часть неба.
Выберите место без фонарей и луны — яркий спутник может "заглушить" слабые метеоры.
Одевайтесь тепло: наблюдения часто занимают несколько часов.
1. Что такое радиант?
— Это точка на небе, из которой, как кажется, вылетают метеоры. Для Леонид — созвездие Льва.
2. Можно ли увидеть Леониды в городе?
— Частично. В ярко освещённых районах видимость падающих звёзд снижается в 3-5 раз. Лучше выехать за город.
3. Когда были самые мощные Леониды?
— В 1966 году: тогда наблюдали до 100 000 метеоров в час — настоящий "метеорный шторм".
4. Почему Луна кажется больше у горизонта?
— Это оптическая иллюзия, связанная с особенностями восприятия расстояний глазом.
5. Когда следующее суперлуние?
— В 2026 году, в начале октября.
