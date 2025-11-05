Ноябрьский подарок небес: 15 метеоров в час и суперлуние — когда и как всё это увидеть

В этом году ноябрь подарит редкое сочетание астрономических явлений — максимум метеорного потока Леониды и суперлуние, когда Луна подходит к Земле ближе обычного и кажется особенно огромной.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ звездное небо

С 17 по 18 ноября небо над Россией превратится в настоящую сцену для любителей астрономии: ожидается до 15 метеоров в час, а ночи обещают быть достаточно прозрачными для наблюдений.

Культурный контекст: звёздопады и человеческое воображение

Метеорные потоки испокон веков вдохновляли людей на легенды и предсказания.

В Древнем Китае падение звёзд считалось посланием императорам, а в Европе — символом удачи или исполнения желаний.

Современные наблюдатели смотрят на это иначе, но магия "звёздного дождя" осталась прежней: он напоминает, что Вселенная — живая и подвижная.

Поток Леонид связан с кометой Темпеля-Туттля, которая раз в 33 года оставляет на орбите Земли облака пыли. Когда планета проходит через них, частицы, сгорая в атмосфере, создают зрелище, которое мы называем метеорным дождём.

Три факта о Леонидах и ноябрьском небе

Пик активности Леонид — с 17 на 18 ноября.

В это время можно увидеть до 15 "падающих звёзд" в час. Наблюдать лучше после полуночи.

Радиант потока — созвездие Льва, расположенное в юго-восточной части неба. В этом же месяце произойдёт суперлуние.

Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние, увеличившись визуально на 14 % и ярче обычного на 30 %.

Как наблюдать Леониды

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева советует искать радиант потока в созвездии Льва — большой трапеции в юго-восточной части неба.

Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета, когда Лев поднимается выше горизонта, как сообщает сайт Москва 24.

Чтобы увидеть больше метеоров:

выйдите за пределы города, где меньше светового загрязнения;

дайте глазам привыкнуть к темноте в течение 15-20 минут;

смотрите боковым зрением, а не прямо на радиант — вспышки заметнее по периферии поля зрения.

Суперлуние: оптическая иллюзия, которая завораживает

5 ноября астрономы наблюдали суперлуние — момент, когда Луна находится вблизи перигея своей орбиты и совпадает с полнолунием.

Из-за этого оптического эффекта спутник кажется гигантским и особенно ярким.

"Сегодня (5 ноября. — Прим. ред.) погода пока хорошая, так что, если повезёт и вечером небо тоже будет ясным, можно будет увидеть самую большую Луну этого года во всем её великолепии", — объясняет Фаина Рублева.



При этом популярные названия вроде "бобровая Луна" или "Луна охотника" не имеют научного смысла — это фольклорные термины, пришедшие из североамериканских традиций.

Планеты ноября: Юпитер, Сатурн и Венера

Тем, кто будет наблюдать небо в эти дни, стоит обратить внимание не только на метеоры.

Юпитер виден в юго-восточной части неба — яркое оранжевое светило.

Сатурн , немного выше, выглядит менее ярким и отдаёт жёлтым оттенком.

Венера появляется перед восходом Солнца на востоке — "утренняя звезда", одна из самых заметных планет на небе.

Эта комбинация планет делает ноябрь одним из самых красивых астрономических месяцев года.

А что если… мы начнём смотреть на звёзды чаще

А что если наблюдение за небом станет новой формой медитации?

Городской ритм редко позволяет взглянуть вверх, но астрономические явления напоминают о масштабе мира.

А что если метеорные потоки — способ почувствовать время иначе?

Каждый такой дождь связан с орбитой кометы, возвращающейся через десятилетия, и мы видим свет, начавший путь задолго до нашего рождения.

А что если суперлуние — просто повод вспомнить, что природа всё ещё может удивлять?

Иногда достаточно нескольких минут тишины под ночным небом, чтобы почувствовать связь с чем-то большим, чем городские огни.

Как фотографировать звездопад

Используйте штатив - выдержка должна быть длинной (от 10 до 30 секунд). Снимайте на широкоугольный объектив — чтобы захватить большую часть неба. Выберите место без фонарей и луны — яркий спутник может "заглушить" слабые метеоры. Одевайтесь тепло: наблюдения часто занимают несколько часов.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Что такое радиант?

— Это точка на небе, из которой, как кажется, вылетают метеоры. Для Леонид — созвездие Льва.

2. Можно ли увидеть Леониды в городе?

— Частично. В ярко освещённых районах видимость падающих звёзд снижается в 3-5 раз. Лучше выехать за город.

3. Когда были самые мощные Леониды?

— В 1966 году: тогда наблюдали до 100 000 метеоров в час — настоящий "метеорный шторм".

4. Почему Луна кажется больше у горизонта?

— Это оптическая иллюзия, связанная с особенностями восприятия расстояний глазом.

5. Когда следующее суперлуние?

— В 2026 году, в начале октября.